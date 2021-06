Suzuki Ertiga - mẫu MPV cho những hành trình an toàn, gắn kết gia đình

Dân trí Mẫu MPV Suzuki Ertiga phù hợp với khách hàng có điều kiện kinh tế vừa đủ, nhưng cần chiếc xe tin cậy để bảo vệ sức khỏe, an toàn và bảo đảm chất lượng cuộc sống gia đình.

Suzuki Ertiga - mẫu MPV 7 chỗ đáng mua trong thời điểm hiện tại nhờ nhiều ưu điểm, tối ưu chi phí cho người dùng.

Giai đoạn 2020-2021 mang tới nhiều thách thức cho cuộc sống người dân Việt Nam với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tình hình giao thông. Không chỉ vấn đề sức khỏe, chúng ta phải đối mặt với các thử thách về mặt đời sống tinh thần, kinh tế.

Việc sở hữu một chiếc ô tô mới ngày nay cần phải tính toán nhiều hơn khi chiếc xe không còn là phương tiện để hưởng thụ, tăng thu nhập mà trở thành nhu cầu thiết yếu để bảo vệ sức khỏe cũng như kết nối mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.

Ô tô giúp bảo vệ sức khỏe, sự an toàn

Không thể phủ nhận sự quan trọng của chiếc ô tô trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Ngồi trong một chiếc "xế hộp" sẽ giảm tiếp xúc trực tiếp với không khí độc hại, virus gây bệnh, hạn chế bụi mịn thâm nhập vào cơ thể. Một chiếc xe đa dụng tầm trung, linh hoạt trong đô thị như Ertiga giúp ích rất nhiều cho việc di chuyển hàng ngày.

Tự tin sở hữu Suzuki Ertiga với thời gian bảo hành động cơ và hộp số lên đến 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Di chuyển bằng ô tô không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn an toàn hơn với bản thân và gia đình, trước những rủi ro khi tham gia giao thông. Suzuki Ertiga có các trang bị an toàn cần thiết, đặc biệt trên bản Ertiga Sport thêm cân bằng điện tử ESP giúp kiểm soát hướng xe khi vào cua nếu phát hiện có hiện tượng trượt bánh, hệ thống khởi hành ngang dốc HHC hỗ trợ ngăn xe trôi về phía sau khi khởi hành tại dốc, điểm kết nối ghế trẻ em ISOFIX bảo vệ trẻ em khi di chuyển cùng gia đình. Thân xe còn có khả năng hấp thụ lực va chạm giảm chấn thương cho người đi bộ khi xảy ra va chạm. Đây cũng là những lý do giúp Ertiga Sport đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao của Asean NCAP.

Không chỉ sở hữu ngoại hình thanh lịch, Suzuki Ertiga còn có không gian rộng rãi, phù từ phục vụ gia đình, công việc cho đến mục đích chạy xe dịch vụ.

Gắn kết các thành viên trong nhà

Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến nhiều người không còn nhiều thời gian dành cho gia đình. Thời điểm khó khăn hiện tại là thách thức và cũng là cơ hội để gắn kết các thành viên trong nhà lại với nhau. Mẫu xe 7 chỗ nhập khẩu Ertiga có không gian rộng rãi cho cả nhà di chuyển cùng nhau đi tới bất cứ đâu.

Chiếc xe này cũng là phương tiện để cả nhà thực hiện những chuyến đi ý nghĩa khi trở về nhịp sống bình thường. Ertiga với thiết kế các cửa sổ rộng giúp tận hưởng cảnh đẹp xuyên suốt hành trình, hàng ghế thứ 3 rộng rãi mang đến cảm giác thoải mái cho tất cả hành khách. Đặc biệt, khoang đựng hành lý lớn giúp cho những gia đình đông thành viên sẵn sàng cùng nhau trải nghiệm trọn vẹn chuyến đi.

Không chỉ vậy, xe có đầy đủ tiện nghi như điều hòa tự động, bệ tỳ tay ở hàng ghế thứ hai cũng như hệ thống giải trí chu đáo với màn hình lên đến 10 inch lớn nhất phân khúc. Người lái có thể tự tin điều khiển xe nhờ sức mạnh động cơ tối ưu so với trọng lượng, vô lăng chân thực và đầm chắc, chìa khóa thông minh, khởi động xe bằng nút bấm tiện lợi.

Khoang lái rộng rãi, hiện đại, được trang bị nhiều tiện nghi của Ertiga đem lại cảm giác lái thoải mái.

Có thể nói, Suzuki Ertiga là chiếc xe đáp ứng được hầu hết nhu cầu của cả người lái lẫn hành khách trên xe, gia tăng sự gắn kết.

Bảo vệ tài chính gia đình

Một chiếc xe lý tưởng không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà còn phải là giải pháp kinh tế phù hợp. Với giá bán chỉ từ 499,9 triệu đồng, Suzuki Ertiga giảm thiểu tối đa áp lực tài chính khi mua xe.

Sở hữu mẫu MPV Ertiga lý tưởng trong tháng 6 với ưu đãi hấp dẫn, chỉ cần trả trước từ 64 triệu đồng.

Không dừng lại ở giá bán hợp lý, Suzuki Ertiga còn có chính sách bảo trì, bảo dưỡng hấp dẫn, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội so với các dòng xe 7 chỗ khác. Anh Hải Lê, một người dùng Suzuki Ertiga từ năm 2019 chia sẻ: "Mức tiêu thụ xăng hỗn hợp cả trong thành phố lẫn đường trường của Suzuki Ertiga theo thực tế sử dụng của mình là dưới 8 lít/100km, đối với mình xe 7 chỗ như vậy là tiết kiệm.

Trong số các lần vào xưởng cách nhau khoảng 7.500 km/ lần thì đợt hao tốn nhất cũng chỉ khoảng gần 2 triệu để thay các loại lọc nhớt, lọc gió, lọc máy lạnh và nhớt máy, ngoài ra không tốn gì thêm. Mức này chỉ ngang mấy dòng xe sedan hạng B. Ngoài ra, việc Suzuki nâng thời hạn bảo hành cho động cơ và hộp số lên 5 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước) cũng giúp yên tâm về chất lượng của chiếc MPV 7 chỗ này khi sử dụng lâu dài."

Với ưu điểm vượt trội trong việc bảo vệ tài chính, Suzuki Ertiga phù hợp cho nhiều nhu cầu từ phục vụ gia đình, công việc cho đến mục đích chạy xe dịch vụ. Để giúp khách sở hữu xe dễ hơn, Suzuki đang ưu đãi phiếu nhiên liệu hoặc lãi suất vay ngân hàng, cung cấp gói hỗ trợ tài chính, chỉ cần trả trước 55 triệu (bản Ertiga số sàn) hoặc 64 triệu (bản Ertiga Sport) là có xe bảo vệ bản thân, gia đình khỏi mọi biến động của cuộc sống.

Ghi chú: Giá trị khuyến mãi có thể quy đổi sang tiền mặt. Khoản thanh toán ban đầu đã được khấu trừ khuyến mãi tháng 6/2021, chưa bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm và các chi phí khác.

*Khoản trả trước ước tính chỉ được áp dụng khi khoản vay được duyệt bởi VPBank.

Trường Thịnh