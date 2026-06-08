Các chủ xe Geely Coolray đầu tiên “lỗ” hơn 150 triệu đồng sau một năm

Sau màn giới thiệu vào ngày 5/6, Geely Coolray 2026 đang là chủ đề nóng được quan tâm, với nhiều người dùng xe đời cũ phản ánh về việc mất giá gần 200 triệu đồng. Nguyên nhân là mẫu SUV hạng B này lần đầu ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 3/2025, nhưng đã có phiên bản mới chỉ hơn một năm sau khi mở bán.

Geely Coolray 2026 thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời. Xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, những chiếc Coolray đời 2025 đang có giá sang nhượng khoảng 520-550 triệu đồng với phiên bản Flagship cao cấp nhất, tùy tình trạng xe. Ví dụ, tại một showroom xe cũ tại Hà Nội, một chiếc Coolray Flagship 2025 mới đi khoảng 1.500km đang được chào bán với mức giá 545 triệu đồng.

Lúc mới ra mắt Việt Nam, Geely Coolray Flagship có giá bán lẻ đề xuất 628 triệu đồng. Nếu cộng thêm các khoản phí đăng ký xe và ra biển số, các chủ nhân đầu tiên của phiên bản này đã chi trả tổng cộng khoảng 710 triệu đồng.

Geely Coolray đời cũ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với mức giá sang nhượng 545 triệu đồng dù ít sử dụng như trên, những chủ nhân đầu tiên của Geely Coolray Flagship 2025 đã “lỗ” tới 165 triệu đồng chỉ sau hơn một năm sử dụng.

Khoản mất giá thực tế sẽ cao hơn, do giá sang nhượng trên là giá showroom ô tô bán ra, không phải giá thu vào.

Theo chia sẻ từ phía đại lý, những người mua phiên bản Flagship đời đầu không nhiều. Doanh số của mẫu xe Trung Quốc này chỉ cải thiện sau khi được hãng giảm giá niêm yết 29-39 triệu đồng vào tháng 11/2025, xuống còn 499-599 triệu đồng.

Nội thất của Geely Coolray 2026 có nâng cấp khá lớn so với đời cũ, đặc biệt là cụm màn hình giải trí (Ảnh: Phùng Thế Anh, Nguyễn Lâm).

Dù vậy, những chủ xe Geely Coolray đầu tiên không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Geely Coolray 2026 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, nhưng ngoài những thay đổi về thiết kế và một số trang bị, mẫu xe Trung Quốc này còn được trang bị động cơ mới, trong khi giá bán lẻ đề xuất của xe gần như không thay đổi.

Cụ thể, Coolray mới vẫn có giá khởi điểm từ 499 triệu đồng và cao nhất là 599 triệu đồng. Riêng phiên bản Premium tầm trung tăng 10 triệu đồng lên mức 549 triệu đồng, nhưng nhìn chung, giá bán của Coolray 2026 vẫn rẻ hơn đáng kể so với giá bán ban đầu của đời cũ (538-628 triệu đồng).

Động cơ mới của xe vẫn có dung tích 1.5L, đi kèm công nghệ tăng áp, nhưng có 4 xi-lanh. Cỗ máy mới được cho là có khả năng vận hành êm ái, bớt rung giật hơn động cơ 3 xi-lanh ở đời cũ.

Động cơ mới trên Geely Coolray 2026 có thông số 171 mã lực và 290Nm (đời cũ là 175 mã lực và 255Nm). Hộp số của xe vẫn là loại tự động ly hợp kép 7 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu trước (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Việc Geely Coolray được nâng cấp tại Việt Nam chỉ sau hơn một năm mở bán không phải là điều khó hiểu. Trên thực tế, dòng xe Trung Quốc này khi lần đầu về nước chỉ là phiên bản cũ, trong khi tại Malaysia, sản phẩm này đã được nâng cấp giữa vòng đời từ năm 2024.