Toyota lần đầu tổ chức ngày hội trải nghiệm tại phố đi bộ Hồ Gươm

Sáng 22/7, "Ngày hội Toyota - An tâm trong từng chuyển động" đã thu hút đông đảo người dân và du khách có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm). Sự kiện là điểm nhấn của phố đi bộ vào dịp cuối tuần, với nhiều trải nghiệm cho khách tham quan.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Ngày hội Toyota (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Được tổ chức trong hai ngày 22 và 23/7, người tham dự sự kiện trải nghiệm một số tính năng thuộc gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense (TSS) qua công nghệ thực tế ảo VR, hiểu hơn về các tính năng: cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA) và đèn pha tự động thích ứng (AHB).

Vios và Veloz Cross trưng bày tại sự kiện (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Vios phiên bản mới và Veloz Cross - hai dòng xe bán chạy hàng đầu của Toyota tại Việt Nam là tâm điểm của sự kiện, giúp người dùng hiểu rõ hơn những công nghệ an toàn của hãng Nhật.

Cả 2 mẫu xe này được trang bị các tính năng trong gói an toàn chủ động gói Toyota Safety Sense, giúp người dùng trải nghiệm hai công nghệ cảnh báo lệch làn đường LDA và cảnh báo tiền va chạm PCS.

Người tham dự được tư vấn bởi chuyên gia Toyota (Ảnh: Toyota Việt Nam).

An toàn là tiêu chí hàng đầu của nhiều người dùng trong việc lựa chọn xe. Sau khi tìm hiểu và trải nghiệm các tính năng an toàn trên Vios 2023 và Veloz Cross, người tham dự được chuyên gia tư vấn trực tiếp tại khu vực trưng bày, trải nghiệm nội - ngoại thất.

Tại sự kiện, người tham dự trải nghiệm các trò chơi gắn với tính năng an toàn của xe Toyota như: trò chơi PCS, trò chơi LDA, thử thách say rượu...

Anh Trọng Nghĩa (44 tuổi, Hà Nội) cho biết, các trò chơi mô phỏng rất sát thực tế, giúp mọi người dễ hiểu hơn về gói an toàn TSS của Toyota, tạo hứng thú với người lái xe hàng ngày như mình và cả các bạn nhỏ.

Trò chơi tương tác tại sự kiện (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Theo công bố từ ban tổ chức, người tham dự tối thiểu 3 trong 5 hoạt động có cơ hội quay số trúng thưởng, nhận nhiều phần quà giá trị từ Toyota Việt Nam. Giải nhất là voucher du lịch của Sài Gòn Tourist trị giá 12 triệu đồng, giải nhì máy lọc nước RO Sunhouse, giải ba máy lọc không khí Electrolux.

Tối 22/7, đông đảo người dân đến thưởng thức những màn trình diễn sôi động của rapper Pháo cùng nhiều tiết mục biểu diễn ấn tượng khác.

Tiếp đó, tối 23/7, chương trình tiếp tục với những màn trình diễn đặc sắc đến từ nữ ca sĩ Suni Hạ Linh.

Bên cạnh đó, người tham dự vẫn có thể tham quan, tìm hiểu xe, trải nghiệm các tính năng an toàn TSS qua công nghệ thực tế ảo VR cùng các trò chơi hấp dẫn.

Những người tham dự nhận phần quà từ Toyota Việt Nam tại sự kiện (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Đại diện hãng cho biết, sự kiện "Ngày hội Toyota - An tâm trong từng chuyển động" nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm thực tế các tính năng an toàn tiên tiến của Toyota.

"Những chiếc ôtô ngày càng thông minh hơn với các tính năng như cảm biến và camera. Thông qua sự kiện, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp về lái xe an toàn, nỗ lực góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đồng thời mong muốn khách hàng thực sự được tận hưởng cảm giác an toàn, an tâm khi tham gia giao thông", ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và Dịch vụ Toyota Việt Nam chia sẻ.