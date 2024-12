Người dân Nghệ An mua ô tô cao kỷ lục

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm đến ngày 15/12, toàn tỉnh này có 18.064 ô tô đăng ký mới, tăng gần 3.000 xe so với năm 2023. Lũy kế đến nay, có 202.940 ô tô mang biển số tỉnh Nghệ An.

Dự kiến, từ ngày 15/12 đến sát Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Nghệ An sẽ có thêm khoảng 2.000 ô tô đăng ký mới.

Năm 2024, Nghệ An có hơn 18.000 ô tô đăng ký mới (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, với số ô tô đăng ký mới nêu trên, người dân địa phương này đứng thứ 3 cả nước về mua ô tô, chỉ sau TPHCM và Hà Nội.

Trung bình mỗi ngày, Nghệ An có khoảng trên 100 ô tô đăng ký mới, trong đó khoảng một nửa được đăng ký tại khu vực thành phố Vinh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù số lượng xe đăng ký mới cao nhưng không xảy ra tình trạng quá tải tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Bên cạnh đó, việc người dân thực hiện hồ sơ đăng ký xe qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an và đăng ký tại công an các huyện, thành, thị cũng góp phần giảm tải cho Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh.

Dòng phương tiện nối dài trên đường Lê Nin giao đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh vào giờ cao điểm khiến lực lượng cảnh sát giao thông khá vất vả phân luồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Số lượng ô tô tăng cao theo hàng năm, tỉnh Nghệ An cũng đã nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông đường bộ. Tuy nhiên, lượng ô tô tập trung lớn ở thành phố Vinh khiến địa phương này xảy ra tình trạng tắc đường, đặc biệt là ở các tuyến đường chính nội đô.

Công an thành phố Vinh thường xuyên bố trí các tổ công tác điều tiết, phân luồng giao thông vào giờ tan tầm để giảm tình trạng ách tắc, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.