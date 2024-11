Sở hữu VF 8 với ưu đãi kép hiếm có từ VinFast

Phiên bản cao cấp, hoàn thiện hơn

Là một trong 888 khách hàng may mắn sở hữu chiếc VF 8 Lux Plus phiên bản giới hạn "Hỏa Long Độc Bản", anh Tom Peng (TPHCM) không giấu được sự phấn khích khi ngồi lên chiếc xe mới của mình. Chia sẻ về cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy phiên bản mới của VF 8, anh cho biết: "Trông chiếc xe thật sang trọng với các chi tiết mạ vàng". Anh so sánh thiết kế ngoại thất 2 tông màu của VF 8 Lux gợi nhớ tới các dòng xe hạng sang.

VF 8 đang được VinFast tập trung cải tiến nhiều tính năng mới (Ảnh: VinFast).

Vị chủ xe cũng đánh giá cao khả năng đối thoại của trợ lý ảo ViVi phiên bản 2.0. "Khi ViVi nói chuyện có ngữ điệu như người thật. Đó là một sự cải tiến", Tom Peng nhận xét khi lắng nghe ViVi kể một câu chuyện cười. Anh càng ấn tượng hơn khi biết nhờ được tích hợp AI tạo sinh (Generative AI), phiên bản mới của trợ lý ảo này có thể đóng vai một chuyên gia về ẩm thực để gợi ý cho người dùng quán ăn ngon và chỉ đường tới quán.

Trước đó, chiếc xe này cũng đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên gia. Kiểm tra khả năng VF 8 Lux trong điều kiện đường đô thị, anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa, chủ kênh Vlog Xe nhận định hệ thống treo của VF 8 tinh chỉnh ở phiên bản Lux cho trải nghiệm tốt hơn.

"Khi đi qua đoạn đường gồ ghề hoặc ổ gà, hệ thống treo trên VF 8 Lux dập tắt dao động nhanh hơn. Hệ thống treo của VF 8 Lux được thiết kế nghiêng về hướng thể thao. Nếu bạn thích một chiếc xe chạy nhanh, đầm chắc, ổn định, theo ý mình ở tốc độ cao thì các bạn sẽ phù hợp với VF 8 Lux", reviewer với hơn 60.000 người theo dõi trên Youtube phân tích.

Cũng theo anh Khoa, khả năng cách âm, khả năng làm mát và các tính năng ADAS của VF 8 Lux cũng đã được nâng cấp "mượt" hơn. Anh cho rằng với loạt công nghệ an toàn, trang bị 11 túi khí nhiều nhất phân khúc, động cơ 402 mã lực cho khả năng tăng tốc ấn tượng và đặc biệt là trợ lý ảo tích hợp AI tạo sinh trên phiên bản mới, VF 8 đang là mẫu xe đáng mua so với giá bán.

"Với tôi, VF 8 Lux không chỉ là phiên bản cao cấp hơn, mà còn hoàn thiện, chỉn chu hơn so với VF 8", anh Khoa kết luận.

Chủ xe xăng lên đời VF 8 Lux hưởng lợi ích kép

Ngoài trang bị, tiện nghi, lý do chủ kênh Vlog Xe cho rằng VF 8 đáng mua còn bởi loạt ưu đãi hiện hành áp dụng cho mẫu xe này khá tốt.

Cộng dồn ưu đãi các chương trình mà hãng đang áp dụng, chủ xe sở hữu VF 8 thời điểm này sẽ được lợi rất lớn, lên tới 22-25% giá trị xe (Ảnh: VinFast).

Cụ thể, trong khuôn khổ chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh" do Vingroup và VinFast phát động, người mua dòng xe VF 8 từ nay tới 30/11 sẽ nhận được tổng ưu đãi lên tới 267 triệu đồng. Đây là tổng mức quy đổi từ hàng loạt quyền lợi như ưu đãi 6% giá bán xe, miễn phí sạc xe, gửi xe 2 năm, gói dịch vụ khám chữa bệnh tại Vinmec dành cho chủ xe và các thành viên trong gia đình trị giá 100 triệu đồng, thảm sàn và bộ sạc di động 2.2 kW…

Nhờ chương trình "Thu cũ - Đổi mới" VinFast đang hợp tác cùng FGF triển khai, khách hàng đổi từ các mẫu xe xăng của bất kỳ thương hiệu nào sang xe VinFast VF 8 sẽ được nhận thêm 80 triệu đồng khi mua phiên bản kèm pin và 25 triệu đồng khi mua phiên bản thuê pin. Nếu đổi từ xe xăng thương hiệu VinFast, mức quà cho khách hàng lên tới 50-120 triệu đồng. Cộng dồn ưu đãi từ cả hai chương trình, chủ xe sở hữu VF 8 thời điểm này sẽ được lợi rất lớn, lên tới 22-25% giá trị xe.

Ví như khách hàng đổi từ xe xăng hãng khác, mức giá để sở hữu VF 8 hiện nay chỉ còn từ 901 triệu đồng (VF 8S Lux thuê pin) đến 1,221 tỷ đồng (VF 8 Lux Plus kèm pin). So sánh với dòng xe xăng cùng phân khúc D-SUV, chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng của WhatcarVN nhận định, VF 8 đang có giá lăn bánh tốt hơn hẳn, khi còn được miễn 100% lệ phí trước bạ. Đồng thời, chi phí vận hành như tiền nhiên liệu, bảo dưỡng… của VF 8 cũng tối ưu hơn cho người sử dụng so với các mẫu xe xăng.