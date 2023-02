Tình huống xảy ra ngày 21/2 trên một tuyến đường ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Camera của ô tô lưu thông cùng thời điểm đã ghi lại được diễn biến, sau đó video được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận.

Theo đó, một nhóm nam nữ trong trang phục học sinh đi trên 3 xe máy và không đội mũ bảo hiểm. Khi một xe bứt tốc, chiếc khác do một nam học sinh điều khiển cũng đuổi theo và lạng lách. Ngay sau đó, người này bị ngã, xe tóe lửa do ma sát với mặt đường. Nam thanh niên lăn lộn vài vòng ngay trước đầu ô tô nhưng may mắn không gây thêm va chạm.

Đua xe lạng lách trên đường, nam học sinh suýt phải trả giá trước đầu ô tô (Video: OFFB).

Sau vụ tai nạn, xe máy bị văng đi xa vài mét. Nam học sinh đứng dậy được và có vẻ không bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình huống được nhiều người dùng mạng xã hội nhận xét là pha "chết hụt" và có tính nguy hiểm trong cộng đồng.

"May mà đây chưa phải xe khổ lớn, xe container đang chở hàng chứ không thì hậu quả khôn lường. Cậu học sinh ngã ngay trước mũi xe, bác tài có vẻ rất chủ động trong tình huống này nên đã phản ứng kịp thời", tài khoản Nguyên Khôi chia sẻ. "Nhưng chẳng biết sau tình huống này thì cậu học sinh kia có biết sợ không".

"Ra đường sợ nhất mấy cô cậu "choai choai", đầu không đội mũ, đi dàn hàng hai hàng ba nói chuyện, lại còn lượn lách đánh võng. Chẳng biết bố mẹ ở nhà có nắm được tình hình không chứ để như này rất nguy hiểm cho người khác. Mong là cả gia đình và nhà trường sẽ vào cuộc để giáo dục các em", nick Hồng Thành chia sẻ.

Theo quy định, học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3 nhưng không được phép điều khiển xe mô tô hai bánh (xe máy) hoặc xe mô tô ba bánh có dung tích từ 50cm3 trở lên.

Nếu vi phạm sẽ áp dụng hình thức xử phạt hành chính nhẹ nhất là cảnh cáo và có thể bị phạt tiền lên đến 600.000 đồng. Ngoài ra, hành vi giao xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông có thể chịu mức phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ phương tiện (chẳng hạn là cha mẹ học sinh).

Theo khoản 5 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô mà không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Trong trường hợp này nếu chủ thể đủ tuổi nhưng không có bằng lái xe thì sẽ bị xử phạt lên đến 1.200.000 đồng.