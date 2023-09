"Mua một tặng 3" với ô tô điện VinFast trong tháng 9

Bộ đôi "lá chắn" bảo vệ tối đa an toàn của người dùng

Trong tháng 9, VinFast tặng khách hàng mua ô tô gói dán phim 3M cao cấp, trị giá đến 19 triệu đồng dành cho VF 9, lần lượt 12 triệu đồng, gần 7 triệu đồng và gần 6 triệu đồng dành cho VF 8, VF e34 và VF 5 Plus.

Đây là sản phẩm thiết kế riêng cho xe VinFast dựa trên những đặc tính của xe. Nhờ đó, phim cách nhiệt sẽ phát huy tối đa khả năng bảo vệ người dùng khỏi các tác nhân có hại như tia hồng ngoại, tia UV, bức xạ nhiệt…

Khách hàng mua VF 9 trong tháng 9 được tặng gói dán phim 3M cao cấp, trị giá đến 19 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Theo công bố của nhà sản xuất, loại phim "may đo" riêng này có thể loại bỏ đến 99% tia hồng ngoại, 99% tia UV và giảm lóa 80,8%... Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, phim cách nhiệt này còn được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 15 năm.

Ngoài ra, khách mua VF 5 Plus còn được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất bao gồm thân vỏ và pin, trong khi khách mua VF e34, VF 8, VF 9 được tặng thêm 2 năm bảo hiểm vật chất, trị giá tương đương 1,35% giá trị xe/năm.

Là những "tấm lá chắn" gần như không thể thiếu nhưng phim cách nhiệt và bảo hiểm vật chất thường tiêu tốn của chủ xe một khoản chi phí lớn. Do đó, với quà tặng độc đáo và ý nghĩa từ VinFast, khách hàng sẽ giảm bớt được một gánh lo, đồng thời thảnh thơi trải nghiệm các mẫu ô tô điện thông minh thương hiệu Việt.

Tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành

Cũng trong tháng 9, hãng xe Việt còn miễn phí cho khách mua VF e34 một năm thuê bao pin cố định trị giá gần 30 triệu đồng. Với khách mua VF 8 và VF 9, thời gian miễn phí thuê pin lên tới 2 năm, giá trị tương ứng gần 63 triệu và 84 triệu đồng.

Theo đó, khách hàng chỉ cần trả chi phí sạc điện trong ít nhất một năm đầu sử dụng. Đối với khách hàng mua xe kèm pin, gói quà tặng thuê bao pin cố định sẽ được quy đổi thành tiền mặt với giá trị tương đương.

Ngoài gói dán phim cách nhiệt, khách mua VF 5 Plus còn được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất bao gồm thân vỏ và pin (Ảnh: Vinfast).

Thực tế, chưa cần đến chính sách miễn phí thuê pin, nhiều người dùng đã đánh giá các dòng xe điện VinFast có chi phí sử dụng tương đương hoặc thấp hơn so với xe xăng truyền thống. Anh Tôn Thất Bình, chủ xe VF 5 Plus, cho biết chi phí sử dụng xe điện thấp hơn ít nhất 4 lần so với xe xăng anh từng chạy.

"Theo ước tính của tôi, cùng một quãng đường di chuyển khoảng 18.000 km, chi phí sạc pin chỉ khoảng 7 triệu đồng, trong khi xe xăng trước đây tốn đến 29 triệu đồng cho cùng quãng đường", anh Bình nói.

Hơn thế nữa, với kết cấu đơn giản của xe điện, chủ xe còn tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ… "Với xe điện, tổng chi phí bảo dưỡng theo các mốc thời gian mà nhà sản xuất khuyến cáo chỉ khoảng hơn một triệu đồng/năm, trong khi chi phí này gấp 4 đến 5 lần cho chiếc xe xăng tôi sử dụng trước đó", anh Bình cho biết thêm.

Khách hàng trải nghiệm xe VinFast (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh những ưu đãi trong tháng 9, khách mua ô tô điện VinFast vẫn được áp dụng phương thức thanh toán bằng Voucher Vinhomes và Voucher Sống xanh. Cơ hội sở hữu ô tô điện thông minh mang thương hiệu Việt cũng đến gần hơn nhờ giải pháp hỗ trợ tài chính - gói "Tín dụng xanh" từ các ngân hàng Techcombank, VietinBank, BIDV dành riêng cho khách hàng VinFast với mức lãi suất ưu đãi chỉ 8% trong 18 tháng đầu.

Không chỉ vậy, hãng xe Việt còn mang lại cho khách hàng chính sách hậu mãi, gồm cam kết giá trị mua lại sau 5 năm sử dụng, thời gian bảo hành lên đến 10 năm đối với xe VF e34, VF 8, VF 9 và 7 năm với VF 7, xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, sạc lưu động 24/7, đền bù cho khách hàng nếu gặp phải các vấn đề liên quan đến lỗi xe trong quá trình sử dụng…

Với loạt quà tặng cùng chính sách hậu mãi trên, các phương thức thanh toán và giải pháp tài chính linh hoạt, VinFast ngày càng chinh phục nhiều người dùng, góp phần thực hành và lan tỏa rộng rãi lối sống xanh bền vững trong cộng đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách bán hàng tháng 9 cũng như các sản phẩm, dịch vụ của VinFast, truy cập: https://vinfastauto.com/vn_vi/chinh-sach-ban-hang-o-to-vinfast-thang-092023