Ra mắt ứng dụng lái xe hộ GoSafe tại Hà Nội

Công ty TNHH GoSafe ra mắt Ứng dụng lái xe hộ GoSafe triển khai tại thị trường Hà Nội. Ứng dụng ra mắt trong bối cảnh thị trường nhu cầu tìm kiếm tài xế lái xe hộ ngày càng cao, vấn đề tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia gây ra chiếm tỷ lệ lớn.

GoSafe hướng tới việc phục vụ khách hàng là cá nhân, đơn vị có nhu cầu thuê tài xế riêng lái xe cho mình. Ứng dụng tích hợp các dịch vụ đặt tài xế theo chuyến, theo ngày, theo tháng, lái xe cho người say đi về quê, du lịch, đi đánh golf... Khách hàng có thể dễ dàng đặt trước lịch hẹn tài xế đến đón ở các địa điểm và thời gian theo nhu cầu qua vài thao tác đơn giản trên ứng dụng GoSafe, di chuyển an toàn bằng chính phương tiện của mình.

GoSafe hứa hẹn mang lại dịch vụ lái xe hộ chuyên nghiệp, nhiều ưu đãi. (Ảnh: GoSafe).

Theo dữ liệu từ Kirin Holdings (một Công ty cổ phần bia và đồ uống của Nhật Bản), trong năm 2020, bia là một trong những thức uống được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới với 177 triệu kilô lít (1 kilô lít tương đương 1.000 lít). Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về mức tiêu thụ bia.

Việc tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông hậu quả nặng nề tại nước ta.

Nghị định 100 của Chính phủ về mức phạt lên đến hàng triệu đồng, tước giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức quy định khiến nhiều người lo lắng về vấn đề di chuyển khi đã có hơi men trong người. Việc đảm bảo an toàn cho cả xe và người, hạn chế xảy ra những sự cố đáng tiếc là điều quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, dịch vụ lái xe hộ GoSafe ra đời không chỉ mang đến một dịch vụ lái xe hộ đơn thuần, mà còn mang đến giá trị to lớn trong việc đảm bảo an toàn tối đa cho sức khỏe, thậm chí cả tính mạng cho khách hàng.

Dịch vụ 24/7 của GoSafe cung cấp tài xế uy tín, đưa khách hàng hoặc xe của khách hàng đến những địa điểm được yêu cầu thông qua ứng dụng hoặc đường dây hotline của GoSafe.

Là một trong những tài xế đầu tiên đăng ký trở thành đối tác GoSafe, anh Phùng Tài (trú tại Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ, anh đi làm công sở, thời gian buổi tối thường rảnh nên đăng ký trở thành đối tác tài xế của GoSafe để kiếm thêm thu nhập.

"Tôi cũng có tìm hiểu kỹ trước khi nộp hồ sơ. Tiêu chuẩn tuyển chọn tài xế của công ty khá khắt khe, ví dụ như: yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm chạy dịch vụ trở lên, lý lịch tư pháp đầy đủ, giấy khám sức khỏe yêu cầu không mắc các bệnh truyền nhiễm như AIDS, âm tính với chất gây nghiện,... Nên tôi thấy rất tin tưởng. Tôi cho rằng, dịch vụ khách hàng có tốt, đảm bảo thì mới xây dựng được uy tín công ty và phát triển mạnh được", anh Tài nói.

Sau khi đăng ký thành công, nam tài xế tiếp tục giới thiệu 2 người bạn của mình cùng gia nhập GoSafe.

"Hy vọng ứng dụng lái xe hộ Gosafe sẽ phát triển mạnh mẽ, để tôi vừa có thể tăng thêm nguồn thu cho tôi cũng như các bác tài, đồng thời mang đến dịch vụ nhân văn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đưa khách hàng về nhà an toàn với dịch vụ của GoSafe", anh Tài bày tỏ.

Ứng dụng lái xe hộ GoSafe tung hàng nghìn ưu đãi ngày ra mắt (Ảnh: GoSafe).

Chia sẻ trước sự kiện quan trọng này, ông Triệu Hồng Quân - Giám đốc Công ty TNHH Go Safe cho biết: "GoSafe luôn đặt sự an toàn, hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Vì vậy, công ty luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng và không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ để khách hàng có được trải nghiệm tốt, tận hưởng những chuyến đi an toàn và thoải mái nhất".

GoSafe sở hữu đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, được tuyển chọn và đào tạo bài bản về kỹ năng lái xe, xử lý tình huống, phong cách phục vụ với khách hàng. Công ty luôn mong muốn những khách hàng (chủ phương tiện) sẽ cảm thấy thoải mái, an tâm sau khi đã lựa chọn dịch vụ.

Cũng theo ông Quân, trong tương lai GoSafe kỳ vọng tạo ra tác động tích cực, góp phần thúc đẩy văn hóa "Đã uống rượu bia - Không lái xe", đảm bảo an toàn cho khách hàng và những người tham gia giao thông khác, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông, những nỗi đau, mất mát do rượu bia gây ra.

Không chỉ tập trung phát triển tại Hà Nội, trong tương lai không xa, GoSafe tiếp tục mở rộng, phủ khắp dịch vụ đến các thị trường lớn tại Việt Nam.

Để chào mừng sự kiện ra mắt chính thức, GoSafe dành tặng 1000 voucher giảm tới 50% giá cước trên mỗi chuyến đi cho 1.000 khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ. Đồng thời, rất nhiều ưu đãi dành cho các nhà hàng, công ty, tập thể,... khi đăng ký trở thành đối tác của GoSafe.

Khách hàng có thể tải app GoSafe để trải nghiệm dịch vụ lái xe hộ uy tín, với chi phí hợp lý, thanh toán dễ dàng, hoạt động 24/7, bảo mật thông tin khách hàng,... cùng hàng nghìn ưu đãi dành cho khách hàng mới.