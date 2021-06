Kia ra mắt Cerato phiên bản chạy điện

Dân trí Thoạt nhìn, phiên bản chạy điện của Kia Cerato gần như giống hệt bản chạy xăng truyền thống. Xe có khả năng chạy hơn 400 km sau mỗi lần sạc đầy pin.

Mẫu Kia K3 EV, tên gọi khác của Kia Cerato EV, vừa được ra mắt tại Trung Quốc với giá bán 176.800-186.800 nhân dân tệ, tương đương 27.500-29.100 USD. Đây là mẫu xe điện thứ hai của Kia tại Trung Quốc, bên cạnh KX3 EV.

Về thiết kế, Kia K3 EV trông rất giống phiên bản chạy xăng tại Trung Quốc, chỉ khác là dùng mô-tơ điện. Những điểm khác biệt đáng chú ý ở ngoại thất gồm: lưới tản nhiệt kín bưng, không còn nắp bình xăng, ống xả "biến mất" và những đường viền màu xanh đặc trưng của các xe chạy điện.

Những đường viền màu xanh cũng sẽ xuất hiện ở nội thất, cùng với cụm điều khiển trung tâm đã được thiết kế lại. Một số thay đổi khác bên trong xe gồm: núm xoay để chọn số và màn hình kỹ thuật số 7 inch thay cho đồng hồ kim số truyền thống.

Kia K3 EV vận hành nhờ một mô-tơ điện lắp ở trục trước, cho công suất 135 kW (181 mã lực) và mô-men xoắn 310 Nm. Xe có tốc độ tối đa 165 km/h.

Mô-tơ điện lấy năng lượng từ bộ pin 48,6 kWh, có thể chạy tới 410 km sau một lần sạc. Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc chưa công bố chi tiết cũng như thời gian sạc pin. Nắp cổng sạc được bố trí ở mũi xe, bên dưới lưới tản nhiệt.

Trang bị tiêu chuẩn của phiên bản cao cấp nhất gồm: bộ vành hợp kim 17 inch, đèn LED ngoại thất, cửa sổ trời điều khiển điện, ghế da, khởi động không chìa, điều hòa tự động có tính năng lọc không khí, cốp điện, sạc không dây, và hệ thống thông tin - giải trí với màn hình cảm ứng 10,25 inch.

Về trang bị an toàn, Kia K3 EV có 6 túi khí, nhiều hệ thống an toàn thụ động, hệ thống kiểm soát áp suất lốp và một loạt tính năng an toàn chủ động, như kiểm soát hành trình chủ động, phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, nhắc nhở tài xế mệt mỏi, cảnh báo va chạm ở điểm mù và đèn pha thích ứng.

Nhật Minh

Ảnh: Kia