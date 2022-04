Kén khách, Honda CB150R, MSX và Monkey có thể bị ngừng bán tại Việt Nam

Danh mục xe côn tay trên website của Honda Việt Nam hiện nay rút gọn chỉ còn 2 sản phẩm là Winner X và CBR150R. So với trước đó, ba cái tên, gồm CB150R, MSX và Monkey, đã không còn xuất hiện. Động thái này cho thấy Honda có thể ngừng phân phối ba mẫu xe côn tay trên tại Việt Nam.

Honda MSX và Monkey với thiết kế cá tính (Ảnh: TopGearTW).

Khảo sát tại một số đại lý, mẫu xe MSX và Monkey thực tế từ lâu đã không còn hàng. Đây là hai sản phẩm có thiết kế cá tính so với mặt bằng chung xe côn tay 125/150 phân khối tại Việt Nam. Tuy nhiên, để sở hữu Honda MSX, khách hàng sẽ phải chi 50 triệu đồng và con số này với Monkey lên tới 85 triệu đồng.

Trong khi đó, CB150R cũng có giá bán khá cao so với các xe 150 phân khối tại Việt Nam. Mẫu naked bike được hãng niêm yết 105 triệu đồng, trong khi sản phẩm "anh em" là CBR150R có giá hơn 70 triệu đồng. Đối thủ Yamaha XSR 155 nhập khẩu tư nhân có giá khoảng 75 triệu đồng hay MT15 giá 69 triệu đồng.

Danh mục xe côn tay trên website của Honda Việt Nam hiện chỉ còn Winner X và CBR150R.

Trong danh mục sản phẩm xe máy, Honda Việt Nam cũng không còn liệt kê CB300R, Rebel 300 hay mẫu xe tay ga PCX. Tư vấn bán hàng cho biết, đây cũng đều là những mẫu xe kén khách, do đặc thù của sản phẩm hoặc do mức giá cao hơn đáng kể so với các sản phẩm cạnh tranh.

Không xuất hiện trên website của Honda Việt Nam, nhưng một số đại lý chính hãng vẫn nhận phân phối CB150R và CB300R, với mức giá rẻ hơn khoảng 20% so với giá niêm yết. Trong khi đó, MSX và Monkey vẫn được một số cửa hàng tư nhân nhập về.