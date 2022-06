Lexus NX mới: Thiết kế độc đáo, công nghệ tối tân, lựa chọn của người thành đạt có "gu"

Năm 2013, Lexus lần đầu giới thiệu mẫu concept LF-NX tại Triển lãm Ô tô Frankfurt. Ông Nobuyuki Tomatsu, nhà thiết kế của Lexus mô tả: "LF-NX lấy cảm hứng từ võ sĩ quyền anh hạng nhẹ phải giảm trọng lượng bản thân xuống mức tối thiểu, đồng thời phát triển sức mạnh cơ bắp để đạt thứ hạng cao nhất trong bộ môn của mình".

Lexus rõ ràng đã đưa lối thiết kế táo bạo lên một tầm cao mới với LF-NX, nhưng sự ra đời của bản concept này mang một ý nghĩa quan trọng. Đây là đầu tiên thương hiệu nghiên cứu kiểu dáng của một mẫu SUV cỡ nhỏ hạng sang.

"Phân khúc SUV cỡ nhỏ hạng sang rất quan trọng với Lexus, ông Tomatsu nói. "Bởi nó hấp dẫn tập khách hàng hoàn toàn mới". Bản concept Lexus LF-NX là tiền thân của NX ngày nay. Mẫu xe này đang làm tốt sứ mệnh của mình khi mang đầy đủ giá trị "Thiết kế táo bạo - Trải nghiệm lái mang dấu ấn Lexus - Công nghệ tiên tiến", đạt doanh số khoảng 1 triệu xe tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, tính tới tháng 4/2021.

Tiếp nối thành công đó, Lexus vừa giới thiệu NX 2022 với 2 phiên bản 350 F SPORT và 350h tại thị trường Việt Nam. Những nâng cấp đột phá đưa NX 2022 trở thành đại diện cho thế hệ sản phẩm mới của hãng xe sang Nhật Bản.

Lexus NX350 F SPORT

Để tạo ra những đường nét sắc sảo và uyển chuyển trên NX 2022, các nhà thiết kế của Lexus đã lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phức tạp của kim loại nóng chảy. Vẻ đẹp ấy hiện diện ở ngoại hình, kết hợp khéo léo với đèn pha mới tích hợp dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ "L" cách điệu. Lưới tản nhiệt hình con suốt được dựng thẳng. Phía sau gây ấn tượng mạnh nhờ đèn hậu nối liền và dòng chữ "LEXUS" thậm chí đi trước hai "đàn anh" LX và RX thế hệ mới.

Bản F SPORT hướng đến nhóm khách hàng trẻ thành đạt có niềm đam mê với môn thể thao tốc độ. Bản ngã riêng được nhấn mạnh qua lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong nằm ngang, hốc đèn sương mù mở rộng, biến thành hốc hút gió nhằm tăng tính khí động học. Cản trước và cản sau hạ thấp, bổ sung khuếch tán gió. Nhiều chi tiết sơn đen tạo điểm nhấn cùng bộ mâm 20 inch đa chấu màu đen độc quyền.

Chữ "F" hai bên hông ám chỉ đường đua Fuji Speedway, nơi khai sinh ra những mẫu xe Lexus F hiệu suất cao đầy bản lĩnh để đối đầu với Mercedes-AMG hay BMW M. Thiết kế logo "F" được truyền cảm hứng từ góc cua đầu tiên của trường đua này.

Những chủ nhân tương lai của Lexus NX350 F SPORT sẽ thích cảm xúc khi ngồi bên trong khoang cabin. Ghế là loại thể thao, vô-lăng F SPORT độc quyền, bàn đạp ga và phanh làm từ vật liệu nhôm. Bảng đồng hồ và cần số thiết kế riêng, cùng logo F SPORT được đặt ở tựa đầu, ốp trang trí và nẹp bệ bước chân. Lexus có triết lý "không đi đường tắt", vì thế mọi chi tiết đều chạm đến hoàn hảo, mang đến trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.

Lexus NX thế hệ thứ 2 sử dụng nền tảng GA-K cải thiện độ cứng nhưng nhẹ hơn, đồng thời hạ thấp trọng tâm, cho khả năng xử lý ấn tượng ở mọi tình huống. Nhưng đó không phải tất cả. Bản F SPORT khẳng định DNA thể thao khi được ưu ái trang bị hệ thống giảm tiếng ồn chủ động, tăng cường âm thanh động cơ cùng hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS, thanh cân bằng phía trước và sau.

Dưới nắp capô là khối động cơ 2.4L tăng áp, sản sinh công suất lên đến 275 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Xe có thể đạt vận tốc tối đa 204 km/h, đồng thời cung cấp tới 5 chế độ lái: Eco, Normal, Sport S, Sport S+ và Customize. Tất cả phiên bản F SPORT của Lexus đều được phát triển và hiệu chỉnh bởi đội ngũ làm việc trong các dự án LFA, RC F hay GS F lừng danh.

Lexus NX350h

Những đòi hỏi khắt khe về công nghệ của khách hàng được Lexus chiều lòng với phiên bản NX350h. So với F SPORT, bản Hybrid trang bị động cơ xăng-điện, sử dụng kết hợp động cơ xăng 2.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 240 mã lực. Trải nghiệm lái của Lexus NX350h có thiên hướng tĩnh lặng và hưởng thụ, phù hợp để hàng ngày len lỏi vào những con đường đông đúc trong đô thị.

Sự thoải mái được gia tăng nhờ không gian cabin kết hợp yếu tố công nghệ và sang trọng. Mọi bề mặt đều được phủ vật liệu cao cấp như da, gỗ và nhôm. Cụm đồng hồ tích hợp màn hình 7 inch cùng màn hình HUD 10 inch. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước lên tới 14 inch. Phiên bản NX350h trang bị 17 loa thương hiệu Mark Levinson. Cần số điện tử với nút P tách rời.

Gói công nghệ an toàn cao cấp Lexus Safety System+ 3.0 với hệ thống an toàn tiền va chạm bổ sung tính năng nhận diện cả người đi bộ và xe đạp, ga tự động thông minh, cảnh báo chệch làn đường, theo dõi làn đường và đèn pha thông minh. Bên cạnh đó, NX mới còn được trang bị thêm phanh an toàn khi đỗ xe, đồng thời tiếp tục kế thừa các tính năng an toàn của các phiên bản trước, như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi lùi và cảnh báo áp suất lốp. Ngoài ra, phiên bản NX350h sở hữu camera toàn cảnh.

Trải nghiệm xa xỉ không thể hoàn hảo nếu chỉ tập trung chất lượng sản phẩm. Là thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới, đương nhiên Lexus hiểu rõ điều đó để thiết lập lên hệ thống và quy trình dịch vụ tận tâm với tinh thần Omotenashi - tinh thần hiếu khách theo văn hóa Nhật Bản. Mỗi khách hàng đều được coi như một vị khách quý. Tại Việt Nam, Lexus NX350 F SPORT và NX350h có giá bán lần lượt 3,01 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng.