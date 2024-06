Lynk & Co 06 - mẫu xe "tăng nhiệt" cho phân khúc SUV hạng B trong nước

Ngay lần đầu ra mắt cách đây khoảng 4 năm, Lynk & Co 06 đã gây ấn tượng với giới truyền thông, khách hàng quốc tế lẫn trong nước. Tên gọi 06 cũng đã khiến nhiều người bất ngờ khi con số này không đại diện cho kích thước hay số ghế. Lynk & Co 06 thực tế là mẫu xe gọn gàng nhất trong dải sản phẩm SUV của thương hiệu.

Sau 01, 05 và 09, mẫu 06 sẽ là tân binh của Lynk & Co tại thị trường Việt Nam trong năm 2024. Sự xuất hiện của Lynk & Co 06 hứa hẹn tạo nên cú hích ở phân khúc SUV hạng B nói riêng cũng như thị trường ô tô trong nước nói chung.

Mẫu xe giúp Lynk & Co làm mới hình ảnh tại Việt Nam

Lynk & Co là thương hiệu hướng đến người trẻ, nhóm khách hàng này khá cởi mở trong cách suy nghĩ nhưng vẫn có những yêu cầu khắt khe nhất định khi lựa chọn một phương tiện đồng hành. Hiểu được điều đó, những chiếc xe của thương hiệu Lynk & Co đi theo sự chuẩn mực về chất lượng, phong cách và khác biệt. Trong đó, khác biệt là yếu tố tiên quyết để Lynk & Co kỳ vọng tạo được điểm nhấn trong mắt người tiêu dùng.

Lynk & Co lựa chọn mang 06 về Việt Nam mà không phải sản phẩm nào khác bởi bảng thông số kỹ thuật của mẫu xe này.

Triết lý thiết kế đầu tiên khi nhắc đến Lynk & Co 06 là "Ultimate performance" (hiệu suất tối ưu). Cảm giác lái là điều mà các thương hiệu nào thiên về thể thao đều theo đuổi và Lynk & Co không phải ngoại lệ.

Bên cạnh khối động cơ Plug-in Hybrid kết hợp cùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp hiện đại do Volvo phát triển với công suất 174 mã lực, Lynk & Co 06 còn được trang bị hệ thống điều khiển Bosch thế hệ mới. "Bộ não" đến từ châu Âu này đủ thông minh để có thể thỏa mãn được tiêu chí cảm giác lái thể thao nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được tiêu chí vận hành ổn định và an toàn.

Trải nghiệm lái không chỉ đến từ động cơ hay hộp số mà còn cần có sự liên kết với những thành phần khác trên xe như hệ thống treo hay hệ thống phanh. Đối với 06, hệ thống treo sau dạng độc lập đa điểm có thanh cân bằng giúp xe nhanh chóng "biến hóa" từ một phương tiện êm ái dành cho gia đình thành một chiếc SUV đầy chất thể thao khi cần thiết.

Hệ thống phanh hiệu suất cao cũng giúp người lái yên tâm vận hành, bởi quãng đường phanh từ 100 km/h về 0 km/h chỉ mất 36,2 m, tương đương chưa đến 9 thân xe.

Trải nghiệm lái mượt mà của Lynk & Co 06 đến từ hệ thống điều khiển Bosch, hệ thống treo độc lập đa điểm và hệ thống phanh hiệu suất cao.

Lynk & Co là thương hiệu liên doanh giữa Tập đoàn ô tô Geely và Tập đoàn ô tô Volvo, đây là lợi thế giúp hãng xe thừa hưởng không ít công nghệ từ Thụy Điển, một trong số đó là công nghệ an toàn. Điều này được thể hiện rõ qua triết lý "Intelligent & safe" (thông minh và an toàn) của thương hiệu dành cho 06.

Lynk & Co 06 sử dụng khung gầm MBA cao cấp với 63,4% là thép cường lực gigapascal (GPa) 1600MPA, mang đến độ cứng vững và ổn định khi di chuyển, từ đường trường êm ái đến những địa hình gồ ghề, bấp bênh. Thương hiệu còn cho biết 06 sở hữu 13 biện pháp chống lật, giúp người lái an tâm vận hành xe.

Sự an toàn của Lynk & Co 06 còn được thể hiện qua hệ thống an toàn và hỗ trợ lái nâng cao ADAS với 17 tính năng như ga tự động thích ứng thông minh, cân bằng điện tử, camera toàn cảnh 540 độ (hỗ trợ quan sát gầm xe 180 độ), hỗ trợ lái thông minh, tự động chọn chế độ lái… Ngoài ra, 06 còn có hệ thống cân bằng điện tử thế hệ mới nhất (ESP 9.3), do Bosch cung cấp độc quyền cho Lynk & Co.

Ưu tiên trải nghiệm khách hàng

Lynk & Co 06 còn mang đến khách hàng những trải nghiệm ấn tượng khi bước vào không gian nội thất. Cách sắp xếp, bố trí khoang lái của 06 đi theo hướng hiện đại, thể thao với kiểu đa tầng lấy ý tưởng từ chiến đấu cơ, điểm nhấn là vô lăng D-Cut thể thao, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hiển thị sắc nét, hiện đại.

Lynk & Co còn chăm chút đến chất thể thao của 06 qua ghế ngồi với phần tựa hông dày, cứng cáp kết hợp cùng đường chỉ viền cách điệu.

Với chiều dài trục cơ sở 2.640 mm, không gian bên trong Lynk & Co 06 cho cảm giác thoải mái khi ngồi ở bất kỳ vị trí nào, đồng thời vẫn đảm bảo khoang hành lý đủ rộng rãi cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng gập hàng ghế phía sau theo tỷ lệ 40:60 nếu cần mở rộng không gian chứa đồ.

Bên trong xe Lynk & Co 06 được trang bị nhiều vị trí để đồ tiện dụng.

Bên cạnh những tiện nghi kể trên, 06 còn sở hữu những trang bị đơn giản nhưng đầy thực dụng như móc treo, hộc để đồ, khe cài bút, cổng sạc… Các tính năng này tuy không quá to lớn nhưng lại góp phần mang đến trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 06 mang lại sự đa dạng cho phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam. Mẫu xe thương hiệu Lynk & Co với loạt trang bị tiên tiến hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc cạnh tranh ấn tượng, có lợi cho người tiêu dùng.