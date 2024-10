Những điểm vượt trội của VF 6 trong phân khúc B-SUV

"Tôi cho rằng, một điểm vượt trội của xe điện so với xe xăng cùng phân khúc là sức mạnh động cơ. VF 6 của hãng VinFast là một ví dụ", anh Nguyễn Trường Thành, chuyên đánh giá xe của kênh GearUp nhận định.

Mẫu xe VF 6 được đánh giá cao.

Theo anh Thành, sức mạnh động cơ và khả năng tăng tốc của VF 6 là những yếu tố giúp mẫu xe ghi điểm với người dùng, được thể hiện bằng các thông số.

Cụ thể, VinFast VF 6 Plus trang bị động cơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Con số này cao hơn một số mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ đốt trong cùng tầm giá trên thị trường, thậm chí vượt một số sản phẩm ở phân khúc C-SUV.

"201 mã lực và mô-men xoắn đến 310 Nm, VF 6 Plus sở hữu sức mạnh hàng đầu phân khúc B hiện tại", một reviewer (người chuyên đánh giá, nhận xét sản phẩm) thích thú khi cầm lái chiếc VF 6 Plus.

VF 6 thừa hưởng điểm sáng của các mẫu xe điện là đạt được mô men xoắn lớn từ những vòng tua đầu tiên. Mẫu B-SUV VinFast chứng tỏ sự khác biệt của một chiếc xe thuần điện bằng khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km trong chưa đầy 9 giây.

VF 6 có khả năng tăng tốc vượt trội.

"Cùng dừng ở đèn đỏ, đến lúc đèn xanh, nhấn chân ga một chút, chiếc VF 6 của tôi đã tăng tốc ấn tượng. Xe VF 6 đem lại cảm giác lái thoải mái hơn những mẫu xe xăng tôi đã trải nghiệm", anh Lê Duy Sơn, chủ nhân của một chiếc VF 6 Plus cho biết.

Anh Sơn sống ở Hà Nội nhưng làm quản lý tại một khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương. Hằng ngày anh vẫn di chuyển cùng chiếc VF 6 của mình khoảng 120km, bao gồm cả khu vực trong phố và đường cao tốc. "Sức mạnh tốt giúp xe linh hoạt trong phố và an toàn trên cao tốc. Nhất là khi gặp đoạn đường có nhiều xe tải và container thì mới thấy việc tăng tốc nhanh là rất cần thiết", anh Sơn nói.

Bên cạnh khả năng tăng tốc, nhiều chủ xe sau một thời gian sử dụng VF 6 còn chia sẻ sự hài lòng bởi khả năng vận hành. "Kết cấu khung gầm, hệ thống treo của mẫu VF 6 là điểm tôi đánh giá cao. Ai lên xe cũng hết lời khen vì cảm giác êm ái, ổn định, đi xa, hay gặp địa hình xấu cũng không thấy mệt", anh Nguyễn Hoàng (Hà Nội), một người đam mê du lịch nhận xét về VF 6 sau hơn 30.000km đồng hành.

Sau gần 1 năm sử dụng, anh Hoàng hài lòng với trang bị an toàn trên xe VF 6, nhất là tính năng hỗ trợ lái ADAS tiên tiến như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn…

Nội thất trên xe VF 6.

"VinFast đặt ưu tiên cho hệ thống an toàn. Với mức ưu đãi đến hơn 108 triệu đồng hiện tại của VF 6 Plus, đây sẽ là lựa chọn tối ưu cho người dùng đang muốn tìm kiếm một mẫu xe có nhiều tính năng an toàn", người dùng chuyên đánh giá xe của kênh Tinh tế cho biết.