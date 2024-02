Sự việc xảy ra vào ngày 25/2 tại ngã tư khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô ghi lại, thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã vượt đèn đỏ, lách qua đầu nhiều ô tô rồi quệt qua đầu xe máy của một cô gái đang đi qua ngã tư theo đúng đèn xanh.

Cú va chạm đã khiến cô gái ngã ra đường. Trong khi đó, nam thanh niên đi xe máy đi thẳng, không dừng lại để giải quyết hậu quả va chạm.

Thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ, đâm ngã người khác rồi bỏ chạy (Video: OFFB).

Đối với hành vi vượt đèn đỏ, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Bên cạnh đó, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Trong khi đó, với hành vi bỏ chạy sau khi gây tai nạn, Khoản 1 Điều 38 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có các trách nhiệm sau:

- Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

- Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;

- Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Về mức phạt đối với hành vi này, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định xử phạt 6-8 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng đối với người điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.