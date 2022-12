Nissan Navara EL 2WD, bước đi cần thiết của Nissan?

Trước khi ra mắt phiên bản EL 2WD, Navara được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với chỉ hai phiên bản, với mức giá từ 945 triệu, hướng đến đối tượng khách hàng doanh nhân, sử dụng xe kết hợp cho cả công việc lẫn mục đích cá nhân, café hay đi chơi xa cuối tuần. Đây đồng thời cũng là tập khách hàng mà Ranger hướng đến.

Nissan Navara EL 2WD là "tay chơi mới" trong phân khúc xe bán tải một cầu tại Việt Nam (Ảnh: VAD).

Mặc dù được đánh giá cao bởi chất lượng và cảm giác vận hành, nhưng Navara vẫn gặp phải những khó khăn nhất định khi đối đầu trực diện với đối thủ quá mạnh trong phân khúc. Mặt khác, Navara lại bỏ lỡ sân chơi chính vốn đã là thế mạnh của mình, đó là tập khách hàng thực dụng hơn, tìm kiếm một mẫu bán tải cân bằng được những lợi ích về tải trọng lẫn kinh tế - điều mà Navara đã làm rất tốt với phiên bản một cầu thế hệ cũ, từng được giới thiệu trong giai đoạn 2016-2019.

Việc ra mắt phiên bản EL 2WD, đã khiến cuộc chơi giữa Navara và các đối thủ trở về thế cân bằng hơn, hay có thể nói, Navara hoàn toàn sáng cửa khi so sánh công bằng.

Hiện tại, với cấu hình một cầu và số tự động, đối thủ trực tiếp của Navara EL 2WD (699 triệu đồng) có thể kể đến Ford Ranger XLS 4x2 AT (688 triệu đồng), Mitsubishi Triton 4x2 AT (650 triệu đồng), Mazda BT-50 AT 4x2 (709 triệu đồng) và Isuzu D-Max Prestige 2WD AT (680 triệu đồng), ngoài ra còn có Toyota Hilux có phiên bản 4x2 AT đang tạm dừng phân phối.

Vận hành và hiệu năng

Bỏ qua câu chuyện về thương hiệu hay mức độ phổ biến trên thị trường, thì vận hành và hiệu năng sẽ là điểm mà khách hàng bán tải quan tâm đầu tiên. Nếu chỉ xét đến thông số động cơ thì Navara và đối thủ có sự phân cấp khá lớn giữa các phiên bản.

Một đối thủ nặng ký của Navara cho ra các lựa chọn khác nhau về trang bị động cơ, phụ thuộc vào phiên bản sử dụng: Phiên bản càng cao, động cơ càng mạnh. Cụ thể bản bình dân trang bị động cơ dầu tăng áp đơn 2.0L, thay vì 2.0L tăng áp kép như bản Wildtrak. Động cơ này cho công suất 170 PS và mô-men xoắn 405 Nm, hộp số tự động 6 cấp.

Navara EL 2WD cũng được trang bị động cơ 2.3L Twin Turbo mạnh mẽ tương tự hai phiên bản cao cấp (Ảnh: VAD).

Navara được đồng bộ động cơ 2.3L Twin Turbo và hộp số tự động 7 cấp cho tất cả phiên bản. Cỗ máy này cho công suất 190 PS tại 3.750 v/ph và mô-men xoắn 450Nm tại 1.500-2.500 v/phút. Theo nhà phân phối, khối động cơ mới sẽ xử lý triệt để hiện tượng gào máy ở vòng tua thấp, điều thường được nhắc đến ở Navara thế hệ cũ.

Một đối thủ khác của Navara trang bị động cơ dầu 2.4L MIVEC, cho công suất 181 PS và mô-men xoắn 430Nm, hộp số tự động 6 cấp.

Như vậy, nếu xét về khả năng vận hành, Navara EL 2WD đang có lợi thế về cả công suất và mô-men xoắn, trong khi hộp số tự động 7 cấp cũng mang đến khả năng vận hành mượt mà và truyền lực xuống bánh xe hiệu quả hơn hộp số tự động 6 cấp.

Hệ thống treo

Nissan Navara là mẫu xe bán tải hiếm hoi trong phân khúc có hệ thống treo sau đa liên kết (Ảnh: VAD).

Phiên bản Navara EL 2WD được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết tương tự các bản cao cấp. Thương hiệu Nhật Bản dường như muốn đánh mạnh vào tập khách hàng tìm kiếm sự đa dụng, kết hợp kinh doanh và sử dụng gia đình hay du lịch cuối tuần. Điểm mạnh ở hệ thống treo sau đa liên kết là đem lại cảm giác lái êm ái, bớt xóc nảy.

Mặt khác, các mẫu bán tải khác trên thị trường đều đang sử dụng hệ thống treo nhíp, tập trung vào lợi thế tải nặng. Tuy nhiên, như nhà phân phối chia sẻ, Navara EL 2WD có thể chịu được tải trọng lên tới 950kg, cũng là một con số đáp ứng được hầu hết yêu cầu từ đối tượng khách hàng phân khúc bán tải một cầu.

Thiết kế và trang bị nội ngoại thất

Nội thất trên phiên bản Navara EL 2WD đậm chất thực dụng của Nhật Bản (Ảnh: VAD).

Đối với phiên bản một cầu bán tải, khó có thể yêu cầu một thiết kế choáng ngợp hay quá bắt mắt, hầu hết các thương hiệu đều lựa chọn bài toán cắt giảm "option" để tối ưu chi phí. Một số thương hiệu đánh vào sự trẻ trung với thiết kế Mỹ, ưu điểm về trục cơ sở và những trang bị giải trí chiều khách thì Navara EL 2WD thể hiện sự thực dụng đậm chất Nhật với điều hòa hàng hai - thứ khó có thể độ thêm sau này, ghế lái không trọng lực và kính cách âm 3 lớp.

Công nghệ an toàn

Với phiên bản "bình dân", Nissan Navara EL 2WD mang đến một danh sách an toàn bao gồm 6 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cruise control. Ranger XLS 4x2 AT nhỉnh hơn ở camera. Có hãng lược bỏ gần hết công nghệ an toàn, chỉ giữ lại phanh ABS và 2 túi khí.

Lựa chọn nào cho khách hàng?

Navara EL 2WD là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng tìm mua xe bán tải một cầu (Ảnh: VAD).

Tất nhiên, việc lựa chọn một mẫu xe sẽ còn ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố cộng thêm như chi phí "lạc", xe nhập khẩu hay lắp ráp, dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Để đuổi kịp vị thế của Ranger sẽ là một bài toán dài và không đơn giản, tuy nhiên Nissan Navara với những thay đổi chiều lòng khách hàng sẽ là một sự chọn khi chọn mua bán tải.