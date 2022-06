Nổi bật tuần qua: Cây to bất ngờ bật gốc, đổ trúng người đi xe máy

Cây to bất ngờ bật gốc, đổ trúng người phụ nữ trên đường

Không hiểu vì lý do gì, dù trời không mưa gió, một cây to đã bất ngờ bị bật gốc rồi đổ ra đường, đè trúng người phụ nữ đang đi xe máy. May mắn nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ.

Sự việc xảy ra trên đường Thượng Đình (Hà Nội).

Cây to bất ngờ bật gốc, đổ trúng người phụ nữ trên đường (Video: Camera giao thông).

Phanh gấp tránh người sang đường ẩu, xe ben suýt gây tai nạn kinh hoàng

Phanh gấp trên đường mưa trơn trượt để tránh cặp đôi đi xe máy sang đường ẩu, chiếc xe ben đã bị mất lái rồi lao vào một nhóm người đang đứng ven đường. Chiếc xe ben đã bị lật nghiêng ra đường, suýt gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Phanh gấp tránh người sang đường ẩu, xe ben suýt gây tai nạn kinh hoàng (Video: TĐTL).

Lao nhanh qua ngã tư, thanh niên chạy xe máy suýt trả giá đắt

Dù đi qua đoạn ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông, nam thanh niên vẫn điều khiển xe máy với tốc độ cao, thay vì dừng lại để quan sát, suýt chút nữa đã phải trả giá đắt bằng cả mạng sống.

Lao nhanh qua ngã tư, thanh niên chạy xe máy suýt trả giá đắt (Video: OFFB).

Xe khách chuyển làn ẩu gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ đi

Chiếc xe khách chuyển làn ẩu trên cao tốc, va quệt làm gãy gương chiếu hậu của chiếc Toyota Vios chạy cùng chiều, sau đó tiếp tục di chuyển bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Xe khách chuyển làn ẩu gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ đi (Video: OFFB).

Phóng nhanh, thanh niên đi xe máy không kịp xử lý khi gặp tình huống bất ngờ

Thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, khi gặp chiếc ô tô nhập vào làn đường đã không kịp thời xử lý nên dẫn đến va chạm.

Phóng nhanh, thanh niên đi xe máy không kịp xử lý khi gặp bất ngờ (Video: OTF).

Hàng loạt tài xế chấp nhận vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cứu hỏa

Khi nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu hỏa ở phía sau, hàng loạt tài xế đang dừng chờ đèn đỏ đã chấp nhận phạm luật để nhường đường cho xe ưu tiên. Tình huống giao thông được camera giám sát ghi lại tại Đài Loan.

Hàng loạt tài xế chấp nhận vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cứu hỏa (Video: Twitter).

Vượt đèn đỏ rồi chạy cắt mặt hai xe lớn, thanh niên suýt phải trả giá đắt

Không chỉ vượt đèn đỏ, thanh niên điều khiển xe máy còn chạy cắt mặt hai chiếc xe buýt cỡ lớn và suýt chút nữa đã phải trả giá đắt cho hành động này.

Vượt đèn đỏ rồi chạy cắt mặt hai xe lớn, thanh niên suýt phải trả giá đắt (Video: OTF).

Ô tô thản nhiên quay đầu trên cầu suýt gây tai nạn

Chiếc xe ô tô đang di chuyển trên cầu đột nhiên quay đầu, buộc tài xế xe có gắn camera hành trình ở phía sau phải phanh gấp để tránh xảy ra tai nạn.

Ô tô thản nhiên quay đầu trên cầu suýt gây tai nạn (Video: OTS).

Thanh niên phản ứng cực nhanh, thoát chết dưới bánh xe tải

Nam thanh niên đứng giữa đường để dùng điện thoại nên không chú ý đến chiếc xe tải đang đi lùi ở phía sau lưng và bị chiếc xe này tông phải. May mắn, thanh niên này đã có phản ứng nhanh, lăn ra khỏi gầm xe, giúp thoát chết trong gang tấc.

Thanh niên phản ứng cực nhanh giúp thoát chết dưới bánh xe tải (Video: QQ).

Xe Ferrari bất ngờ lao vọt đi khi đang đổ xăng, hất văng nhân viên bán hàng

Tưởng rằng nhân viên bán xăng đã hoàn tất việc bơm xăng, tài xế chiếc xe Ferrari lái xe lao đi, gây nên một vụ tai nạn cho nữ nhân viên.

Xe Ferrari bất ngờ lao vọt đi khi đang đổ xăng, hất văng nhân viên bán hàng (Video: Douyin).

Tổng hợp