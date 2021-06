Honda Việt Nam: Năm tài chính 2021 với các hoạt động vì cộng đồng đáng nhớ

Dân trí Thành lập từ năm 1996, bên cạnh cung cấp nhiều mẫu xe máy, ô tô hợp thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng, Honda Việt Nam luôn được yêu mến vì thường xuyên triển khai các hoạt động cộng đồng.

Tích cực bảo vệ môi trường

Năm 2021, Honda Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường theo định hướng "Ba Không" (KHÔNG phát thải CO2; KHÔNG có rủi ro năng lượng; KHÔNG có rủi ro trong sử dụng tài nguyên và thải bỏ chất thải). Với những nỗ lực không ngừng, HVN cắt giảm hơn 19% lượng CO2 phát thải (khoảng 13.056 tấn), hơn 15% lượng chất thải phát sinh (khoảng 1.891 tấn), hơn 18% lượng nước tiêu thụ (khoảng 145.413 m3) so với năm tài chính trước.

Triển khai các hoạt động lái xe an toàn

Trong năm tài chính 2021, HVN phối hợp đại lý Honda ôtô, cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) triển khai các hoạt động tuyên truyền về kiến thức an toàn giao thông (ATGT), đào tạo kiến thức ATGT và kỹ năng LXAT cho gần 18,4 triệu khách hàng và người dân địa phương, trong đó phần lớn là đối tượng học sinh, sinh viên các cấp.

Các hướng dẫn viên HVN trực tiếp đào tạo lái xe an toàn cho khách hàng

Tiêu biểu như các chương trình ATGT cho nụ cười trẻ thơ dành cho học sinh cấp Tiểu học, ATGT cho nụ cười ngày mai dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đã trở nên quen thuộc và nhận được sự yêu mến của các bạn học sinh và các thầy cô giáo. Ngoài ra, có các chương trình thường niên khác như "Thanh niên với văn hóa giao thông" dành cho các bạn đoàn viên thanh niên, tập huấn nâng cao kỹ năng Lái xe an toàn cho cảnh sát giao thông hay người dân trên cả nước..

Song song với chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho người dân trên cả nước mang tên "Cùng Honda chắp cánh tương lai", năm tài chính vừa qua là năm thứ 3 chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 mang tên "Giữ trọn ước mơ" được triển khai. Sau 3 năm học, gần 6 triệu mũ đã được trao tận tay cho học sinh lớp 1. Nhờ đó, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em tăng từ 35-37% (trước năm 2018) lên 79% (năm 2020).

Gần 6 triệu em học sinh bước vào lớp Một nhận mũ bảo hiểm do HVN sản xuất

Ngoài ra chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trở lại với phiên bản mới phát sóng trên truyền hình dành cho đối tượng từ 3 đến 5 tuổi. Chương trình giáo dục về An toàn giao thông dành cho lứa tuổi mầm non được triển khai thí điểm trực tiếp tại 5 tỉnh/thành phố, bao gồm: Hải Phòng, Cần Thơ, Lâm Đồng, Phú Thọ, Nghệ An, giúp tỷ lệ nhận thức về ATGT ở lứa tuổi này đạt 76% vào cuối năm 2020.

Chương trình Tôi yêu Việt Nam quay trở lại với phiên bản hoàn toàn mới "Vui giao thông" dành cho lứa tuổi mầm non 3-5 tuổi

Triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục

Với mục tiêu hỗ trợ tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ và khoa học kỹ thuật, qua 14 năm tổ chức, giải thưởng "Honda Y-E-S" nhận gần 1.300 hồ sơ ứng tuyển, trong đó có 140 gương mặt xuất sắc và hơn 40 sinh viên nhận phần thưởng "Y-E-S Plus" (giai đoạn 2 của giải thưởng) để theo học thạc sĩ, tiến sĩ hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Từ năm tài chính 2021, Honda Việt Nam triển khai thêm giải thưởng Honda (Honda Award) cho nhiều nhóm ngành khác ngoài khoa học kỹ thuật, công nghệ. Theo đó, hơn 800 hồ sơ được gửi về cho ban tổ chức, 184 bạn sinh viên xuất sắc nhận giải thưởng năm 2020. Giải thưởng tiếp tục được triển khai trong năm tài chính 2022.

Top 6 sinh viên xuất sắc nhất nhận Giải thưởng Honda 2020

Chương trình tặng học bổng và tài trợ trang thiết bị thư viện là hoạt động nằm trong khuôn khổ sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" do HVN phối hợp Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT triển khai thường niên từ năm 2008, dành cho học sinh tiểu học trên cả nước. Trong năm học 2020-2021, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tác động kép của những trận bão tại miền Trung, ban tổ chức hoãn tổ chức sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" trong năm 2020.

Bên cạnh 630 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó thuộc 63 tỉnh thành và 12 thư viện trên cả nước, ban tổ chức tặng thêm 120 suất học bổng cho các em học sinh và trang thiết bị thư viện cho 12 trường tiểu học ở miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, tổng trị giá gần 4,7 tỷ đồng.

Đại diện HVN cùng các em trò chuyện nhân ngày nhận thư viện mới

Sau 9 năm triển khai chương trình khuyến học này, 9.410 suất học bổng được trao đi với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng, 108 trường tiểu học được nhận trang thiết bị thư viện với tổng trị giá hơn 19,3 tỷ đồng.

Thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng

Từ đầu năm 2020, HVN triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân cũng như chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch Covid-19. Đó là ủng hộ thiết bị y tế gồm nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt hồng ngoại cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc; tặng 196.000 phần quà gồm khẩu trang và nước rửa tay ở 10 tỉnh; kết hợp các CLB Winner trong chương trình "Hành trình Winner - Cùng Honda đẩy lùi Corona" phát khẩu trang kháng khuẩn đến hơn 320.000 công nhân tại 16 KCN ở 8 tỉnh thành; ủng hộ 10 tỷ đồng cho quỹ Phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nối tiếp các hoạt động trên, trong năm tài chính 2021, HVN tiếp tục ủng hộ 1 tỷ đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam, tặng 5 ôtô Honda HR-V cho Bộ Y tế, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, HVN cũng chủ động thực hiện chuỗi sự kiện "Cùng Honda đẩy lùi Corona" trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp tháng 3, 8, 9 và 10. Xuyên suốt chuỗi sự kiện, HVN kết hợp trung tâm y tế dự phòng địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức, tặng 15.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho cộng đồng, 200 tấn gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

HVN ủng hộ 2 máy xét nghiệm Covid-19, 10 máy trợ thở xách tay tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam.

Cùng với đó, HVN còn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt. Cụ thể, công ty tặng 5 tỷ đồng, bao gồm 3 tỷ tiền mặt và 2 tỷ máy móc hiện vật (140 máy bơm nước Honda và 35 máy phát điện Honda) cho người dân khu vực chịu ảnh hưởng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. HVN cũng phối hợp các HEAD và nhà phân phối Honda ôtô trên địa bàn chịu ảnh hưởng thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân sửa chữa và bảo dưỡng ôtô, xe máy hư hại do mưa lũ.

Tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

Tiếp tục đồng hành các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, ngày 24/5, HVN tái ký kết hợp tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tiếp tục là nhà tài trợ chính của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2024.

Honda Việt Nam tiếp tục là Nhà Tài trợ chính của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2024

Honda Việt Nam đồng hành trên từng chặng đường phát triển

Trên hành trình 25 năm và cả chặng đường phía trước, Honda Việt Nam tự hào là một "công dân" của Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người Việt đi qua những mốc lịch sử đáng nhớ.

Trường Thịnh