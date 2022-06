Khuyến nghị ban hành qui định sử dụng thiết bị an toàn trên ô tô cho trẻ em dưới 12 tuổi tại Việt Nam

Hội thảo do Trường Đại học Y tế Công cộng (YTCC), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức ngày 26/4/2022 đưa ra khuyến nghị về việc cần sử dụng Thiết bị an toàn (TBAT) trên ô tô cho trẻ em dưới 12 tuổi và dự thảo quy định liên quan trên cơ sở bài học kinh nghiệm của Malaysia và Philippines. Khuyến nghị hội thảo nêu ra đã thu hút sự quan tâm và có nhiều ý kiến khác nhau từ các cha mẹ có con nhỏ và đang dụng ô tô cá nhân.

WHO khuyến nghị sử dụng TBAT trên ô tô cho trẻ em

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương thuộc Trường Đại học YTCC (CIPPR), có tới 22,8% xe ô tô có trẻ ngồi ghế trước một mình; 19,2% xe có trẻ ngồi ghế trước chung với người lớn. Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định chính thức về TBAT trên ô tô cho trẻ em.

Trong khi đó, bà Evelyn Murphy, chuyên gia y tế của WHO nhận định: "Để an toàn nhất cho trẻ, nên lựa chọn vị trí ghế sau. Khi ngồi ghế sau, dù có sử dụng TBAT hay không, trẻ vẫn được hạn chế nguy cơ chấn thương một cách đáng kể (giảm 26% nguy cơ chấn thương so với trẻ ngồi ghế trước). Nếu sử dụng TBAT phù hợp và được lắp đặt đúng cách có thể giảm ít nhất 60% trường hợp tử vong ở trẻ em".

Các TBAT trên xe ô tô gồm nôi, ghế, đệm nâng được thiết kế để giữ trẻ chắc chắn ở tư thế ngồi hoặc nằm quay mặt lên trên, giảm nguy cơ thương tích trong trường hợp va chạm. Luật quy định bắt buộc sử dụng TBAT trên ô tô cho trẻ em dưới 12 tuổi đã được áp dụng tại Bắc Mỹ, châu Âu và tại các quốc gia Philippine, Malaysia và Singapore ở khu vực Đông Nam Á.

Bài học xây dựng quy định về TBAT trên ô tô cho trẻ em

Trong khuôn khổ "Hội thảo khoa học về Thiết bị an toàn trên xe ô tô cho trẻ em tại Việt Nam" do Trường Đại học YTCC, UBATGTQG và WHO phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 26/4/2022, các chuyên gia chuyên trách trong và ngoài nước đã đưa ra khuyến nghị Việt Nam nên sớm nghiên cứu ban hành quy định bắt buộc sử dụng TBAT trên ô tô cho trẻ em dưới 12 tuổi. Cơ sở thực thi việc này chính là bối cảnh trẻ em đi ô tô ngày càng phổ biến và có nhiều bài học kinh nghiệm tốt của các nước trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Philippines, quy định trẻ em đến 12 tuổi và cao tới 150cm bắt buộc phải được chuyên chở bằng hệ thống an toàn trên xe ô tô cho trẻ em. Đồng thời, các sản phẩm TBAT trên xe ô tô cho trẻ trước khi lưu hành trên thị trường bắt buộc phải có giấy phép Tiêu chuẩn Philippines hoặc Giấy chứng nhận Thông quan hàng hóa nhập khẩu.

Quy định sử dụng Thiết bị an toàn trên ô tô cho trẻ em tại Philippines.

Ở Malaysia, luật quy định trẻ em dưới 12 tuổi hoặc nặng dưới 36 kg hoặc cao dưới 136 cm phải được chuyên chở bằng TBAT chuyên dụng trên xe ô tô cho trẻ em. Chỉ có trẻ em từ 12 tuổi trở lên hoặc cao trên 135 cm mới được phép ngồi ở hàng ghế trước và phải thắt dây an toàn.

Quy định sử dụng Thiết bị an toàn trên ô tô cho trẻ em tại Malaysia.

Khảo sát ý kiến về dự thảo quy định bắt buộc sử dụng TBAT trên ô tô cho trẻ em

CIPPR đã tiến hành khảo sát về chủ đề này và ghi nhận sự quan tâm và nhiều ý kiến khác nhau của các cha mẹ tại một trường mầm non trên địa bàn Hà Nội:.

Chị Phương, mẹ bé Mai Anh 2 tuổi rất đồng tình: "Khi mình đi Châu Âu thì thấy ở bố mẹ có con nhỏ đều sử dụng TBAT trên ô tô cho con hết. Mình cũng thấy việc đó rất cần thiết, đảm bảo an toàn cho các con."

Anh Minh, bố bé Tuấn 3 tuổi cũng đồng quan điểm: "Trẻ càng lớn càng khó ngồi yên, mỗi khi phanh gấp mà không có ghế an toàn là dễ va đập, chấn thương rất nguy hiểm. Tôi hoàn toàn đồng tình với dự thảo quy định bắt buộc sử dụng TBAT trên ô tô cho trẻ em".

Bên cạnh đó, một số người vẫn băn khoăn về tính khả thi nếu quy định được áp dụng tại Việt Nam. Anh Hùng, bố bé Hằng 5 tuổi cho rằng "Gia đình tôi đông người nên nếu sử dụng TBAT sẽ hạn chế chỗ ngồi. Với lại, khi bé đi xe luôn có người lớn đi theo nên ghế cũng không có giá trị lắm. Mua về mà bé không hợp tác thì cũng phí".

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau song phần đông đều đồng tình với lợi ích và sự cần thiết của các TBAT trên ô tô cho trẻ em. Với tốc độ gia tăng số lượng ô tô cá nhân tại Việt Nam hiện nay, cần sớm có những quy định rất cụ thể, rõ ràng về vị trí ngồi của trẻ em trên ô tô, phân loại, quy cách sử dụng và tiêu chuẩn chất lượng của các loại TBAT trên ô tô cho trẻ em.

Qui chuẩn quốc tế về các loại TBAT, thông tin chi tiết về việc chọn lựa TBAT trên ô tô cho trẻ em, vui lòng xem thêm tại fanpage.