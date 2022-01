Tại sao phạm vi hoạt động của ô tô điện lại giảm vào mùa đông?

Nhiệt độ môi trường tác động không nhỏ tới hiệu suất hoạt động pin ô tô điện (Ảnh: Gia An).

Công suất của động cơ điện sẽ mất đi ở 5 độ C, và từ -20 độ C sẽ mất đi rất nhiều, do thời tiết càng lạnh thì hiệu suất pin càng giảm. Tuy nhiên, không phải công nghệ pin nào cũng có độ "nhạy" giống nhau, một số loại pin trên những mẫu xe đắt tiền thường chịu được nhiệt độ khắc nghiệt tốt hơn.

Sử dụng hệ thống sưởi có làm giảm phạm vi xe điện?

Hệ thống điều hòa bên trong ô tô điện thường sưởi ấm bằng máy bơm nhiệt tiết kiệm, đang được sử dụng rộng rãi hiện nay hoặc hệ thống sưởi bằng điện trở thông thường.

Điều này sẽ làm giảm khả năng tự chủ của chiếc xe từ 15 đến 20 km sau mỗi giờ sử dụng. Cụ thể, hệ thống sưởi bằng điện trở hấp thụ khoảng 4 kW năng lượng từ pin khi người dùng bắt đầu sử dụng xe để di chuyển và sau đó là từ 1 đến 2 kW khi nhiệt độ đã ổn định.

Ngược lại, một máy bơm nhiệt yêu cầu khoảng 0,5 kW, ít tiêu tốn năng lượng hơn từ 2 đến 7 lần so với công nghệ sưởi bằng điện trở. Do đó, tác động của việc sử dụng hệ thống sưởi đến phạm vi hoạt động của ô tô điện là không đáng kể.

Hệ thống điều hòa pin

Để giảm ảnh hưởng của cái lạnh đối với pin, một số mẫu xe được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt cho ắc quy. Cụ thể, hệ thống này hoạt động giữ cho pin ở trong phạm vi nhiệt độ tối ưu. Do đó, tuổi thọ của pin được tăng lên và hạn chế được việc mất hiệu suất.

Nếu hệ thống sưởi này lấy năng lượng từ pin và do đó làm giảm phạm vi hoạt động của ô tô điện, thì vẫn không đáng kể so với những mẫu xe không được trang bị điều hòa riêng cho ắc quy.

Cải thiện khả năng tự chủ của xe điện trong mùa đông?

Sử dụng chức năng làm nóng sơ bộ: Trên hầu hết các mẫu xe ô tô điện, người dùng có thể kích hoạt hệ thống sưởi từ xa khi xe đang sạc thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Chức năng này rất tiện lợi, nó cho phép làm nóng pin và nội thất từ năng lượng trực tiếp của trạm sạc xe điện.

Do đó, không làm ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của ô tô điện và khi người dùng sử dụng phương tiện, thì xe của bạn đã ở nhiệt độ thích hợp và pin đã được sạc tối đa.

Trước khi sử dụng phương tiện vào mùa đông hãy kích hoạt tính năng sưởi xe điện từ điện thoại di động khi xe đang sạc nhằm tối ưu phạm vi hoạt động ô tô điện (Ảnh: VinFast).

Ngoài ra, làm nóng sơ bộ nội thất xe cũng sẽ làm tan băng cửa sổ, hoặc thậm chí loại bỏ tuyết như tại một số nước ở châu Âu, thường xuyên có tuyết rơi. Tuy nhiên, vì mục đích tiết kiệm năng lượng, nên loại bỏ tuyết trên phương tiện của bạn bằng phương pháp thủ công trước khi di chuyển.

Sử dụng sưởi ghế và vô lăng: Nếu xe của bạn được trang bị hệ thống sưởi trên ghế và vô lăng, hãy kích hoạt chúng. Không khí nóng sẽ giúp làm ấm khoang nội thất, do chúng có ưu điểm là tiêu thụ ít năng lượng hơn so với hệ thống sưởi điện trở thông thường.

Lái xe điềm đạm: Dù là vào mùa nào, đừng quên tài xế là người nắm quyền tự chủ chính phạm vi hoạt động ô tô điện, chạy xe quá nhanh cũng sẽ khiến pin tiêu tốn nhiều hiệu suất để cung cấp năng lượng cho pin.

Vì vậy, khi chạy xe trên đường cao tốc, người dùng nên hạn chế di chuyển ở tốc độ từ 80-100 km/h và ở trong thành phố hãy sử dụng thường xuyên phanh tái tạo năng lượng được trang bị trên xe điện sẽ giúp cho phạm vi hoạt động ô tô điện của bạn được tối ưu.