Sai lầm từ tài xế khiến xe Lamborghini Huracan "chết chìm" trong hồ nước

Dân trí Một người đàn ông tại Áo đã nhầm lẫn nghiêm trọng giữa chân ga và phanh khi lái xe khiến siêu xe Lamborghini Huracan "chết chìm" trong hồ nước, cảnh sát mất tới ba giờ đồng hồ để giải cứu chiếc xe.

Chiếc xe chìm sâu dưới đáy hồ 15m trong vòng 3 tiếng đồng hồ trước khi được trục vớt. (Ảnh: Motor1)

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/10 tại thị trấn Mondess (Áo), tài xế đã nhầm lẫn chân ga trên chiếc siêu xe hiệu suất cao hơn 600 mã lực khiến hậu quả để lại khá nặng nề.

Theo cảnh sát địa phương, người lái xe 31 tuổi dường như đã nhầm lẫn chân ga và chân phanh khi đang quay đầu tại một bãi đỗ ven hồ Mondsee khiến siêu xe Lamborghini Huracan lao xuống hồ và chìm sâu hơn 15 m. Rất may, người lái xe đã thoát ra kịp và chỉ bị thương nhẹ.

Trong khi chủ nhân của chiếc xe thoát ra an toàn, sự chú ý đã được tập trung vào chiếc siêu xe đang nằm dưới lòng hồ. Theo báo cáo, cảnh sát đã điều động 31 nhân viên từ sở cứu hỏa tham gia hoạt động trục vớt chiếc xe. Nhóm nghiên cứu bao gồm 5 thợ lặn, một cần cẩu và một số dụng cụ khác để trục vớt chiếc Lamborghini Huracan lên bờ.

May mắn người đàn ông đã kịp thời thoát ra khỏi xe và chỉ bị thương nhẹ. (Ảnh: Carbuzz)

Hoạt động trục vớt chiếc xe kéo dài 3 giờ đồng hồ và chiếc xe đã bị nước làm hư hỏng nặng. Trong một bài đăng trên Facebook, cảnh sát đã ví von miêu tả vụ tai nạn như là một buổi casting, liên quan đến việc tìm kiếm người kế nhiệm Daniel Craig cho nhân vật James Bond trong loạt phim về điệp viên 007. Trong bộ phim The Spy Who Loved Me, James Bond đã ngồi trên chiếc Lotus Esprit như tàu ngầm lặn để có thể lặn dưới nước.

Lamborghini Huracan được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V10, dung tích 5,2 lít có công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn 560Nm. Siêu xe chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

Tại Việt Nam, Lamborghini Huracan xuất hiện trên đường phố khá hiếm với số lượng khoảng 15 chiếc và có mức giá được phân phối chính hãng tại Việt Nam khoảng 20 tỷ đồng.

Đoàn Trung Nam

theo Motor1