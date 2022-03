Toyota Corolla Altis 2022 - dấu mốc của một huyền thoại, lựa chọn đáng cân nhắc cho các doanh nhân trẻ thành đạt

Ra đời lần đầu vào năm 1966, trải qua 56 năm phát triển, Toyota Corolla Altis được coi là "đại sứ hình ảnh" về một chiếc xe hạng C hội tụ đầy đủ tố chất dành cho doanh nhân thành đạt với thiết kế lịch lãm, tiện nghi an toàn không ngừng nâng cao và vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhất phân khúc.

Thiết kế tinh tế, lịch lãm đúng chất doanh nhân

Corolla Altis là một trong những dòng xe đầu tiên được phân phối ở Việt Nam từ năm 1996. Trong suốt hơn 1 thập kỷ, mẫu xe này đã khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc sedan hạng C của thị trường xe hơi Việt Nam nhờ doanh số bán hàng luôn bỏ xa các đối thủ.

Mẫu xe này là hiện thân hình ảnh của người dùng thành đạt, có lối sống giản dị, không khoa trương và hướng đến phong cách lịch lãm, bền bỉ. Tuy nhiên, trong khoảng vài năm trở lại đây, sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới với thiết kế hiện đại khiến Corolla Altis dần thu hẹp thị phần. Nhanh chóng nhận ra điều đó, hãng xe Nhật Bản đã có cú chuyển mình mạnh mẽ khi giới thiệu Corolla Altis thế hệ thứ 12 ở Việt Nam.

Nguyễn Trường Giang (35 tuổi, Hà Nội) - Giám đốc một công ty bất động sản sử dụng Corolla Altis nhiều năm chia sẻ: "Tôi đã gắn bó với thương hiệu Toyota từ lâu. Hiện tôi đang sở hữu Corolla Altis đời 2016, chiếc xe đã gắn bó được 5 năm và đến nay chỉ bảo dưỡng định kỳ. Mình thực sự thấy rất hài lòng với lựa chọn của mình ngoại trừ một điểm trừ duy nhất là thiết kế của Altis ít thay đổi trong thời gian dài. Năm ngoái, thấy nhiều mẫu xe trong phân khúc C ra mắt phiên bản mới như Mazda, KIA… thiết kế khá bắt mắt nên mình cũng đang cân nhắc việc đổi xe trải nghiệm thử. Tuy nhiên, khi thấy hình ảnh Corolla Altis mới ra mắt, tôi đã bị thu hút nên đã quyết định lên đời. Đây có thể coi là món quà dành tặng bản thân và gia đình sau những cố gắng trong những năm qua.".

Có thể thấy rằng ngoài việc thay đổi "gương mặt" lịch lãm, hiện đại hơn, Corolla Altis 2022 còn gây ấn tượng với những cải tiến chất lượng khi sử dụng hệ thống đèn pha/cos dạng Bi-LED với công nghệ thích ứng. Bên cạnh đó, Corolla Altis mới sở hữu những đường gân nổi tạo nên dấu ấn thẩm mỹ kết hợp với bộ mâm 17 inch mới mang đến sự cuốn hút khi xe chuyển động. Sự trở lại lần này là sự kết hợp của vẻ lịch lãm nhưng vẫn trẻ trung, năng động đang mang lại hiệu ứng tích cực cho mẫu xe này.

Nội thất sang trọng, tiện nghi đa dạng

Corolla Altis được phát triển với nền tảng khung gầm TNGA hoàn toàn mới giúp tầm nhìn của khoang lái của xe được mở rộng nhờ sự thu nhỏ của cột A, gương chiếu hậu điều chỉnh vị trí xuống cửa xe. Không những vậy, Altis mới được thiết kế theo phong cách tối giản và được hoàn thiện chỉn chu với chất liệu da hay ốp crom mang lại vẻ sang trọng.

Ở mặt khác, thiết kế của Altis mới mang phong cách trẻ trung, hiện đại với màn hình giải trí dạng nổi trên táp-lô với kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không dây giúp khoang lái mang đúng hơi thở đương đại và đầy tiện nghi.

Với một loạt tiện nghi đáng chú ý như: Điều hòa tự động 2 vùng, ghế chỉnh điện 10 hướng, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió điều hòa phía sau…, Altis 2022 chắc chắn sẽ mang lại sự thoải mái cho hành khách trên mọi hành trình.

Công nghệ an toàn vượt trội

Những sản phẩm của Toyota Việt Nam trong thời gian gần đây đều hướng đến việc đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng và Toyota Corolla Altis cũng không ngoại lệ khi sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 (TSS 2.0) với những tính năng cao cấp như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), cảnh báo lệch làn đường (LDA) và đèn chiếu xa tự động (AHB). Corolla Altis là chiếc xe thứ 8 của Toyota được trang bị gói an toàn này.

May mắn là một trong số những người đầu tiên được nhận xe, anh Trường Giang đã ngay lập tức được trải nghiệm gói an toàn TSS. Anh Giang kể lại, hôm thứ 2 sau khi nhận xe, khi đang di chuyển trong nội đô Hà Nội tôi tình cờ bị một phụ nữ lái xe máy tạt ngang đầu xe khi rẽ ở ngã tư đèn đỏ và đó cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm tính năng cảnh báo tiền va chạm hoạt động. Lúc ấy cảm giác cũng hết hồn nhưng thực sự thú vị và bất ngờ. Nếu không có tính năng PCS có lẽ va chạm khi đó là khó tránh khỏi.

Trải nghiệm động cơ xanh êm ái và tiết kiệm nhiên liệu

Sau sự thành công của Corolla Cross và Camry, Corolla Altis là chiếc xe thứ 3 của Toyota được trang bị động cơ Hybrid tự sạc điện. Phiên bản Corolla Altis 1.8HEV với sức mạnh ấn tượng tăng tốc vô cùng nhanh lẹ, êm ái và góp phần bảo vệ môi trường. Hơn nữa, phiên bản động cơ Hybrid của xe chỉ tiêu hao 4,3 lít/100km khi di chuyển ở đô thị, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên di chuyển và công tác trong nội đô.

"Quyết định chọn xe Corolla Altis của tôi còn đến từ động cơ Hybrid. Đây là chiếc xe thứ 3 của Toyota được trang bị động cơ này rồi nên tôi rất yên tâm về khả năng vận hành cũng như mức tiêu hao nhiên liệu đáng bất ngờ. Mọi người lúc đầu cũng hơi e ngại về độ bền của ắc quy điện hybrid, nhưng các bạn bè tôi sử dụng xe Cross bản Hybrid cho biết rất thích và hiện tại không có bất cứ vấn đề gì xảy ra liên quan tới ắc quy điện của xe. Chưa kể là hiện tại Toyota cũng đang có chương trình khuyến mại gia hạn bảo hành cho xe Altis lên tới 5 năm/150 nghìn km và riêng ắc quy điện thì thời gian bảo hành được tăng lên tận 7 năm/150 nghìn km thì thực sự tôi thấy không có gì phải băn khoăn khi sử dụng phiên bản hybrid này.

Với tính chất công việc thường xuyên gặp gỡ đối tác và di chuyển nhiều trong nội đô Hà Nội thì Corolla Altis phiên bản hybrid thực sự rất phù hợp. Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, xe còn êm ái khi ít phải nghe tiếng động cơ, vừa thoải mái lại hạn chế xả khí thải ra môi trường", anh Giang khẳng định.

Có thể thấy rằng, Corolla Altis thế hệ mới sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội khi có sự "lột xác" hoàn toàn so với đời cũ. Bên cạnh đó, mức giá khởi điểm chỉ 719 triệu đồng, bản động cơ Hybrid 860 triệu đồng giảm đáng kể so với bản cao cấp của đời cũ. Nhờ vậy, những khách hàng trẻ tuổi cũng dễ dàng sở hữu xe hơn để phục vụ gia đình và công việc.

Toyota Việt Nam còn tặng thêm gói gia hạn bảo hành 2 năm hoặc 50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho khách hàng mua xe Corolla Altis mới, xóa tan những nghi ngại khi sử dụng, nhất là với phiên bản Hybrid.

Ngoài ra, phiên bản Corolla Altis Hybrid, Corolla Cross Hybrid và Camry Hybrid còn có thêm gói gia hạn bảo hành cho ắc quy điện là 4 năm hoặc 50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi độc giả xem thêm tại đây: https://www.toyota.com.vn/corolla-altis-1-8v