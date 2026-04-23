Porsche Cayenne thuần điện chốt giá từ 4,7 tỷ đồng tại Việt Nam

Không lâu sau khi được ra mắt trên toàn cầu, phiên bản thuần điện của dòng SUV Porsche Cayenne đã được bán ra tại thị trường Việt Nam.

Theo công bố của Porsche Việt Nam, Cayenne thuần điện tiêu chuẩn có giá 4,72 tỷ đồng, Cayenne S có giá 4,93 tỷ đồng và Cayenne Turbo có giá 6,32 tỷ đồng.

Porsche Cayenne thuần điện có tính năng sạc không dây (Ảnh: Porsche).

Với mức giá trên, Cayenne thuần điện có giá bán dễ tiếp cận hơn so với Cayenne phiên bản dùng động cơ đốt trong. Khi được trang bị động cơ xăng, Porsche Cayenne có giá bán thấp nhất là 5,56 tỷ đồng và cao nhất lên tới 14,36 tỷ đồng (phiên bản Cayenne Turbo GT).

Cayenne thuần điện sử dụng nền tảng hoàn toàn khác xe Cayenne thông thường, dài hơn 55mm so với phiên bản động cơ đốt trong. Mẫu SUV chạy điện có thông số dài x rộng x cao là 4.985 x 1.980 x 1.674mm và chiều dài cơ sở 3.023mm, tăng gần 13cm so với bản dùng động cơ đốt trong.

Theo công bố của nhà sản xuất, Cayenne thuần điện được trang bị khối pin điện áp cao 113kWh. Phạm vi di chuyển kết hợp theo tiêu chuẩn WLTP đạt 642km đối với phiên bản tiêu chuẩn, 653km đối với phiên bản S và 623km đối với phiên bản Turbo.

Với việc sử dụng công nghệ 800V, Cayenne có khả năng sạc nhanh DC với công suất lên đến 390kW. Xe có thể sạc pin từ 10% lên 80% trong chưa đến 16 phút; đồng thời, có thể nạp đủ năng lượng cho quãng đường 325km (phiên bản Cayenne tiêu chuẩn) chỉ trong vòng 10 phút.

Khoang lái trên chiếc Porsche Cayenne Turbo thuần điện (Ảnh: Porsche).

Đáng chú ý, bản Cayenne Turbo thuần điện được trang bị hệ thống hai mô-tơ điện, cho công suất 844 mã lực khi vận hành bình thường. Khi kích hoạt tính năng Push-to-Pass trên vô-lăng, công suất tăng thêm 173 mã lực trong 10 giây. Khi bật Launch Control, sức mạnh động cơ tăng lên 1.139 mã lực và 1.500Nm.

Theo công bố của hãng xe thể thao Đức, Cayenne Turbo thuần điện là chiếc Porsche thương mại mạnh nhất từng được sản xuất. Xe tăng tốc 0-97km/h trong 2,4 giây, nhanh hơn đáng kể so với Cayenne Turbo GT chạy xăng (3,1 giây), và hoàn thành quãng đường 400m trong 9,9 giây. Tốc độ tối đa của xe đạt 260km/h.

Hệ thống treo khí nén thích ứng PASM là trang bị tiêu chuẩn. Bản Turbo có thêm vi sai cầu sau điều hướng mô-men xoắn. Cả hai phiên bản có tùy chọn đánh lái bánh sau và hệ thống Porsche Active Ride dùng thanh cân bằng chủ động tương tự Taycan.

Thiết kế đuôi xe của Porsche Cayenne thuần điện tiêu chuẩn (Ảnh: Porsche).

Bên cạnh việc sử dụng hệ thống trạm sạc thông thường, Porsche còn mang tới tùy chọn sạc cảm ứng cho xe. Chỉ cần đỗ vào đúng vị trí, xe sẽ tự sạc qua tấm sạc lắp dưới sàn với công suất lên tới 11kW. Tuy nhiên, Porsche Việt Nam chưa cung cấp thông tin về việc khi dòng SUV chạy điện này được bán ra trong nước, liệu có hỗ trợ tính năng này hay không.

Cách đây 4 năm, Porsche từng tuyên bố xe điện sẽ chiếm 80% doanh số của hãng vào cuối thập kỷ này. Thế nhưng, bước sang năm 2026, Porsche đã từ bỏ mục tiêu đó, do doanh số xe điện không đạt kỳ vọng.

Kết thúc năm 2025, xe không sử dụng động cơ đốt trong chỉ chiếm 22,2% tổng doanh số của Porsche.

Bất chấp việc có phiên bản Porsche Cayenne thuần điện mới được ra mắt, mục tiêu tỷ lệ 80% tổng doanh số vẫn còn rất xa vời. Vì thế, Porsche không còn theo đuổi chiến lược điện hóa quyết liệt như trước; thay vào đó, hãng thể hiện cam kết lâu dài với xe động cơ đốt trong. Một mẫu crossover hoàn toàn mới dùng động cơ đốt trong sẽ được giới thiệu để thay thế dòng Macan.

Với việc doanh số giảm 10% trong năm 2025, Porsche đang chịu áp lực phải ra mắt các mẫu xe mới để vực lại kết quả kinh doanh. Dù việc ra mắt các mẫu xe chạy bằng xăng mới khó tạo ra đột phá lớn về doanh số trong ngắn hạn, điều này có thể giúp củng cố hình ảnh của một thương hiệu xe thể thao truyền thống.