Mừng lễ 30/4-1/5, Kia Việt Nam ưu đãi giá cùng nhiều quà tặng hấp dẫn

Chương trình bao gồm ưu đãi trực tiếp vào giá bán cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tại đại lý. Đây là chính sách giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe Kia hiện đại với mức giá hợp lý, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu khi mua xe trong giai đoạn chi phí sinh hoạt tăng cao hiện nay.

New Carnival Hybrid là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn đang được nhiều khách hàng Việt Nam tin chọn (Ảnh: Kia Việt Nam).

Theo thông tin từ Kia Việt Nam, tính đến tháng 3, các mẫu xe Kia ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam với hơn 420.000 xe được bàn giao và con số này vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nhanh hàng tháng.

Thành công này đến từ thế mạnh về dải sản phẩm đa dạng với khả năng vận hành ổn định, bền bỉ, cùng chi phí sử dụng hợp lý. Các dòng xe Kia Hybrid cao cấp mang lại sự thuận tiện khi không phụ thuộc vào hạ tầng sạc, đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như các hành trình dài, từ nội đô đến liên tỉnh hay trên cao tốc.

Chính những ưu điểm này đã giúp Kia trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng Việt khi tìm kiếm một mẫu xe sử dụng lâu dài.

Cá nhân hóa nội thất với hàng ghế 2 VIP và màu nội thất mới trên xe New Carnival Hybrid (Ảnh: Kia Việt Nam).

Với chương trình ưu đãi trong tháng 4, khách hàng khi sở hữu mẫu xe New Carnival Hybrid sẽ nhận được mức trợ giá 20 triệu đồng, đưa giá bán mẫu xe chỉ từ 1,519 tỷ đồng.

Sở hữu công nghệ xanh Hybrid cao cấp, vận hành mạnh mẽ tiết kiệm, công nghệ kiểm soát lái xe an toàn E-VMC cao cấp, New Carnival Hybrid giúp tối ưu trải nghiệm êm ái cho khách hàng cùng tùy chọn cá nhân hóa chính hãng mang lại không gian trải nghiệm đậm dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu.

Không chỉ nổi bật với không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc, New Carnival Hybrid còn ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, sang trọng cùng hệ thống trang bị tiện nghi cao cấp hàng đầu, là lựa chọn đẳng cấp cho khách hàng.

New Sorento áp dụng giá bán mới, giảm đến 50 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Nhân dịp lễ 30/4-1/5, mẫu xe 7 chỗ cao cấp New Sorento lần đầu tiên được áp dụng giá bán đặc biệt, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi sở hữu mẫu xe SUV 7 chỗ cao cấp, đa dụng của Kia, tiết kiệm đến 50 triệu đồng.

Sau ưu đãi, giá bán của hai phiên bản cao cấp nhất chỉ còn từ 1,199 tỷ đồng. New Sorento là lựa chọn được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, đón đầu xu hướng với nhiều công nghệ cao cấp cùng khả năng vận hành mạnh mẽ và đa dạng tùy chọn hệ dẫn động. Mẫu xe đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng, từ công việc cho đến phục vụ gia đình.

Mẫu C-SUV Kia Sportage nhận được ưu đãi 20 triệu đồng, đưa giá bán của phiên bản cao cấp Premium xuống 799 triệu đồng. Với lợi thế thiết kế thể thao, cá tính, cùng công nghệ hiện đại và không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, mẫu xe là lựa chọn hấp dẫn trong nhóm SUV cao cấp.

Ở phân khúc SUV cỡ B, New Seltos nhận mức ưu đãi giá cao nhất 31 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi chỉ còn từ 554 triệu đồng, trở thành mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc B-SUV.

New Sonet đang có giá bán tốt hàng đầu phân khúc, chỉ từ 475 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Song song đó, New Sonet cũng được ưu đãi giá 25 triệu đồng. Sau ưu đãi, mẫu xe có giá bán chỉ từ 475 triệu đồng, tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ A sử dụng động cơ đốt trong.

Mẫu xe SUV 7 chỗ đa dụng Kia Carens được hỗ trợ 20 triệu đồng, đưa giá bán về mức chỉ từ 569 triệu đồng. Với không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt, Carens là lựa chọn phù hợp cho gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Không chỉ tập trung vào SUV, Kia còn triển khai ưu đãi cho nhiều dòng xe khác như Kia K5, K3, Soluto và New Morning với mức hỗ trợ cao nhất đến 26 triệu đồng. Kia Soluto mẫu sedan hạng B hiện có giá chỉ từ 319 triệu đồng sau ưu đãi, mức giá cạnh tranh với các mẫu hatchback hạng A nhưng vẫn vượt trội về không gian nội thất, công nghệ và tiện nghi.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ hấp dẫn, các mẫu xe Kia vẫn được áp dụng chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000km, bảo hành pin Hybrid đến 7 năm hoặc 150.000km. Cùng với hệ thống hơn 100 showroom và đại lý trên toàn quốc, đi kèm dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, giúp khách hàng sở hữu các mẫu xe Kia an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Chương trình ưu đãi tháng 4 của Kia Việt Nam không chỉ là lời tri ân dành cho khách hàng mà còn là giải pháp thiết thực trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng. Thông qua đó, Kia mang đến cơ hội sở hữu các mẫu xe thế hệ mới với chi phí hợp lý, đồng thời giới thiệu những giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm đặc biệt với công nghệ Hybrid cao cấp, hiện đại.

Với dải sản phẩm đa dạng cùng loạt ưu đãi hấp dẫn, Kia tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu ô tô mang đến giải pháp di chuyển tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm và giá trị sử dụng cho khách hàng Việt.