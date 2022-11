Tình huống này được chia sẻ trên nhiều hội nhóm về giao thông, nhận về hàng loạt bình luận. Video ghi lại diễn biến sự việc cũng là bài học thực tế để nâng cao an toàn cho những người tham gia giao thông.

Hình ảnh từ clip cho thấy chiếc xe tải vào cua đã ép sát chiếc xe máy đi bên cạnh. Người điều khiển ô tô dường như không phát hiện bất thường nên đã tiếp tục đánh lái, "khép góc" và cuốn xe máy vào gầm.

Ô tô tải đè bẹp xe máy trong một tình huống gây dậy sóng cộng đồng mạng (Video: OFFB).

Người đàn ông đi xe máy sau đó đã kịp thời nhảy thoát thân, trước khi bánh sau xe tải đè một phần lên chiếc xe máy bị ngã ra đường. Lúc này, tài xế ô tô tải mới dừng lại và xuống xe phân trần với người đi xe máy.

Trên mạng xã hội, một số người xem clip và đặt câu hỏi "chiếc xe máy từ đâu ra trước khi bị xe tải đè bẹp". Phần lớn các ý kiến nhận định rằng xe máy đã chạy song song một đoạn với xe tải nên đến khi vào cua mới nhìn thấy từ góc quay này của camera.

Luồng ý kiến chủ đạo là trách người điều khiển ô tô đã thiếu quan sát khi chuyển hướng. "Quá may cho bác tài nhé, ai đời lái xe tải mà khi chuyển hướng chẳng chịu quan sát gì. Thiệt hại về tài sản không quá lớn, thậm chí là rẻ so với bài học an toàn nhận được", tài khoản Văn Tường bình luận.

"Thấy bác lái xe tải vẫn còn phân bua gì với người đi xe máy nữa không biết. Chẳng lẽ người này cho rằng xe máy đã sai, trong khi lỗi rõ ràng là thuộc về ô tô khi không chủ động xem xét xung quanh. Đừng đổ lỗi cho điểm mù vì đây là xe tải và dù có là lái xe gì thì cũng đã kẹp nát phương tiện của người ta rồi", nick Facebook Tùng Thanh nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng xe máy đã không tự chủ động bảo vệ mình khi đi quá sát xe tải. "Nếu người điều khiển xe máy giữ khoảng cách đủ rộng so với xe tải thì hậu quả có thể đã không xảy ra. Còn tốt hơn hết thì nên chủ động đi sau hẳn những chiếc ô tô khổ lớn" thành viên Hoàng Hải viết.

Thông qua clip, các tài xế cũng nhắc nhở nhau về việc chủ động giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Ngoài ra, vấn đề điểm mù trên các mẫu xe khổ lớn cũng được gợi lại.