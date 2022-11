Peugeot Việt Nam: "Sẵn sàng giao xe đến khách hàng"

Khi sở hữu các mẫu xe đến từ thương hiệu Pháp trong mùa mua sắm cuối năm, bên cạnh cơ hội trải nghiệm qua chương trình "Emotion Driving", khách hàng còn có thể nhận xe ngay mà không cần chờ đợi.

Cụ thể, khi ghé thăm các đại lý Peugeot trên toàn quốc, khách hàng sẽ được tư vấn và lựa chọn những mẫu xe sang trọng và thời thượng. Đại diện thương hiệu cho biết, Peugeot Việt Nam có thể giao xe ngay với đa dạng phiên bản và tùy chọn màu sắc.

Bên cạnh đó, Peugeot Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng xe Peugeot Traveller với tổng giá trị lên đến 49 triệu đồng. Theo đó, khách hàng sẽ được ưu đãi giá trực tiếp 30 triệu đồng và một năm bảo hiểm vật chất trị giá lên đến 19 triệu đồng.

Bộ ba SUV Peugeot thế hệ mới - đồng hành cùng hành trình mới

Bộ ba SUV Peugeot thế hệ mới bao gồm: New Peugeot 2008, New Peugeot 3008 và New Peugeot 5008 (Ảnh: Peugeot Việt Nam).

Kể từ khi ra mắt, bộ ba SUV Peugeot thế hệ mới bao gồm: New Peugeot 2008, New Peugeot 3008 và New Peugeot 5008 đã tạo được sức hút lớn với tín đồ đam mê xe. Đại diện Peugeot Việt Nam cho biết, các dòng xe này liên tục dẫn đầu doanh số trong phân khúc xe châu Âu của hãng tại Việt Nam.

Sở hữu diện mạo thời thượng và độc đáo, cả ba mẫu xe Peugeot mang đến phong cách khác biệt cho chủ sở hữu. Bộ ba SUV có những đường gân dập nổi dọc thân xe cùng nẹp hông xe sáng màu tạo điểm nhấn. Thiết kế ban ngày dạng răng nanh sư tử kết hợp với ốp cản sơn bạc đồng bộ, cùng logo sư tử đặc trưng ở giữa lưới tản nhiệt, điều này giúp ngoại hình của bộ ba SUV trở nên mạnh mẽ và năng động.

Nhìn từ phía sau, bộ ba gây ấn tượng với cụm đèn hậu 3D độc đáo được nối liền với một dải màu đen tạo cảm giác bề thế. Nhìn chung, dù sở hữu phong cách và kích thước khác nhau, nhưng cả 3 mẫu xe đều kế thừa những nét thiết kế lịch lãm đặc trưng của thương hiệu Pháp.

Các chi tiết trên xe đều được chăm chút kỹ lưỡng nhằm tạo được sự tiện dụng tối đa cho người dùng (Ảnh: Peugeot Việt Nam).

Bộ ba SUV mang đến cho người dùng không gian rộng rãi, thoải mái với đầy đủ tiện nghi, công nghệ hiện đại. Với thiết kế i-Cockpit, các chi tiết trên xe đều được chăm chút kỹ lưỡng nhằm tạo được sự tiện dụng tối đa cho người dùng.

Các chi tiết trên xe được sắp xếp khá hợp lý và tinh tế (Ảnh: Peugeot Việt Nam).

Từ vô lăng D-cut, đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm hướng về người lái, phím chức năng mô phỏng phím đàn Piano cho đến cần số điện tử, ở New Peugeot 3008 và New Peugeot 5008, tất cả đều được sắp xếp hợp lý, tinh tế. Điều này giúp chủ sở hữu có thể điều khiển cũng như tự do tận hưởng cảm giác lái chân thật và mượt mà.

Peugeot Traveller - nâng cao vị thế người lái với trải nghiệm cao cấp

Peugeot Traveller - mẫu xe đa dụng đến từ thương hiệu Pháp cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng khi mang vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng. Nội thất bên trong của xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại xứng tầm châu Âu.

Bên cạnh đó, với kết cấu khung gầm EMP2 - thế hệ khung gầm mới nhất của tập đoàn PSA, Peugeot Traveller có thể vượt qua nhiều địa hình với khả năng vận hành mượt mà, êm ái. Sở hữu động cơ 2.0 HDi với momen xoắn cực đại 370 Nm tại vòng tua 2.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số EAT6 tích hợp công nghệ Quickshift, đây chính là những ưu điểm giúp cho "sư tử" Pháp di chuyển mượt mà, mạnh mẽ trên từng chuyển động.

Nhờ sự thời thượng trong thiết kế và tiện nghi, Peugeot Traveller vượt qua những tiêu chí của một mẫu MPV thông thường để giúp chủ sở hữu nâng tầm vị thế và thể hiện phong cách cá nhân.

Với thủ tục bàn giao xe nhanh, kết hợp cùng chương trình ưu đãi đến từ thương hiệu, đây là cơ hội để khách hàng sở hữu những dòng xe Peugeot cao cấp và hiện đại. Bên cạnh đó, hãng xe Pháp cũng có chính sách bảo hành chính hãng trong vòng 5 năm, giúp chủ xe an tâm trải nghiệm trên mọi hành trình.