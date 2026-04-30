Toyota Vios dẫn đầu phân khúc sedan hạng B trong quý I

Kết thúc quý I, doanh số tích lũy sau 3 tháng đầu năm dần đắp nặn những “ngôi sao sáng” của các phân khúc ô tô đang mở bán tại Việt Nam. Tại nhóm sedan hạng B, Toyota Vios tiếp tục ghi đậm dấu ấn với tổng cộng 2.737 xe được tiêu thụ (theo VAMA).

Toyota Vios dẫn đầu phân khúc sedan (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Điểm sáng giữa lúc xe gầm cao lên ngôi

So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng trưởng tới 19,8%. Đáng nói rằng, lũy kế doanh số của Vios sau quý I đang tạo được khoảng cách an toàn với các đối thủ.

Toyota Vios vẫn thu hút được tệp khách hàng riêng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Toyota Vios còn là mẫu sedan hạng B duy nhất góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam trong quý I. Thành tích này cho thấy mẫu xe Nhật vẫn thu hút được tệp khách hàng riêng, trong bối cảnh thị hiếu của số đông người dùng dần nghiêng về các mẫu xe gầm cao và ô tô 7 chỗ.

Lý giải sức hút của Toyota Vios

Một trong những yếu tố lớn tạo nên thành tích doanh số trên chính là nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn đến từ nhà sản xuất.

Trong quý I, Toyota Vios thường xuyên được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, qua đó giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm này với chi phí đầu tư ban đầu tiết kiệm hơn.

Ngoài ra, người dùng có điều kiện tài chính hạn hẹp vẫn có thể sở hữu Vios dễ dàng nhờ ưu đãi lãi suất từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Theo đó, khách hàng lựa chọn mua xe trả góp được cố định lãi suất chỉ từ 6,49%/năm trong 6 tháng đầu.

Trong cuộc đua doanh số, những mẫu sedan hạng B khác cũng có ưu đãi tương ứng Vios. Dù vậy, số đông người dùng vẫn lựa chọn sản phẩm này chủ yếu nhờ những giá trị cốt lõi đã được hãng xe Nhật gây dựng bấy lâu nay, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp biến động chung.

Đó chính là tính bền bỉ, ít hỏng vặt đã được khách hàng kiểm nghiệm qua nhiều thế hệ. Đồng thời, nhờ cộng đồng người dùng đông đảo, Toyota Vios qua đó sở hữu tính thanh khoản tốt và đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng được khách Việt quan tâm, khi tìm kiếm một mẫu xe mang tính kinh tế cao.

Tính kinh tế của Toyota Vios còn được thể hiện ở chi phí sử dụng và chi phí bảo dưỡng. Trong đó, mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 5,9 lít/100km, thấp hơn một chút so với con số 6,2 lít/100km của đối thủ cùng phân khúc.

Còn về chi phí bảo dưỡng, anh Đỗ Gia Tú (Hà Nội) cho biết mẫu xe này chỉ mất khoảng 550.000 đồng cho lần bảo dưỡng lần đầu tiên. Trước khi chuyển sang Vios đời mới nhất, người dùng này từng sử dụng một chiếc Vios đời 2017, và tốn khoảng 2-3 triệu đồng để bảo dưỡng ở mốc 40.000km.

Toyota Vios bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Tổng hợp những yếu tố trên, có thể thấy Toyota Vios là một lựa chọn kinh tế với những người dùng mua xe lần đầu, hay những khách hàng tìm kiếm một sản phẩm mang lại những giá trị sử dụng hấp dẫn trong quá trình dài hạn.

Trang bị của mẫu xe này ở mức vừa đủ, những vẫn có điểm nhấn là 2 tính năng an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense.