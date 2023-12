Toyota Yaris Cross - kỳ vọng phá đảo phân khúc B-SUV

Với hơn 1.000 chiếc xe được bán ra trong tháng, Toyota Yaris Cross đã chứng minh được mình là một chiến binh "cứng cựa" trong phân khúc dù tại thời điểm ra mắt, thị trường B-SUV vấp phải sự cạnh tranh của bộ 3 Hyundai Creta - Kia Seltos - Honda HRV.

Tháng 3/2023, khi thị trường ô tô trong nước bắt đầu lấy lại nhịp tăng trưởng doanh số quen thuộc sau giai đoạn "ngủ đông" của quãng nghỉ Tết nguyên đán, Toyota âm thầm lên kế hoạch cho sự xuất hiện của một sản phẩm mới.

Đến tháng 9, Toyota Yaris Cross được hãng Nhật vén màn tại Việt Nam. Sự xuất hiện của Yaris Cross giúp Toyota hoàn thiện dải sản phẩm xe gầm cao cỡ nhỏ, từ Raize ở nhóm xe A+ đến Corolla Cross nhóm B+.

Tại Việt Nam, nhóm xe gầm cao cỡ C có số lượng xe tham chiến nhiều hơn cỡ B. Dồi dào về lượng, nhưng người dùng vẫn "khát" một mẫu xe có chất riêng, tổng hòa được các yếu tố về thương hiệu, thiết kế, trang bị tiện nghi lẫn công nghệ an toàn. Gia nhập phân khúc muộn nhất vừa là bất lợi nhưng cũng là lợi thế cho Yaris Cross, bởi hãng có thêm thời gian nghiên cứu thị hiếu người dùng, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ.

Toyota Yaris Cross đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người tiêu dùng Việt (Ảnh: Toyota).

Với Yaris Cross, Toyota chứng minh khả năng đọc vị khách hàng và xây dựng sản phẩm phù hợp. Nhiều khách hàng và chuyên gia cho rằng, Yaris Cross là một trong những sản phẩm cân đối nhất về mặt thiết kế trong phân khúc.

Trong một tổng thể thân xe căng đầy và hiện đại, những nét góc cạnh được tiết chế vừa phải. Thiết kế đèn pha, đèn hậu LED của Yaris Cross sắc sảo. Tất cả tạo nên một hình ảnh Yaris Cross năng động, thứ rất được ưa chuộng trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam những năm gần đây.

Với chiều dài trục cơ sở 2.620mm, Yaris Cross vượt trội hầu hết các đối thủ trong phân khúc. Điều này giúp không gian nội thất của mẫu xe Toyota tối ưu rộng rãi, tạo sự thoải mái cho hành khách ở cả hai hàng ghế. Toyota chăm chút cho thiết kế khoang lái của mẫu xe cỡ B bằng những chất liệu cao cấp như da, crôm, xuất hiện trên hầu khắp bề mặt ghế, táp-lô.

Xe có màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10,1 inch hỗ trợ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Các trang bị như sạc không dây, phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động là lựa chọn trên một số đối thủ nhưng ở Yaris Cross là tiêu chuẩn.

Một số tiện nghi cao cấp là tiêu chuẩn cơ bản trên chiếc xe Yaris Cross (Ảnh: Toyota).

Yaris Cross sở hữu nhiều cái nhất hoặc đầu tiên trong phân khúc, như bán kính vòng quay nhỏ nhất (5,2m), tính năng mở cốp rảnh tay, vành 18 inch. Động cơ hybrid trên mẫu xe của Toyota còn mở ra một xu hướng tiêu dùng xanh, văn minh hơn trong nhịp sống hiện đại. Sự đón nhận của khách hàng với các phiên bản hybrid của Corolla Cross, Camry là cơ sở để Toyota kỳ vọng về thành công tương tự với Yaris Cross.

Phiên bản Yaris Cross hybrid kết hợp máy xăng 1,5 lít công suất 90 mã lực, momen xoắn 121Nm và động cơ điện công suất 79 mã lực, momen xoắn 141Nm. Cùng với hộp số CVT, Toyota Yaris Cross hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp khoảng 3,8 lít/100km, mức thấp hàng đầu phân khúc. Ở bản máy xăng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng ở mức tối ưu khi chỉ tốn khoảng 5,95 lít/100km.

Theo các chuyên gia trong ngành, Toyota đang có một chiến lược nhất quán trong cách định hướng sản phẩm những năm gần đây. Ngoài thiết kế trẻ trung, nhiều tiện nghi, xe Toyota ngày càng phong phú về tính năng an toàn. Không ít khách hàng cho rằng gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên Yaris Cross là lý do để họ chọn mẫu xe này.

Yaris Cross được trang bị nhiều tính năng an toàn thuộc gói TSS (Ảnh: Toyota).

Gói TSS trên Toyota Yaris Cross là tập hợp của loạt tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi trước - sau và 6 túi khí.

Ở phân khúc phát triển sôi động bậc nhất thị trường như SUV cỡ B, Toyota cho biết không cạnh tranh bằng giá. Thay vào đó, hãng tập trung đem đến một trải nghiệm riêng cho khách hàng bằng tiện nghi và công nghệ an toàn, chưa kể động cơ hybrid đem đến nhiều xúc cảm sau tay lái.

Định hướng tiếp cận khách Việt bằng những nỗ lực không ngừng nhằm tạo giá trị riêng biệt đã giúp Toyota Yaris Cross dần khẳng định sức hút đậm nét hơn trong phân khúc. Ví dụ cho điều này là tháng 11, Yaris Cross bán 1.092 xe, vào top 10 sản phẩm bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam. Đây là doanh số cao nhất sau 3 tháng có mặt trên thị trường của Yaris Cross. Nếu tiếp tục duy trì "phong độ" này, Yaris Cross có thể thay đổi cục diện phân khúc xe gầm cao cỡ B thời gian tới.