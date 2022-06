Đoạn video đăng trên mạng xã hội ngày 12/6 ghi lại hành vi vượt ẩu của một đoàn xe khách đã gây xôn xao cộng đồng. Theo đó, ba chiếc ô tô của công ty cổ phần xe khách Phương Trang kéo thành đoàn, lấn sang phần đường cho phương tiện đi ngược chiều để vượt xe khác tại đoạn cấm vượt.

Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 20 đoạn qua đỉnh đèo Bảo Lộc thuộc xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Chiếc ô tô gắn camera hành trình gặp phải dòng xe vượt ẩu nên buộc phải đánh lái ra khỏi phần đường của mình để tránh va chạm.

Hành động vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho người khác của những xe trong video đã khiến cộng đồng phẫn nộ.

Nối đuôi nhau vượt ẩu, ba tài xế xe khách nhận phạt đích đáng (Video: OFFB).

"Xe khách to và dài như vậy, bình thường vượt đã không dễ rồi. Đằng này còn là mấy chiếc, nối nhau cùng vượt thì quá coi thường an toàn", tài khoản Facebook Đức Anh bức xúc. "Thường thì tài xế xe khách phải là những người đứng tuổi, giàu kinh nghiệm và lái an toàn, nhưng điều này có vẻ không đúng với nhà xe trên".

Tương tự vậy, nick Tùng Linh cho rằng cách đi xe như trong video là không thể chấp nhận. "Trên mỗi xe là vài chục hành khách, thế mà những tài xế này quá coi thường pháp luật, đặt khách hàng vào sự nguy hiểm bằng sự cẩu thả của mình. Tôi là khách hàng chắc xin xuống xe và không dám đi lần hai", người này viết.

Sau khi 3 tài xế tạo tình huống giao thông gây bức xúc trên mạng xã hội, Trạm cảnh sát giao thông Mađagui (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng) đã làm việc với những người này. Lực lượng chức năng cho rằng tài xế đã vi phạm lỗi "vượt xe trong những trường hợp không được vượt", tuy chưa gây ra hậu quả, nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Nhà xe Phương Trang sau đó cũng lên tiếng, cho biết hành động của ba tài xế trên là "không thể chấp nhận được". Theo đó, công ty chủ quản khẳng định sẽ tạm giam lương và phạt tiền 3 tài xế nói trên ở mức cao nhất; đồng thời kỷ luật, phạt tiền giám đốc chi nhánh Lâm Đồng, Ban giám sát chất lượng và những bộ phận liên quan.

Ngoài ba tài xế xe khách Phương Trang, người dùng mạng xã hội cho rằng còn có hai chiếc xe khác cũng nối đuôi trong đoàn xe vượt ẩu này và cần được nghiêm trị.