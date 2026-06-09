Ngày 8/6, Chính phủ ban hành Nghị định 202/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022 quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, từ ngày 1/3/2027 đến hết ngày 31/12/2030, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu sẽ tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ (mức thu 0%). Việc xác định, phân loại ô tô điện chạy pin được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ năm 2022 với VinFast tiên phong chuyển đổi, "khai tử" xe xăng, chuyển sang hãng xe thuần điện, đến nay công nghệ này đã dần được người tiêu dùng đón nhận.

Các dòng ô tô điện của VinFast (Ảnh: Hội An).

Năm 2024 có thể xem là một năm bùng nổ của dòng phương tiện này tại Việt Nam với nhiều dấu ấn. Hàng loạt các mẫu ô tô điện đã được giới thiệu đến người dùng trong nước.

Bên cạnh việc ra mắt loạt xe điện mới, các thương hiệu kinh doanh ô tô điện cũng có những cách khác nhau trong việc xây dựng hệ thống trạm sạc cho ô tô điện. VinFast là thương hiệu nổi bật khi đầu tư mạnh vào hệ thống trạm sạc trên toàn quốc, trong khi đó một vài thương hiệu ô tô lựa chọn các “bắt tay” với các đối tác để xây dựng các trạm sạc công cộng.

Thị trường ô tô điện Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Nguồn cung ngày càng đa dạng, trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, trong khi hạ tầng trạm sạc tiếp tục được mở rộng.

Bên cạnh đó, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện đăng ký lần đầu đến hết năm 2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho người tiêu dùng cân nhắc chuyển sang xe thuần điện, dù các yếu tố như giá bán, khả năng giữ giá hay hạ tầng sạc liên vùng vẫn là những vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm.

Dưới đây là danh sách các mẫu ô tô điện đang được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam.

VinFast

Sau gần 5 năm xuất hiện trên thị trường, hãng xe Việt Nam chính thức trở thành hãng xe thuần điện vào năm 2022. Dòng ô tô thuần điện đầu tiên được hãng xe Việt Nam giới thiệu với người dùng là chiếc VF e34.

Tại thị trường trong nước, VinFast đang kinh doanh 13 dòng xe thuần điện gồm: Mino Green, Nerio Green, Herio Green, Limo Green, EC Van, VF e34, VF3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, VF MPV 7. Bên cạnh đó, trong năm 2026, hãng xe Việt Nam cũng ra mắt người dùng thương hiệu xe sang Lạc Hồng. Hiện tại, trong dải sản phẩm của Lạc Hồng có các mẫu xe thuần điện như 800S, 900S và 900LX.

Xe điện và hạ tầng trạm sạc của VinFast (Ảnh: VinFast).

Theo giới chuyên gia, VinFast được đánh giá là một trong những hãng xe hiếm hoi có hệ sinh thái xe điện đầy đủ nhất thị trường Việt Nam. Theo công bố của V-Green (công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu thuộc hệ sinh thái Vingroup), tính đến hết năm 2025, công ty này đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên toàn quốc.

V-Green cũng công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 “siêu trạm sạc” dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại Việt Nam. Theo V-Green, mỗi trạm sạc này được quy hoạch 100 ống sạc công suất 150kW.

BYD

Thương hiệu ô tô điện Trung Quốc BYD chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 7 năm 2024. Bên cạnh những mẫu xe thuần điện, BYD cũng giới thiệu tới người dùng trong nước dòng xe hybrid cắm sạc.

Trong dải sản phẩm của hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam có những dòng xe thuần điện được áp dụng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện đăng ký lần đầu đến hết năm 2030 gồm: Dolphin, Atto 2, Atto 3, Seal, M6, Sealion 8 và Han.

Khu vực sạc xe điện đặt tại BYD Giải Phóng, Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam cho biết thương hiệu này có kế hoạch đưa vào hoạt động 43 showroom trên toàn quốc trong năm nay. Tại mỗi showroom của thương hiệu này trên toàn quốc đều được bố trí trạm sạc cho khách hàng.

“BYD đề cao là việc kiểm soát số lượng showroom mở mới nhằm đảm bảo không gian tiếp cận khách hàng cho các nhà phân phối, đồng thời tránh tình trạng cạnh tranh nội bộ dẫn đến khó khăn”, ông Lực cho biết.

Audi

Trong một vài năm gần đây, hãng xe sang đến từ Đức đã có những động thái mạnh mẽ trong việc tham gia vào phân khúc xe thuần điện tại thị trường Việt Nam. Trong dải sản phẩm của Audi đang kinh doanh ở thị trường trong nước có các mẫu xe thuần điện như: e-tron (giá gần 5 tỷ đồng), Q6 e-tron (giá hơn 3 tỷ đồng), Q8 e-tron (giá gần 4 tỷ đồng) và S6 e-tron (giá hơn 4 tỷ đồng).

Trạm sạc ô tô điện đặt tại đại lý Audi ở Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Hãng xe Đức đầu tư xây dựng mô hình trạm sạc Audi Charging Lounge tại trung tâm TP.HCM. Không chỉ là trạm sạc xe điện thông thường, theo Audi đây là không gian để khách hàng có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ.

BMW

Trong dải sản phẩm của hãng xe sang BMW đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam có các mẫu xe thuần điện như iX3 (giá khoảng 3,5 tỷ đồng), i4 (giá khoảng 3,7 tỷ đồng) và i7 (giá khoảng 7 tỷ đồng).

Tại thị trường Việt Nam, Thaco Auto và BMW đầu tư xây dựng trạm sạc DC (6 trạm) và kết hợp với đối tác Charge+ mở rộng hệ thống trạm sạc trên cả nước. Theo công bố của Thaco Auto, hiện có 17 trạm sạc cho ô tô điện kết hợp cùng Charge+ phát triển trên toàn quốc.

Ford

Tính đến thời điểm hiện tại, Ford Việt Nam kinh doanh duy nhất dòng xe thuần điện Mustang Mach-E, với giá 1,699 tỷ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, hãng xe Mỹ kết hợp cùng Tasco Auto đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong việc chia sẻ hạ tầng sạc xe điện. Theo Ford Việt Nam, tính đến hết tháng 4/2026, hai bên đã sở hữu tổng cộng 31 trạm sạc DC đang vận hành.

Theo lộ trình, đến hết năm 2026, Tasco Auto dự kiến hoàn tất phủ sóng trạm sạc tại hệ thống showroom và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco trên toàn quốc với hơn 55 trụ sạc nhanh. Cùng với sự đầu tư 34 trụ sạc từ phía Ford Việt Nam tại các vị trí trọng điểm, ghi nhận đến hết năm 2026.

Geely

Là thương hiệu ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam, Geely giới thiệu tới người dùng trong nước các dòng ô tô chạy xăng, hybrid và thuần điện. Các mẫu xe thuần điện được hãng xe Trung Quốc kinh doanh tại thị trường Việt Nam gồm EX2 (giá khoảng 500 triệu đồng) và EX5 (giá khoảng 900 triệu đồng).

Trạm sạc ô tô điện đặt tại đại lý Geely ở Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Geely Việt Nam thuộc hệ sinh thái Tasco Auto, do vậy các mẫu xe thuần điện của thương hiệu này có thể sử dụng hạ tầng trạm sạc của Tasco Auto.

Lotus

Tại Việt Nam, hãng phân phối 4 dòng xe thể thao hiệu năng cao, bao gồm Emira, Eletre, Emeya và Evija. Lotus đặt mục tiêu cạnh tranh với Porsche và Maserati.

Trong số này có 2 mẫu xe thuần điện gồm Eletre (giá cao nhất 7 tỷ đồng) và Emeya (giá cao nhất 7 tỷ đồng).

Lotus là một trong 5 thương hiệu ô tô do Tasco Auto nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam, bên cạnh Volvo, Lynk & Co, Geely và Zeekr. Hai mẫu xe thuần điện Eletre và Emeya sẽ sử dụng hạ tầng trạm sạc của liên minh Tasco Auto - Esky Copr - Ford Việt Nam.

Mercedes-Benz

Các mẫu xe thuần điện của Mercedes-Benz đang được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam gồm EQE (khoảng 4 tỷ đồng), EQS (khoảng 6 tỷ đồng), EQS (khoảng 5 tỷ đồng), G580 (gần 9 tỷ đồng) và Maybach EQS (khoảng 7,6 tỷ đồng).

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, tất cả các showroom, trung tâm dịch vụ uỷ quyền của hãng trên toàn quốc đều được bố trí trạm sạc dành cho xe điện.

Porsche

Là một trong những hãng xe sớm có sản phẩm ô tô thuần điện tại thị trường Việt Nam với chiếc Taycan. Tính đến thời điểm hiện tại, thương hiệu xe thể thao Đức đang kinh doanh 2 dòng ô tô điện ở Việt Nam là Taycan (giá từ 4,6 tỷ đồng) và Macan EV (giá từ 3,5 tỷ đồng). Trong thời gian tới, Porsche dự kiến sẽ đưa về nước phiên bản thuần điện của dòng SUV Cayenne.

Dòng xe thuần điện Porsche Taycan tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Tại thị trường Việt Nam, bên cạnh trạm sạc tại các showroom, Porsche kết hợp cùng Charge+ đã lên kế hoạch xây dựng 17 điểm sạc công suất cao (DC) đến hết năm 2027. Ở các showroom của Porsche tại Hà Nội và TP.HCM được bố trí trạm sạc có công suất tối đa đạt 350kW.

Bên cạnh các dòng xe trên, tại thị trường Việt Nam còn có các mẫu xe thuần điện được áp dụng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện đăng ký lần đầu đến hết năm 2030 như Rolls-Royce Spectre, Volvo EC40, Wuling Mini EV, Bingo, Macaron, MG4, Haima 7X-E, Hyundai Ioniq5…