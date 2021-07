Mazda CX-3: Xe gầm cao đô thị tầm 700 triệu được gia đình Việt ưa chuộng

Dân trí Khả năng vận hành linh hoạt, thiết kế đa năng, công nghệ ngập tràn cùng mức giá dễ tiếp cận, Mazda CX-3 trở thành mẫu xe được nhiều người trẻ lựa chọn trong phân khúc SUV đô thị.

Xe gầm cao đô thị tại Việt Nam: Trăm hoa đua nở

Xe gầm cao đô thị là phân khúc ngày càng "hot" tại Việt Nam với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới. Đây cũng là xu hướng của khách hàng tại nhiều nước trên thế giới bởi dòng xe này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng gia đình trẻ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong thành phố và cũng sẵn sàng cho những trải nghiệm xa hơn.

Tại thị trường Việt Nam đang có tới hàng chục lựa chọn cho khách hàng. Trong đó, Mazda CX-3 nổi lên thời gian gần đây khi nhận được sự quan tâm lớn của người dùng, nhanh chóng chiếm được cảm tình bằng diện mạo trẻ trung, khả năng vận hành mạnh mẽ và đặc biệt là công nghệ ngập tràn.

Cùng với Mazda CX-30, CX-5 và CX-8, Mazda CX-3 đã hoàn thiện danh mục 4 sản phẩm SUV của Mazda tại thị trường Việt Nam. Như vậy, ở khoảng giá nào khách hàng cũng có thể tìm cho mình một chiếc SUV Mazda ưng ý. Hội tụ trong đó là ngôn ngữ thiết kế mang tầm mỹ thuật, động cơ Nhật Bản trứ danh và trang bị an toàn được ưu tiên hàng đầu.

Mazda CX-3: Ngôi sao trong tầm giá 700 triệu đồng

Trước đây, với số tiền khoảng 700 triệu đồng thì khách hàng không có nhiều lựa chọn, chủ yếu chỉ có các mẫu sedan cỡ C, sự xuất hiện của Mazda CX-3 mở ra lựa chọn xe gầm cao trong tầm tiền này, đáp ứng nhu cầu rất lớn của các gia đình trẻ mong muốn một chiếc SUV đa năng.

Thiết kế phong cách tạo dấu ấn riêng

Cùng phát triển dựa trên triết lý KODO đã mang lại nhiều thành công cho Mazda, dòng xe CX-3 sở hữu các đường nét tương đồng với "đàn anh" CX5 và CX-8. Đầu xe nổi bật nhờ hệ thống lưới tản nhiệt thanh ngang to bản, với các thanh kim loại song song kéo dài được mạ chrome bóng. Cụm đèn pha công nghệ LED được tạo hình liền mạch, đậm chất Mazda.

Nhìn từ hông xe, CX-3 đậm chất SUV khi sở hữu phần ốp nhám, chạy dọc từ cản trước đi theo hốc bánh xe, ngang thân xe và kéo dài tới cản sau. Bộ mâm kích thước 18 inch với thiết kế phây xước đa chấu với hai tông màu làm tăng tính thể thao và khỏe khoắn cho chiếc xe gầm cao này.

Các đường cong trên Mazda CX-3 được vuốt từ mui xe ra sau, với điểm chạm là phần đuôi, tạo thành sự liền mạch và đậm chất khí động học. Cụm đèn hậu của xe với các chi tiết hài hòa, càng trở nên nổi bật khi đi trong đêm nhờ cấu hình viền LED được thiết kế cầu kỳ và đặc trưng của hãng xe Nhật Bản. Mazda còn chăm chút đến các chi tiết nhỏ như phần cột trụ được hoàn thiện đen bóng, ốp kim loại ở cản trước và hông xe, thể hiện tính thẩm mỹ liền mạch xuyên suốt thân xe của CX-3.

Vận hành linh hoạt, tiết kiệm

Mazda CX-3 được nhiều khách hàng đánh giá là linh hoạt và dễ dàng kiểm soát quá trình di chuyển khi xe có kích thước hợp lý: 4.275 x 1.765 x 1.535 (mm - dài x rộng x cao). Đặc biệt, bán kính vòng quay của xe chỉ là 5,2 mét, tương đương với một số dòng xe cỡ A trên thị trường. Nhờ vậy người lái dễ dàng điều khiển cần quay đầu xe trong những không gian hẹp, nơi đô thị đông đúc.

Khoảng sáng gầm 160 mm giúp bạn tự tin hơn trên các cung đường, dù là phải leo những bậc gờ ở thành phố hay những địa hình bất lợi khi di chuyển ngoại đô. Và nếu bạn muốn chở cả gia đình về quê hay trong một lúc hứng khởi muốn rời thành phố, khoảng chứa đồ lên đến 350L cùng khả năng gập ghế linh hoạt giúp mở rộng khoang hành lý lên 1,260L trên Mazda CX-3 sẽ giúp người dùng thoải mái mang theo nhiều hành lý cho chuyến đi dài ngày.

Với "trái tim" SkyActiv-G 1.5L thế hệ mới, Mazda CX-3 là người bạn đồng hành mạnh mẽ cho các gia đình trẻ. Đặc biệt, động cơ hút khí tự nhiên này ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao, mang đến hiệu năng vượt trội cùng mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất phân khúc.

Xe đạt công suất tối đa 110 mã lực, mô-men cực đại 144 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Khi đi trong phố, Mazda CX-3 chỉ tiêu thụ khoảng 6,1 lít cho 100 km, còn khi di chuyển đường trường, con số này giảm còn hơn 5 lít.

Góp phần tạo nên sự linh hoạt cho Mazda CX-3 còn là kiến trúc xe công nghệ SkyActiv mới. Trong đó, hệ thống khung gầm được tinh chỉnh để đảm bảo sự linh hoạt và cân bằng. Xe trở nên tối ưu bởi hệ thống treo trước độc lập (kiểu McPherson), thanh cân bằng và hệ thống treo dầm xoắn tích hợp khả năng tự cân bằng phía sau sử dụng ống lót chắc chắn, hệ dẫn động cầu trước.

Nội thất tiện nghi

Hiểu rằng sau khi bước vào trong khoang xe, cảm xúc của người lái cũng như các thành viên gắn liền với nội thất. Bởi vậy Mazda chăm chút cho không gian bên trong Mazda CX-3 để phục vụ tối đa nhu cầu người sử dụng. Xe có trục cơ sở 2.570 mm, được tối ưu theo triết lý "Ít mà nhiều - Less is more", tạo nên sự rộng rãi và thoải mái ở các vị trí ngồi.

Khoang nội thất của Mazda CX-3 tinh giản chi tiết nhưng vẫn đầy đủ công năng, như chính triết lý sống của người Nhật Bản. Nhờ vậy mà ngay cả với những người lần đầu bước lên xe cũng dễ dàng sử dụng. Riêng với người lái, tầm quan sát của CX-3 cao và thoáng đãng, mang đến cảm giác kiểm soát tốt của một mẫu SUV thực thụ.

Không chỉ chinh phục khách hàng với không gian hiện đại và thể thao, Mazda CX-3 còn trang bị những tiện nghi vượt tầm phân khúc, tiêu biểu như màn hình hiển thị tốc độ trên kính HUD. Xe có hệ thống Mazda Connect với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto, nhớ ghế 2 vị trí, phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động, lẫy sang số trên tay lái, gương chống chói tự động. Đặc biệt, hệ thống điều hòa tự động với nhiều cửa gió trên xe giúp làm mát nhanh và ổn định, thêm phần tinh tế với phần viền đỏ độc đáo.

An toàn chuẩn Mazda toàn cầu

Là xu hướng tất yếu của thị trường xe, Mazda là hãng ô tô tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ giúp tăng sự an toàn và tiện nghi cho khách hàng. Gói trang bị cao cấp i-Activsense được mang lên Mazda CX-3 bao gồm các tính năng cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDWS), điều chỉnh chế độ đèn cos/pha tự động (HBC), phanh thông minh trong thành phố (SCBS F&R) tích hợp khả năng phát hiện người đi bộ và chướng ngại vật, hệ thống nhắc nhở tập trung lái xe (DAA).

Bên cạnh đó, mẫu xe của Mazda cũng đầy đủ các công nghệ an toàn khác như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (DSC), 6 túi khí, camera lùi và cảm biến đỗ xe sau. Trên phiên bản CX-3 cao cấp còn có thêm đèn chiếu xa tự động, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí và nhiều tiện nghi khác mà người dùng khó tìm thấy trên các mẫu xe khác cùng phân khúc.

Tại Việt Nam, Mazda CX-3 được THACO AUTO phân phối gồm 3 phiên bản 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury và 1.5L Premium, cùng 5 tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xám, nâu và xám xanh.

Với phiên bản Deluxe (639 triệu đồng) dành cho các khách hàng yêu thích thương hiệu xe Nhật, đam mê trải nghiệm vận hành và sở hữu sản phẩm mới với các giá trị riêng biệt. Phiên bản Luxury (679 triệu đồng) phù hợp với các khách hàng gia đình, trang bị đầy đủ tiện nghi hữu dụng. Còn phiên bản Premium ( 719 triệu đồng), Mazda CX-3 hướng đến các khách hàng yêu thích công nghệ, đề cao tính năng an toàn.

Gia nhập thị trường thời gian gần đây nhưng Mazda CX-3 đã ghi nhận doanh số với gần 600 xe sau chưa đầy hai tháng xuất hiện. Đây là con số khả quan đối với một sản phẩm "tân binh". Thành công bước đầu này sẽ tạo đà tăng trưởng cho CX-3 cũng như thương hiệu Mazda, mở ra lựa chọn SUV đô thị đáng giá cho khách hàng Việt trong tầm giá 700 triệu đồng.

Trường Thịnh