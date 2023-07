Phim cách nhiệt HIGH END từ Hàn Quốc ra mắt thị trường Việt

Vừa qua, The Smith đã tổ chức sự kiện ra mắt dòng phim cách nhiệt mới tại thị trường Việt Nam với tên gọi HIGH END. Sự kiện quy tụ hơn 300 khách mời gồm các đại lý xe, garage, các nhà phân phối phụ kiện xe ô tô ở các tỉnh thành cả nước.

Sự kiện ra mắt phim cách nhiệt HIGH END mới (Ảnh: The Smith).

Chia sẻ tại buổi ra mắt, đại diện The Smith cho biết HIGH END là dòng phim cách nhiệt mới được cải tiến từ những đóng góp của khách hàng về một sản phẩm phim cách nhiệt phù hợp với khí hậu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước.

"Chúng tôi luôn mong muốn mang tới những sản phẩm ngày càng cao cấp hơn với những trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Đó chính là lý do chúng tôi mang dòng sản phẩm HIGH END về với Việt Nam", bà Huỳnh Tiên, CEO The Smith Việt Nam, chia sẻ.

Theo đó, HIGH END và Vega đến từ The Smith là những dòng phim cách nhiệt áp dụng công nghệ Nano carbon ceramic đầu tiên trên thế giới, với các hạt phân tử với kích thước siêu nhỏ giúp ngăn chặn tia UV và tia hồng ngoại lên đến 99%.

Công nghệ này giúp tăng độ bền cũng như giảm lượng nhiệt mặt trời vào trong khoang hành khách ô tô. Các hạt carbon được giảm xuống kích thước nano, ngăn chặn hiện tượng sương mù và ánh sáng chói, duy trì được độ bền, kết hợp với các hạt nano ceramic tăng cường độ cách nhiệt và độ trong suốt của phim. Nhờ đó, tấm phim nano carbon ceramic sở hữu khả năng hiển thị và độ bền được cải thiện, với độ ổn định màu và loại bỏ nhiệt cao.

Sự kiện quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng tham gia và trải nghiệm sản phẩm (Ảnh: The Smith).

HIGH END sử dụng cấu trúc 2 màng PET trong suốt cho phép người lái xe có được tầm nhìn tối đa khi di chuyển, đồng thời tăng khả năng bám dính và kháng nhiệt tốt hơn. Những sự cải tiến cùng công nghệ mới mang đến trải nghiệm tốt nhất, không gian riêng tư và bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

Đại diện đại lý phân phối phim cách nhiệt The Smith đánh giá cao những sản phẩm của thương hiệu cũng như kế hoạch mở rộng phát triển tại thị trường Việt Nam. "Trước khi quyết định trở thành nhà phân phối của The Smith, chúng tôi đã trải nghiệm và hài lòng với chất lượng mà các dòng phim cách nhiệt mang lại. Chúng tôi rất vui mừng khi những khách hàng sử dụng trước đó khi họ đổi xe đều quay lại sử dụng phim của The Smith", một đại diện nhà phân phối chia sẻ.

Dòng phim cách nhiệt HIGH END mới trình làng được kỳ vọng sẽ trở thành dòng sản phẩm chủ lực giúp The Smith mở rộng thị phần tại thị trường Việt Nam.

"Sự tin yêu, ủng hộ của người tiêu dùng Việt chính là động lực để chúng tôi luôn cải tiến không ngừng. Mỗi một sản phẩm của The Smith ra đời là một món quà đặc biệt dành cho khách hàng. Đội ngũ chuyên gia The Smith luôn nghiên cứu, thử nghiệm và tinh chỉnh một cách nghiêm túc, chặt chẽ để các sản phẩm ngày càng hoàn hảo hơn", CEO The Smith Hàn Quốc nói.

HIGH END hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng Việt (Ảnh: The Smith).

The Smith là thương hiệu phim cách nhiệt hàng đầu Hàn Quốc, nằm trong nhóm các thương hiệu phim cách nhiệt hàng đầu tại các thị trường châu Á như Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia. Có mặt tại thị trường Việt Nam từ 2019, The Smith đã và đang khẳng định được chỗ đứng của mình tại thị trường nội địa khi trở thành nhà cung cấp độc quyền cho nhiều đơn vị phân phối xe và phụ kiện ô tô như Mercedes Vietnam Star Automobile, Master Car Care, Bờm Hiếu, Phước Garage, Honda Kim Thanh, Hyundai Tín Thanh,...

The Smith cũng đặt mục tiêu trở thành dòng phim cách nhiệt dành cho tất cả các phân khúc xe để người dùng có thể tìm kiếm được dòng phim cách nhiệt với chất lượng cao cấp và mức giá hợp lý nhất.