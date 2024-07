Người dùng đặt VF 5 Plus để xuyên Việt

Chờ nhận VF 5 Plus để lên đường xuyên Việt

Ngay sau khi VinFast công bố ra mắt thêm các màu nâng cao gồm vàng, hồng tím, xanh dương nhạt và xanh lá nhạt, bên cạnh 4 màu cơ bản trước đây là xám, đỏ, xanh dương và trắng, mẫu SUV điện cỡ A VF 5 Plus đã trở thành tâm điểm của thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt thu hút những người dùng trẻ, lần đầu mua ô tô.

"Tôi vẫn đợi một chiếc xe có màu vàng xinh như VF 3 nhưng rộng hơn, đúng lúc VF 5 Plus ra màu yêu thích, tôi quyết định đặt cọc luôn", chị Thu Hoài (Hà Nội) chia sẻ trên một cộng đồng người dùng xe điện.

Theo chị Hoài, việc có thể được nhận xe màu mới lạ ngay trong tháng 7 là động lực để chị chốt mua VF 5 Plus và chuẩn bị cho chuyến du lịch hè của gia đình.

VF 5 Plus màu vàng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Cũng có ý định này, anh Lê Hoàng (TPHCM) cho biết đã lựa chọn VF 5 Plus màu sơn tùy chỉnh và tiết kiệm 30 triệu đồng, bao gồm 20 triệu đồng tiền miễn phí chọn màu và 10 triệu đồng hãng tặng thêm khách hàng.

"Xe đẹp, giá hợp lý, chỉ chờ nhận xe là lên đường xuyên Việt", anh Hoàng nói. Bản thân anh từ lâu đã mong muốn được lái xe chinh phục cung đường dọc đất nước, nay anh sẽ thực hiện ước mong ấy cùng VF 5 Plus.

Trong khi đó, nhiều khách hàng cho biết chính sách trả góp lãi suất của VinFast áp dụng đến hết ngày 10/7 cũng là yếu tố khiến nhiều người tranh thủ chốt cọc VF 5 Plus. Đây là thời điểm lý tưởng để mua xe với chi phí ban đầu tối ưu cũng như hưởng những ưu đãi lớn.

Là mẫu xe đô thị cỡ A, tuy nhiên sức mạnh của VF 5 Plus đã được chứng minh qua loạt các chuyến đi xuyên Việt, thậm chí xuyên Đông Dương của người dùng.

Đa số chủ xe nhận định, VF 5 Plus có khả năng lái linh hoạt, chinh phục được nhiều địa hình. Điều này đến từ khối động cơ 134 mã lực, mô men xoắn cực đại 135 Nm, ngang các mẫu xe hạng B, hạng C.

Nhiều người dùng Việt đã đặt cọc VF 5 Plus sớm với màu sơn cá nhân hóa.

Được trang bị khối pin có dung lượng 37,23 kW, VF 5 Plus có thể di chuyển hơn 326 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Theo đánh giá từ nhiều khách hàng, đây là tầm vận hành thoải mái. Thậm chí, quãng đường thực tế nhiều chặng đường còn lớn hơn con số trên nhờ hệ thống phanh tái sinh. Ngoài ra, mạng lưới trạm sạc hơn 150.000 cổng sạc phân bổ dọc chiều dài đất nước cũng giúp chủ xe điện VinFast có thể thoải mái cho hành trình dài ngày.

Du lịch "0 đồng" với VF 5 Plus

Bên cạnh sức hút từ bảng màu mới và ưu đãi về giá cho người dùng đặt cọc sớm, VinFast VF 5 Plus thu hút lượng lớn người mua nhờ chi phí tiết kiệm - gần như bằng 0 trong quá trình sử dụng xe.

Cụ thể, chủ xe VF 5 Plus nhận ưu đãi theo chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" của VinFast như miễn phí sạc điện 1 năm, gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) trong 2 năm tại các điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup. Với cư dân Vinhomes, ưu đãi được nhân đôi với 2 năm miễn phí sạc xe, 2 năm miễn phí gửi xe tại các bãi đỗ xe của Vinhomes; được hỗ trợ chi phí lắp đặt trụ sạc, tiền sạc điện khi sạc tại nhà.

Người dùng sử dụng xe VinFast VF 5 với chi phí "0 đồng".

"Tính nhanh cả tiền ưu đãi từ việc miễn phí chọn màu, miễn phí sạc pin, miễn phí gửi xe, tôi phải tiết kiệm được hơn 80 triệu đồng trong 2 năm tới. Chi phí sử dụng xe gần như không tốn gì, tiện thể mang xe xuyên Việt luôn", anh Vinh Nguyễn (Hà Nội) chốt cọc chiếc VF 5 Plus màu xanh lá nhạt, lựa chọn mua pin lên kế hoạch du lịch dài ngày cùng chiếc xe mới.

Trong khi đó, với lựa chọn thuê pin, chi phí sử dụng VF 5 Plus cũng thu hút nhiều người dùng. Theo đó, với quãng đường trung bình khoảng 3.000 km/tháng, người dùng chỉ tốn 1,6 triệu đồng, tương đương 530 đồng/km.

Anh Trần Mạnh, người dùng VF 5 Plus tại TPHCM, cho biết xe điện tiết kiệm ở chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Mới đây, hãng xe Việt còn công bố điều chỉnh giá phụ tùng pin thay thế cho VF 5 Plus. Nhiều người dùng nhận định, so với báo giá trước đây, giá mới đã được điều chỉnh giảm đáng kể, khiến tổng chi phí sửa chữa xe phù hợp hơn nhiều, càng thêm có lợi cho người dùng. Nếu có nhu cầu thay pin, mức giá hậu mãi dành cho khách hàng chỉ là 80 triệu đồng, bằng khoảng 60% so với trước.

Với màu sắc mới và chính sách thiết thực giúp người dùng tiết kiệm chi phí sử dụng, VF 5 Plus sẽ là người bạn đồng hành của người dùng trên mọi hành trình.