Toyota Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh ưu đãi trong tháng 8/2024

Khi chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước chưa được áp dụng từ 1/8, Toyota Việt Nam đã có động thái gây bất ngờ khi triển khai chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross.

Bên cạnh đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam sẽ hỗ trợ lãi suất vay 4,99%/năm khách hàng mua bất kỳ mẫu xe nào của Toyota Việt Nam. Chính sách này được kỳ vọng sẽ là "đòn bẩy" kích cầu tiêu dùng, bảo vệ vị trí số 1 thị trường xe du lịch của Toyota.

Hơn cả mong đợi cho khách hàng

Tháng 8 này, việc sở hữu những mẫu xe chất lượng trên từ Toyota càng trở nên dễ dàng hơn khi Toyota đồng loạt triển khai 2 chương trình khuyến mại là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và lãi suất vay 4,99%/năm.

Toyota hỗ trợ 50% phí trước bạ cho Yaris Cross

Không chỉ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe sản xuất và lắp ráp trong nước, Toyota còn áp dụng cho cả mẫu xe "ăn khách" được nhập khẩu nguyên chiếc Yaris Cross. Xuất hiện trên thị trường từ cuối tháng 9/2023, mẫu xe này đã nhanh chóng vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường, đứng đầu phân khúc Crossover hạng B và đạt thành tích doanh số ấn tượng trong năm 2023 với 3.065 xe. Trên đà tăng trưởng đó, mẫu xe này liên tiếp ghi tên mình vào top xe bán chạy nhất Việt Nam từ đầu năm 2024 đến nay.

Anh Mạnh Hà (38 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Theo tôi, Yaris Cross là mẫu xe có thiết kế trẻ trung và đẹp nhất của Toyota. Hơn nữa, mẫu xe này còn có phiên bản hybrid, công nghệ an toàn phong phú và trang bị tiện ích ngập tràn nhất trong nhóm SUV hạng B".

Thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ô tô là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Với gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota cho biết luôn nỗ lực phát triển ngành ô tô nước nhà trên nhiều phương diện, trong đó có việc đưa một số mẫu xe vào sản xuất, lắp ráp trong nước, trong đó có 3 mẫu Vios, Veloz Cross và Avanza Premio.

Là nhà máy duy nhất ngoài Nhật Bản đạt giải thưởng Good factory 2024 trao tặng bởi Hiệp hội Quản lý Nhật Bản (JMA), dải sản phẩm lắp ráp trong nước của nhà máy Toyota Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Toyota toàn cầu, mang đến sự an tâm cho khách hàng Việt.

Khách hàng mua trả góp được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ 4,99%/năm .

Mặc dù chịu áp lực của xu thế xe gầm cao, song Vios vẫn nổi bật trong phân khúc B-sedan. Với thiết kế trẻ trung và cá tính hơn trước nhờ bổ sung thêm các trang bị đắt giá như màn hình giải trí 9 inch kết nối điện thoại thông minh đi kèm lẫy chuyển số trên vô lăng, 2 cổng sạc type-C cho hàng ghế thứ hai, hay cải tiến công nghệ an toàn với 2 tính năng cao cấp trong nói an toàn chủ động Toyota Safety Sense là cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm, những nâng cấp kết hợp với các giá trị cốt lõi đã được xác lập, Vios duy trì dấu ấn trong lòng người dùng Việt.

Khách hàng có nhu cầu mua xe cho gia đình đông thành viên hay sử dụng vào mục đích thương mại thì Veloz Cross và Avanza Premio là lựa chọn phù hợp. Với chiều dài cơ sở 2.750mm, 2 mẫu xe này sở hữu không gian nội thất rộng rãi với 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập phẳng theo chế độ sofa giúp linh hoạt cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Sở hữu động cơ 1.5L, khoảng sáng gầm lên đến 20,5cm, Veloz Cross và Avanza Premio đều có thể di chuyển trên nhiều dải địa hình, xe vận hành mạnh mẽ và mượt mà cả trong trường hợp chở full tải. Ở vị trí cao cấp của phân khúc BMPV, Veloz Cross được hãng Nhật trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense trong khi ở tầm giá dễ tiếp cận hơn, Avanza Premio cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiêu chuẩn, mang đến sự an tâm cho người dùng.

Khép lại tháng 7/2024, các mẫu xe kể trên của Toyota đạt thành tích doanh số ấn tượng, giúp hãng duy trì vị thế trên thị trường. Cụ thể, doanh số Vios đạt 1.745 xe, Yaris Cross với 1.242 xe và Veloz Cross với 766 xe.