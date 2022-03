Những lý do Toyota Vios dẫn đầu phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam

Thị trường ô tô tại Việt Nam đã trải qua nhiều biến động những năm gần đây do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sức mua giảm do người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, tình hình sản xuất khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao, đồng thời nguồn cung ứng linh kiện cũng bị hạn chế trên toàn cầu.

Giữa muôn vàn khó khăn đó, Toyota Vios vẫn cho thấy sức hấp dẫn của một sản phẩm mang nhiều "giá trị cốt lõi". Tính cả năm 2021, doanh số xe đạt 19.931 chiếc, tức mỗi tháng có trên 1.660 xe đến tay người dùng. Để được kết quả ấn tượng này, Vios đã làm hài lòng khách hàng khi liên tục đổi mới, trong khi vẫn mang những DNA đặc trưng của Toyota.

Tiết kiệm trong thời buổi "bão giá"

"Xăng lên hơn 26.000 đồng một lít rồi mới thấy giá trị thực sự của Vios", anh Lê Đức Toàn, một người kinh doanh dịch vụ vận tải, chia sẻ. "Trung bình khoảng 100 km, Vios tiết kiệm nhiên liệu hơn các xe khác khoảng 0,5-1 lít xăng, xét về tính lâu dài hoặc những người đi nhiều như tôi thì tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ".

Khối động cơ trứ danh trên Vios được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép VVT-I mang lại hiệu suất vận hành cao, tăng tốc êm ái và giúp tiết kiệm nhiên liệu. Kết hợp với đó là hộp số CVT hoạt động êm ái, chuyển số mượt mà. Nổi tiếng từ xưa, cỗ máy trên Vios còn hoạt động ổn định trong thời gian dài, nhờ vậy mà tiết kiệm phí bảo dưỡng.

"Chi phí bảo trì, bảo dưỡng với Vios cũng rất "mềm", trung bình chỉ vài trăm nghìn cho một kỳ. Nói không quá thì mua xe này chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, vừa tiết kiệm tiền lại còn tiết kiệm thời gian, không phải tới gara nhiều", anh Toàn cho biết thêm. Sinh sống ở một huyện miền núi, anh cho biết chọn Vios còn bởi hệ thống đại lý của Toyota hiện đại và rộng khắp, tiện cho việc sử dụng xe về lâu dài.

Những giá trị chỉ khi trải nghiệm mới thấy

Thay vì cố gắng thêm thắt nhiều chi tiết để trở nên bóng bẩy như một số dòng xe khác, Toyota Vios cân bằng giữa ngoại hình, công năng sử dụng cũng như tính khí động học trong thiết kế. Xe có thiết kế thuôn cài và các đường nét hài hòa, khắc phục lực cản, qua đó tăng tính ổn định ngay cả khi vận hành ở tốc độ cao.

Bước vào bên trong, Toyota Vios đem lại sự thoải mái ngay từ thao tác đầu tiên nhờ phần cửa được làm rộng nhất phân khúc. Cách bố trí nội thất tối ưu không gian, giúp khoảng sáng trần, không gian để chân thoải mái. Đặc biệt hàng ghế thứ 2 đem lại tư thế ngồi thoải mái, giảm áp lực lên cơ thể, đồng thời cho phép gập linh hoạt để chở đồ khi cần.

Khi mùa hè sắp đến, hành khách ngồi trong Vios sẽ thấy rõ được một trong những "giá trị cốt lõi" của mẫu xe này. Hệ thống điều hòa trên Vios sử dụng lốc lạnh và quạt gió của Denso, nhà cung cấp linh kiện cho Toyota, Lexus, BMW… cùng nhiều hãng xe danh tiếng. Nhờ vậy mà khoang hành khách được làm lạnh nhanh, mát sâu và tỏa đều mọi vị trí.

Ngập tràn tính năng và trang bị an toàn

Hệ thống đèn Full LED trên Vios không chỉ giúp xe trông hiện đại hơn mà còn tăng cường khả năng quan sát cho người lái khi đi trong đêm. Còn trong các không gian hẹp, cảm biến phía trước và sau trở thành "trợ thủ" cho tài xế nhằm tránh các vật cản, đặc biệt khi kết hợp cùng camera lùi hiển thị trên màn hình giải trí sắc nét.

Chú trọng đến an toàn, Vios được trang bị hệ thống cân bằng điện tử và phân phối lực phanh điện tử giúp giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh khi đường trơn hay vào cua. Khi người dùng đạp phanh, hệ thống ABS sẽ hoạt động để tránh tình trạng phanh bị bó cứng, đồng thời hệ thống BA sẽ bổ sung lực phanh cho trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, mẫu xe của Toyota còn có tính năng khởi hành ngang dốc, tự động phanh tới các bánh xe trong 2 giây giúp xe không bị trôi, khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc. TRC kiểm soát công suất động cơ và phanh các bánh xe dẫn động nhằm giúp cho xe khởi hành và tăng tốc trên đường trơn trượt.

Trong một thử nghiệm với phanh của Toyota Vios cho thấy, đang chạy ở tốc độ 60 km/h đạp phanh, xe dừng lại sau quãng đường 11,7 m, trong khi với nhiều đối thủ cùng phân khúc đều từ 12,2 m trở lên. Việc nhận được chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP cũng là ghi nhận cho hàng loạt trang bị ấn tượng trên Vios.

Gia tăng giá trị cho khách hàng

Bên cạnh hàng loạt ưu đãi với chính sách giá tốt và gia tăng dịch vụ sau bán hàng cho Vios, Toyota Việt Nam còn khuyến mại cho hai dòng xe khác là Innova và Wigo.

Cụ thể từ nay đến hết ngày 31/5/2022, khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua Innova bản E 2.0 MT và G 2.0 AT sẽ được áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 15.000.000 đồng.

Tiếp tục áp dụng gói ưu đãi lên đến 20.000.000 đồng bao gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo G và gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo E.

Ngoài ra đến hết ngày 29/04/2022, Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) triển khai chương trình ưu đãi Lãi suất Đặc biệt của sản phẩm Balloon với lãi suất tối ưu chỉ 4,99%/năm, cố định 6 tháng đầu dành cho tất cả dòng xe Toyota (áp dụng cho Khách hàng cá nhân).

Nhằm tri ân khách hàng thân thiết nhân dịp năm mới và hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bảo hiểm Toyota vẫn tiếp tục triển khai chương trình "Tết đến tưng bừng, vui mừng nhận ưu đãi" đến hết ngày 31/3/2022. Khách hàng khi mua Bảo hiểm Toyota sẽ được giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe cho các gói bảo hiểm bán mới và tái tục cho tất cả các dòng xe (trừ xe Raize).