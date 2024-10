Những mẫu SUV Kia đáng sở hữu trong tầm giá 500 - 800 triệu đồng

Phân khúc xe gầm cao đô thị đang phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam với nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu khác nhau. Trong đó, các mẫu SUV tầm giá 500-800 triệu đồng thu hút sự quan tâm nhờ phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng cá nhân hay gia đình trẻ lần đầu mua xe.

New Seltos - vận hành vượt trội với động cơ Turbo

Thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ B, lợi thế lớn của Kia New Seltos là đa dạng lựa chọn phiên bản cũng như giá bán. Với mức giá khởi điểm từ 599 triệu đồng (chưa tính các ưu đãi), khách hàng đã có thể sở hữu mẫu SUV này. Các phiên bản thế hệ mới được thay đổi về thiết kế ngoại, nội thất, đồng thời tăng cường về trang bị, nhất là các phiên bản 1.5 Turbo tạo được sự khác biệt lớn về vận hành, mang lại nhiều cảm xúc cho khách hàng yêu thích cầm lái.

New Seltos là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị động cơ tăng áp, tạo lợi thế trước các đối thủ về khả năng vận hành.

Cụ thể, các phiên bản New Seltos 1.5 Turbo trang bị động cơ 1.5 tăng áp cho công suất 158 mã lực, mô-men xoắn cực đại 253Nm. Những thông số này cao gấp rưỡi so với phần đông các mẫu xe vốn chỉ dùng máy 1.5 hút khí tự nhiên. Hộp số trên New Seltos Turbo cũng là loại 7 cấp ly hợp kép với khả năng sang số nhanh, mượt mà, góp phần tạo cảm giác lái thể thao, phấn khích.

Anh Nguyễn Anh Tú (sống tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã xuống cọc chiếc xe này sau thời gian dài cân nhắc. "Tầm giá 700 triệu đồng có không ít lựa chọn xe gầm cao nhưng Seltos là lựa chọn tốt hơn cả. Dòng xe này thiết kế đẹp, thể thao, vận hành mạnh mẽ mà tiết kiệm xăng nên tôi quyết định chọn New Seltos", anh Tú chia sẻ.

New Seltos phiên bản Turbo có 3 chế độ lái, gồm: Eco, Normal và Sport cùng 3 chế độ vận hành Snow, Mud và Sand, linh hoạt vận hành ở nhiều địa hình khác nhau, tối ưu trải nghiệm di chuyển.

Nội thất hiện đại của New Seltos với nhiều tiện nghi vượt tầm phân khúc.

Mẫu xe còn sở hữu hàng loạt tiện nghi, công nghệ hiện đại như màn hình giải trí 10,25 inch hay phanh tay điện tử. Trong đó, phiên bản Turbo GT-Line (đặc biệt) vượt tầm phân khúc khi có cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất, rèm che nắng ở hàng 2 và hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn (ADAS) gồm các tính năng như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop & Go…

New Sonet - nhiều phiên bản, giàu tiện nghi

Với giá bán chỉ từ 534 triệu đồng cùng 3 phiên bản, New Sonet mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. Ở phiên bản mới, mẫu xe gầm cao này hiện đại và đậm chất SUV hơn với cụm đèn LED ở trước (phiên bản Luxury và Premium) có thiết kế dạng chòm sao Star-Map đồng điệu cùng cụm đèn hậu dạng LED nối liền.

Mẫu xe sở hữu nội thất cao cấp với ghế chất liệu da mềm mại và trang bị tiện nghi hiện đại. Từ phiên bản Luxury đã có vô lăng D-cut thể thao bọc da, màn hình LCD sau vô lăng 4,2 inch đa sắc, hay dàn nút bấm của hệ thống điều hòa thiết kế dạng bàn phím piano, màn hình giải trí trung tâm với kích thước tối đa 10,25 inch (phiên bản Premium).

Diện mạo đậm chất SUV với điểm nhấn là cụm đèn trước và sau tạo nét riêng khác biệt cho New Sonet.

Điểm đặc biệt trên cả 3 phiên bản của New Sonet là được bổ sung kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây - tính năng độc nhất phân khúc. Ngay từ phiên bản Deluxe, mẫu xe này đã có thể khởi động xe và mở điều hòa từ xa bằng chìa khóa điện tử Smart key. Một số tiện nghi nổi bật khác có thể kể đến gồm: ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời chỉnh điện chống kẹp an toàn, cổng điện 12 V kết nối USB và cổng sạc type-C, đèn chiếu sáng khoang lái hay bệ tì tay ở hàng sau.

New Sonet cũng được trang bị 3 chế độ lái, gồm: Normal, Eco, Sport và 3 chế độ địa hình là Snow, Mud, Sand. Mẫu xe sử dụng phanh đĩa trước và sau giúp cải thiện hiệu suất phanh, tăng sự an toàn.

Không gian bên trong New Sonet đầy đủ tiện nghi và rộng rãi cho cả 2 hàng ghế.

Ngoài các tính năng như: camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, giới hạn tốc độ, điều khiển hành trình (Cruise Control), New Sonet còn sở hữu hệ thống hỗ trợ an toàn hiện đại gồm: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp, giúp khách hàng an tâm di chuyển trên mọi cung đường.

"New Sonet có thiết kế đẹp, nhỏ gọn nhưng vẫn được Kia chăm chút cả về ngoại hình lẫn nội thất. Mẫu xe có khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu, rất phù hợp di chuyển trong đô thị", anh Lê Hoàng, sống tại TPHCM, chủ nhân chiếc Kia New Sonet chia sẻ sau gần 2 tháng sử dụng xe.

Ngoài giá niêm yết hấp dẫn, bộ đôi New Seltos và New Sonet còn được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ, giúp khách hàng tiết kiệm 27-40 triệu đồng chi phí lăn bánh. Hơn nữa, Kia còn ưu đãi 30-40 triệu đồng cho các phiên bản New Seltos Turbo và 5 triệu đồng cho New Sonet. Cả hai mẫu xe này đều được hãng áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km.