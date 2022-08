Toyota dành 3 năm để chứng minh: Chỉ người bảo thủ mới chê Toyota cổ hủ

Toyota là trường hợp hiếm tại Việt Nam khi liên tục duy trì được sức hút trên thị trường ô tô. Ngoài nỗ lực thường xuyên nâng cấp các sản phẩm "đinh" như Vios hay Fortuner, hãng xe Nhật Bản còn tích cực làm mới dải sản phẩm bằng những mẫu xe chất lượng, phù hợp xu hướng tiêu dùng.

Hai năm trở lại đây, Corolla Cross, Raize, Avanza Premio và Veloz Cross là những minh chứng cụ thể nhất vì đều trở thành "hiện tượng" doanh số trên thị trường ô tô Việt Nam.

Năm 2020, Toyota thực hiện kế hoạch "vô tiền khoáng hậu": Chọn Việt Nam là một trong hai thị trường đầu tiên trên thế giới để ra mắt Corolla Cross. Mẫu SUV này tấn công vào phân khúc ngách giữa hạng B và C, đồng thời mang kiểu dáng hiện đại, sử dụng nền tảng toàn cầu TNGA, trang bị công nghệ Toyota Safety Sense và lần đầu tiên một mẫu xe phổ thông bán chính hãng tại Việt Nam có tùy chọn động cơ Hybrid.

Toyota Corolla Cross nhanh chóng được người Việt đón nhận với doanh số lũy kế 36.129 xe tính đến tháng 7/2022, đồng thời nhiều tháng đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng ô tô bán chạy.

Thành công của Corolla Cross tạo động lực cho hãng xe Nhật Bản tiếp tục giới thiệu Raize vào tháng 11/2021. Toyota Raize tiếp tục chọn phân khúc ngách SUV A+, đi cùng ưu thế về giá bán, rộng rãi, kiểu dáng bắt mắt và công nghệ an toàn đã chạm vào nhu cầu mua SUV đô thị của số đông người Việt, đặc biệt nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu. Tính trong 7 tháng đầu năm 2022, Raize đạt mức tiêu thụ 3.902 xe, một con số đáng mơ ước với một "tân binh".

Tháng 3/2022, Toyota đánh dấu tầm nhìn mới với tagline "Move Your World", đồng thời ra mắt cặp đôi Avanza Premio và Veloz Cross. Thời điểm đó, nhiều người nghi ngờ về khả năng cạnh tranh của hai mẫu xe này khi phải đối đầu với ông vua phân khúc MPV cỡ nhỏ - Mitsubishi Xpander. Nhưng kết quả bán hàng cộng dồn 7.099 xe trong 4 tháng, cộng với tình hình khan hàng nhiều tháng nay, cho thấy Toyota Avanza Premio và Veloz Cross đang đi đúng hướng, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ đồng hương.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, nhưng Avanza Premio và Veloz Cross đã cho thấy một thế hệ sản phẩm mới của Toyota, hội tụ những yếu tố: Trẻ trung, hiện đại và nắm bắt được xu hướng tiêu dùng của khách hàng, bên cạnh những giá trị được khẳng định nhiều năm nay về độ bền, thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và tính thanh khoản cao.

Thượng Tâm, một khách hàng đang sử dụng Toyota Veloz Cross, đánh giá: "Với mức giá 698 triệu đồng, Toyota Veloz Cross không giống một mẫu xe 7 chỗ giá rẻ. Không chỉ nổi trội bởi ngoại hình cho đến gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, tùy chọn chế độ lái, phanh tay điện tử... Veloz Cross thể hiện tròn vai của một mẫu xe "all-in-one", có thể sử dụng cá nhân, gặp gỡ khách hàng, phục vụ gia đình, thậm chí kinh doanh dịch vụ vận tải".

Tagline "Move Your World" do Toyota châu Á - Thái Bình Dương khởi động như lời hứa của thương hiệu để tạo ra những trải nghiệm dịch chuyển khơi lên cảm xúc, những sản phẩm kết nối khối óc với trái tim trong những khoảnh khắc vĩnh viễn khắc dấu hành trình. Lời hứa sẽ mang đến niềm vui và sự phấn khích thông qua những giải pháp chuyển động có thể làm xoay chuyển cả thế giới. "Move your world" là cam kết tạo ra những trải nghiệm sở hữu tốt nhất và mang đến những nụ cười cho khách hàng.

Để làm được điều đó không hề dễ dàng. Với thị trường Việt Nam, Toyota luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong nước để đưa ra những kế hoạch sản phẩm đi trước đối thủ. Để dễ hình dung, ở bất cứ phân khúc nào, Toyota luôn được đánh giá cao về không gian cabin, điều hòa, độ bền, tiết kiệm nhiên liệu, dịch vụ hậu mãi...

Vài năm trở lại đây, hãng xe Nhật Bản tập trung vào nâng cấp và đồng nhất thiết kế sản phẩm trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đồng thời đưa vào sản phẩm những công nghệ tiên tiến bậc nhất, như gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, nền tảng toàn cầu TNGA và động cơ Hybrid.

Từ ngày 19-21/8/2022, Toyota tổ chức sự kiện trưng bày và trải nghiệm các dòng xe Veloz Cross, Corolla Altis và Vios tại trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, TPHCM. Khách hàng khi tham gia sự kiện được: Chiêm ngưỡng và trải nghiệm 3 dòng xe: Veloz Cross, Corolla Altis và Vios; nhận ưu đãi hấp dẫn khi ký hợp đồng tại sự kiện và tham gia minigame nhận quà và trải nghiệm góc trẻ em độc đáo.