Tại sao người dùng Việt ngày càng quan tâm đến tính năng an toàn trên ô tô?

Dân trí An toàn chủ động, an toàn bị động là những tính năng ngày càng được khách hàng quan tâm khi chọn mua ô tô và đáp ứng nhu cầu này, các mẫu xe đời mới ngày càng trở nên thông minh và an toàn hơn.

An toàn chủ động, an toàn bị động trên ô tô là gì và nó hoạt động ra sao? Trường Thịnh