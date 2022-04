Loạt ô tô trong tầm giá 700 triệu đồng, thêm mẫu xe mới về Việt Nam

Hyundai Creta (giá từ 620-730 triệu đồng)

Hyundai Creta được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản bao gồm bản tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Hiện tại, mẫu xe này đang được một số đại lý chào bán với giá cao hơn giá niêm yết khoảng 20 đến 40 triệu đồng (tùy phiên bản) nếu muốn có xe giao ngay.

Ngoại thất xe Hyundai Creta mang thiết kế khá đẹp mắt, trẻ trung, được phân phối tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu (Ảnh: Hoài Nam).

Về ngoại thất, Hyundai Creta mang thiết kế giống đàn anh Hyundai Tucson, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.135 x 1,790 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở là 2.619 mm.

Không gian nội thất xe Hyundai Creta trông khá sang trọng, được trang bị loạt công nghệ không thua kém các đối thủ (Ảnh: TC Motor).

Khoang nội thất Hyundai Creta 2022 mang hơi hướng thiết kế giống Hyundai Tucson với kiểu táp-lô hình vòng cung mang lại cho người dùng cảm giác không gian rộng rãi. Chính giữa là màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 10,25 inch, phía dưới là các nút ấn điều khiển các chức năng trên xe cùng với núm xoay chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Hyundai Creta sử dụng cỗ máy xăng hút khí tự nhiên 1.5L, cho sức mạnh 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm đi cùng với hộp số vô cấp biến thiên và hệ dẫn động cầu trước. So với đối thủ Kia Seltos, mẫu xe Creta có công suất nhỏ hơn đôi chút.

Đuôi xe Hyundai Creta trông hiện đại nhờ cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED (Ảnh: Hoài Nam).

Tính năng an toàn trên xe Creta không thua kém gì so với các đối thủ cùng phân khúc, với gói an toàn cao cấp Hyundai SmartSense mẫu xe sẽ thêm được các chức năng bao gồm hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA, cảnh báo va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử, hay 6 túi khí xung quanh khoang hành khách.

Hiện tại, thời gian đầu, mẫu xe Hyundai Creta về Việt Nam dưới dạng nhập khẩu, nên sẽ không được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Kia Seltos (giá từ 629-739 triệu đồng)

Mẫu xe Kia Seltos có mức giá không quá cao hơn đối thủ Hyundai Creta, xe được thiết kế mang hơi hướng giống đàn anh Kia Telluride, sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.315 x 1.800 x 1645 (mm), được bán với mức giá dao động từ 629-739 triệu đồng với 4 phiên bản.

Trên nắp capo mẫu xe Kia Seltos mới sử dụng logo nhận diện thương hiệu mới của hãng (Ảnh: Vũ Hòa).

Trong khi, đa số đối thủ cùng phân khúc sở hữu thiết kế thanh lịch, mềm mại thì mẫu xe Kia Seltos mang dáng vẻ hầm hố thể thao với đầu xe sở hữu mũi tản nhiệt hình mũi hổ cỡ lớn, bao quanh bởi viền crom sáng.

Màn hình giải trí trong khoang nội thất Kia Seltos được đặt cao, tạo cảm giác liền mặt với màn hình hiển thị thông tin sau vô lăng (Ảnh: Vũ Hòa).

Khoang lái Kia Seltos khá rộng rãi, được nhà sản xuất tích hợp nhiều tiện nghi hiện đại và mang thiết kế thể thao với vô lăng 3 chấu vát dạng chữ D trên bản cao cấp, tích hợp nhiều phím trợ năng người lái. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10,25 inch, lớn nhất trong phân khúc, hỗ trợ kết nối đa chức năng.

Nhà sản xuất Kia mang đến 2 lựa chọn về động cơ trên mẫu xe Seltos bao gồm cỗ máy Kappa 1.4L, sản sinh công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm và động cơ hút khí tự nhiên 1.6L, tất cả đều đi cùng với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Mặt khác, xe còn có 3 chế độ lái bao gồm Eco, Normal và Sport cùng với 3 chế độ kiểm soát lực kéo là Snow (tuyết), Mud (bùn), Sand (cát), giúp người dùng có thể dễ dàng di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp.

Đuổi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài ra hai phía hông xe (Ảnh: Vũ Hòa).

Tính năng an toàn trên xe bao gồm hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến/camera lùi hay 2-6 túi khí trong khoang nội thất tùy phiên bản.

Hiện tại, mẫu xe Kia Slots được lắp ráp và sản xuất trong nước nên đang được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Cụ thể, đối với người dùng mua xe tại Hà Nội, mức giảm dao động từ 37 triệu đến 44 triệu đồng tùy phiên bản xe.

MG ZS (giá từ 519-619 triệu đồng)

So với thế hệ cũ, mẫu xe MG ZS mới tại Việt Nam mang thiết kế trẻ trung hơn, hướng tới những khách hàng trẻ tuổi. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 3D đen bóng, bao quanh bởi viền crom sáng. Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp với cụm đèn pha LED kết hợp Projector Headlight tự động đi cùng là đèn định vị ban ngày hình móc câu sắc lẹm, khiến chiếc xe trông khỏe khoắn hơn.

(Ảnh: Nguyên MG).

Trong khi, phía dưới là cụm đèn sương mù sử dụng bóng Halogen. Dọc thân xe gây ấn tượng với những đường gân dập nổi kéo dài tới đuôi, MG ZS sử dụng bộ la-zăng mới với họa tiết hình cánh hoa, kích thước 17 inch trông khá đẹp mắt. Phần đuôi cũng được cải tiến cụm đèn hậu, sử dụng công nghệ LED dạng khói mờ.

Khoang nội thất mẫu xe mang thiết kế tối giản, cân xứng với vô lăng 3 chấu vát đáy hình chữ D thể thao, tích hợp nhiều nút ấn hỗ trợ người lái. Chính giữa bảng táp-lô là màn hình giải trí tràn viền mới, kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto đi cùng dàn âm thanh 4-6 loa tùy phiên bản.

Khoang nội thất mẫu xe MG ZS sử dụng màn hình giải trí tràn viền mang lại sự hiện đại cho chiếc xe (Ảnh: Nguyên MG).

Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa trên xe tự động, bổ sung chức năng lọc bụi mịn và cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Hệ thống ghế ngồi trên xe mang thiết kế khá thể thao, tạo nổi bật với đường chỉ đỏ tương phản màu da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Trên phiên bản cao cấp, mẫu MG ZS còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh.

Một vài trang bị an toàn trên xe như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phanh tay điện tử, camera 360, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đổ đèo hay kiểm soát lực kéo cùng với đó là hệ thống 6 túi khí trong xe.

Sức mạnh của mẫu xe MG ZS đến từ cỗ máy xăng, dung tích 1,5 lít, cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, đi cùng với đó là hộp số vô cấp CVT mới với 8 cấp giả lập và hệ dẫn động cầu trước giống trên các đối thủ. MG ZS được trang bị 3 chế độ lái bao gồm Normal, Đô thị và Thể thao.

Đuôi xe MG ZS mang thiết kế hơi kém các đối thủ với cụm đèn hậu được trang bị dải đèn LED giống với đèn định vị ban ngày phía trước (Ảnh: Nguyên MG).

Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe là 6,3 lít/100km kết hợp, 5,3 lít/100km trên đường cao tốc và 8,2 lít/100km trong đô thị.

Toyota Corolla Cross (giá từ 720 - 918 triệu đồng)

Hãng xe Nhật Bản Toyota phân phối dòng xe Corolla Cross tại Việt Nam với 3 phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV, mức giá niêm yết dao động từ 720 đến 918 triệu đồng, người mua lựa chọn mẫu xe với màu trắng ngọc trai sẽ phải trả thêm 8 triệu đồng cho tất cả các phiên bản.

Toyota Corolla Cross mang thiết kế trẻ trung và thể thao hơn với những ốp crom sáng trên nhiều chi tiết ở phần đầu xe (Ảnh: Thanh Thảo).

Về ngoại thất, Toyota Corolla Cross sở hữu thiết kế khá trẻ trung, thể thao với bộ lưới tản nhiệt hình thang ngược mang họa tiết mắt xích, trên nắp ca-pô được dập nổi hai đường gân lớn kéo dài xuống đầu xe mang lại sự mạnh mẽ.

Toyota Corolla Cross sở hữu bộ lazang 5 chấu kép tạo hình chữ Y, kích thước 17-18 inch, cùng với những đường gân dập nổi tạo hình mũi tên mạnh mẽ trên thân xe mang lại cảm giác linh hoạt và năng động cho mẫu xe.

Ngoài ra, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện, tích hợp đèn xi-nhan, trên phiên bản cao cấp còn sở hữu thêm hệ thống cảnh báo điểm mù hiện đại.

Khoang nội thất Toyota Corolla Cross mang thiết kế khá sang trọng được phối màu đỏ/đen tương phản giống trên các mẫu xe thể thao trên phiên bản cao cấp. Màn hình giải trí được dựng đứng trên bảng taplo, hỗ trợ đa kết nối, phía dưới là cửa gió điều hòa và các nút điều khiển chức năng trên xe.

Bên cạnh đó, hệ thống ghế ngồi mẫu xe Toyota Cross được bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ 4 hướng. Ngoài ra, khu vực hàng ghế thứ hai còn được trang bị cửa gió điều hòa, bệ tỳ tay tích hợp khay để cốc có thể gập lên tạo thành 3 chỗ ngồi.

Một vài tiện nghi trong khoang nội thất như điều hòa tự động, dàn âm thanh 6 loa, hỗ trợ điều khiển giọng nói, hệ thống điều khiển hành trình hay gương chiếu hậu chống chói tự động. Trên phiên bản cao cấp sẽ được nâng cấp màn hình giải trí 9 inch, cửa sổ trời toàn cảnh.

Trong đô thị, mức tiêu hao nhiên liệu mẫu xe là 11L/100km, đường trường 6.1L/100km và đường kết hợp là 7.9L/100km (Ảnh: Thanh Thảo).

Toyota Corolla Cross sở hữu hai phiên bản động cơ bao gồm cỗ máy xăng dung tích 1.8 lít lắp đặt trên phiên bản 1.8G và 1.8V, cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 175 Nm. Phiên bản cao cấp Hybrid sở hữu cỗ máy xăng kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 163Nm.

Trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống phanh ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, cảnh báo áp suất lốp, đèn báo phanh khẩn cấp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau. Trên hai phiên bản cao cấp còn được bổ sung hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, điều khiển hành trình chủ động.

Từ ngày 1/5, các đại lý Toyota sẽ đồng loạt tăng giá nhiều mẫu xe của hãng, trong đó Toyota Corolla Cross sẽ tăng 16 triệu đồng cho tất cả các phiên bản của dòng xe này, do chi phí vận tải và giá vật liệu tăng cao.

Honda HR-V (giá từ 786 đến 871 triệu đồng)

Mẫu xe trong phân khúc SUV-B, Honda HR-V được phân phối tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan nên mẫu xe này không được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ từ Chính phủ. Xe được bán tại Việt Nam với hai phiên bản, tùy vào lựa chọn màu sắc của khách hàng mà mức giá có thể tăng thêm 5 triệu đồng.

Ngoại thất xe Honda HR-V sở hữu thiết kế khá thể thao, song nhiều người cho rằng mẫu xe này phù hợp hơn cho nhóm khách hàng lớn tuổi (Ảnh: Quốc Nghĩa)

Honda HR-V sở hữu hệ thống chiếu sáng na ná trên Honda Accord hay Civic mới, sử dụng công nghệ LED tích hợp dải đèn Daylight ôm sát cụm đèn pha, được trang bị tính năng tự động bật/tắt cũng như cân bằng góc chiếu.

Không gian nội thất Honda HR-V khá rộng rãi, mang thiết kế sang trọng với vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều nút trợ năng. Màn hình giải trí cảm ứng 6.8 inch hỗ trợ đa kết nối đi cùng là dàn âm thành 4 loa, bổ sung thêm chế độ bù âm thanh theo tốc độ mang lại những trải nghiệm thú vị cho người dùng khi di chuyển trên đường.

Trên phiên bản cao cấp, nội thất mẫu xe còn được trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh (Ảnh: Quốc Nghĩa).

Trái tim của Honda HR-V là cỗ máy xăng 1.8 lít sản sinh công suất cực đại 141 mã lực và mô-men xoắn 172Nm đi cùng với hộp số tự động vô cấp CVT. Tính năng an toàn trên xe như hệ thống phanh ABS, EBS, phanh tay điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hay camera/cảm biến lùi và 6 túi khí.

Trước đó, trong tháng 3 vừa qua, mẫu xe Honda HR-V được một số đại lý hỗ trợ 100% lệ phí trước, đối với phiên bản L, tương đương mức giảm 87 triệu đồng. Mức tiêu thụ của mẫu xe trong đô thị là 8,8 lít/100km, trên đường kết hợp là 6,7 lít /100km.