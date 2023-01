Thị trường ô tô điện Việt Nam được dự báo sẽ bứt phá trong năm 2023

Cơ hội gia tăng, tiềm năng rộng mở

Năm 2022, doanh số xe điện toàn cầu ước tính đạt 10,6 triệu chiếc, tăng 57% so với năm 2021. Trong đó, riêng xe điện chạy pin đạt 8 triệu chiếc, theo EV Volumes. Sự kiện CES 2023 (Mỹ) đã chứng kiến sự vào cuộc ồ ạt của các ông lớn trong ngành ô tô, và thị trường ô tô điện hứa hẹn sẽ bứt phá doanh số trong năm 2023.

Trong cuộc cách mạng di chuyển toàn cầu, Đông Nam Á đang nổi lên là một thị trường tiềm năng hàng đầu. Tờ Nikkei Asia cho rằng, năm 2023 sẽ là năm cất cánh của thị trường xe điện tại Đông Nam Á khi các nhà sản xuất cung cấp nhiều lựa chọn hơn với giá hợp lý để chinh phục người tiêu dùng ở các nền kinh tế mới nổi.

Thị trường Việt Nam với dân số gần 100 triệu người, tỷ lệ sở hữu ô tô thuộc diện thấp trong khu vực, GDP tăng trưởng ổn định, tầng lớp trung lưu đang gia tăng mạnh mẽ, tốc độ phát triển công nghệ nhanh, sẽ là một trong những thị trường có tương lai phát triển xe điện rất lớn. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) dự báo Việt Nam sẽ đạt mức một triệu xe điện hóa vào năm 2028 và đến năm 2040 số lượng xe điện sẽ đạt 3,5 triệu chiếc.

Việt Nam được đánh giá là thị trường xe điện tiềm năng trong thời gian tới (Ảnh: VinFast).

Thời gian qua, bên cạnh thương hiệu xe điện nội địa VinFast, nhiều hãng xe lớn đã lên kế hoạch vào Việt Nam như: KIA giới thiệu mẫu EV6, Hyundai ra mắt IONIQ 5, Audi trình làng e-tron GT. Tại Vietnam Motor Show 2022, nhiều mẫu xe điện lần đầu lộ diện như một động thái dò đường của các hãng, như Mercedes EQS với hai phiên bản EQS 450+ và EQS 580 4MATIC, Lexus với LF-Z, Toyota với bZ4X…

Một số hãng như Mitsubishi, Porsche đã rục rịch triển khai các trạm sạc làm tiền đề cho việc phân phối xe điện. Trong khi đó, Skoda Auto, thương hiệu ô tô của Cộng hòa Séc đã ký kết hợp tác với TC Motor để phân phối một số dòng xe điện từ năm 2023 và bắt đầu lắp ráp từ năm 2024. Ngay cả các doanh nghiệp phụ trợ như EVone, ZenCar, Autel… cũng nhanh chóng bắt nhịp bằng việc cung cấp các giải pháp về sạc pin để đón đầu làn sóng di chuyển xanh.

Dây chuyền sản xuất ô tô điện hiện đại của VinFast (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ như miễn phí trước bạ, giảm thuế tiêu thụ từ 15% xuống còn 3%… có vai trò như hành lang dẫn đường cho ngành công nghiệp xe điện. Thị trường ô tô điện Việt Nam trong năm 2023 rất rộng mở về cơ hội, song cũng sẽ rất chật chội bởi sự cạnh tranh ngày càng tăng lên.

VinFast và lợi thế tiên phong tại Việt Nam

Trong bối cảnh đó, lần đầu tiên trong lịch sử công nghiệp ô tô Việt Nam, một thương hiệu ô tô nội địa đang nắm giữ ưu thế so với các hãng xe lâu đời, nhờ tiên phong nhập cuộc từ rất sớm và mở ra kỷ nguyên ô tô điện thông minh tại Việt Nam.

Đến nay, hàng nghìn chiếc xe điện VinFast VF e34, VF 8 đã lăn bánh trên khắp các nẻo đường Việt Nam. Hãng xe Việt cũng đã tiếp tục nhận đặt cọc mẫu VF 5 Plus và sẽ bàn giao xe cho khách hàng từ tháng 4 năm nay. VF 6 và VF 7 cũng sẽ bắt đầu nhận đặt cọc trên phạm vi toàn cầu vào tháng 3/2023.

Đáng chú ý, các mẫu xe điện của VinFast có mức giá tốt hơn nhiều so với các mẫu ô tô điện khác, đồng thời vượt trội về tính năng thông minh và công nghệ an toàn so với các mẫu xe xăng cùng mức giá. Những con số biết nói của VinFast cho thấy hãng xe Việt không hề thua kém, thậm chí đã đi trước nhiều bước so với các ông lớn trong ngành ô tô tại thị trường nội địa.

Lợi thế tiên phong mang tính then chốt của VinFast là hệ thống trạm sạc phủ khắp 63 tỉnh, thành phố. Trạm sạc của VinFast không chỉ hiện diện tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM mà còn được lắp đặt tại những tỉnh miền núi phía Bắc, miền Tây Nam Bộ, đồng thời được tính toán mật độ một cách khoa học từ các chung cư, trung tâm thương mại, trường học tới các trạm dừng nghỉ trên cao tốc, thậm chí là cả các cây xăng của PVOil và Petrolimex. Điều này giúp khách hàng yên tâm hơn trên mọi hành trình.

Dịch vụ cứu hộ pin của VinFast mang lại sự an tâm cho khách hàng khi lưu thông trên đường (Ảnh: VinFast).

Khách hàng sử dụng xe điện VinFast có thể tận hưởng các hành trình khi VinFast đã có 89 showroom, đại lý và xưởng dịch vụ, được trang bị đồng bộ công nghệ và giải pháp kỹ thuật dành cho xe điện trên toàn quốc.

Ngoài ra, VinFast cũng áp dụng các chính sách hậu mãi cao cấp, độc đáo, tốt hàng đầu thị trường như bảo hành lên đến 10 năm, dịch vụ cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa lưu động (Mobile Service)... Điều này có thể giúp khách hàng cảm thấy được chăm sóc tận tâm.

Bước sang năm 2023, khi thị trường ô tô điện được dự báo sẽ bùng nổ tại Việt Nam, theo đó, VinFast được kỳ vọng sẽ thành công trong việc chuyển hóa những ưu thế thành kết quả kinh doanh trên thị trường, tạo động lực tiến ra thế giới mạnh mẽ hơn nữa.