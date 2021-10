Doanh số thấp, loạt xe ô tô giảm giá sâu trong tháng 10

Dân trí Tháng 10 nhiều hãng xe, đại lý ô tô kích cầu bằng cách tặng phí trước bạ, gói phụ kiện hay giảm giá lên tới 100 triệu đồng.

Ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều tháng liền khiến doanh số của các hãng ô tô tại Việt Nam giảm mạnh, bên cạnh tiếp tục duy trì chương trình khuyến mãi từ tháng trước, các hãng xe tiếp tục bổ sung nhiều ưu đãi giảm giá trong tháng 10 nhằm kích cầu, giải quyết hàng tồn cuối năm.

VinFast tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng.

Các hãng xe ưu đãi lệ phí trước bạ như MG, Mazda, VinFast và Mitsubishi. Trong đó, VinFast tiếp tục chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ và hỗ trợ gói bảo dưỡng miễn phí trong 3 năm đầu tiên đối với khách hàng mua xe theo hình thức online.

Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi ưu đãi cho khách hàng gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ trên tất cả các dòng xe, tặng bảo hiểm vật chất hay bộ phụ kiện trị giá 7 triệu đồng. Hãng MG tiếp tục áp dụng giảm 50% phí trước bạ cho mẫu xe MG H2 2.0T LUX 2021 trong tháng 10. Hơn nữa, tại một số đại lý của GM giảm tới 109 triệu đồng đối với mẫu MG HS 2.0T 2020.

MG HS 2.0T 2020 giảm 109 triệu đồng tại một số đại lý.

Các mẫu Mazda 2, Mazda 3 hay Mazda 5… cũng đang áp dụng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Đặc biệt, khách hàng mua xe Mazda CX-8 sẽ được tặng 70 triệu đồng tiền mặt đi kèm gói phụ kiện nâng cấp 50 triệu đồng.

Bên cạnh những ưu đãi lệ phí trước bạ và tặng gói phụ kiện. Nhiều hãng xe khác tại Việt Nam đưa ra chương trình khuyến mại giảm giá sâu để kích cầu như Ford Việt Nam, giảm 50 triệu đồng đối với xe Ford Ecosport và 20 triệu đồng cho mẫu SUV Ford Everest. Mitsubishi giảm 70 triệu đồng cho xe Outlander và Pajero Sport.

Hơn nữa, một số đại lý Toyota tại Hà Nội giảm giá 55 triệu đồng cho hai mẫu SUV Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4, Legender 2.8 AT 4x4 và giảm 40 triệu đồng cho phiên bản 2.4 AT 4x2.

Toyota Legender giảm giá từ 40-55 triệu đồng.

Mẫu SUV hạng D Hyundai Santafe cũng đang được áp dụng chương trình giảm giá từ 35-45 triệu đồng. Cụ thể, đối với mẫu Hyundai Santafe máy dầu cao cấp và Santafe xăng bản đặc biệt giảm 40 triệu đồng, phiên bản đặc biệt Santafe máy dầu giảm 45 triệu đồng.

Ngoài ra, một số mẫu xe khác như Hyundai Grand i10 2021 bản 1.2 MT tiêu chuẩn giảm 25 triệu đồng và 30 triệu đồng đối với phiên bản 1.2 MT và 1.2 AT, Hyundai Elantra Sport bản cao cấp giảm 55 triệu đồng.

Hyundai Elantra Sport bản cao cấp giảm tới 55 triệu đồng.

Các đại lý Honda Việt Nam áp dụng chương trình giảm giá lớn lên tới 100 triệu đồng cho mẫu CR-V, từ 35-40 triệu đối với Honda City và 60 triệu đồng cho mẫu Honda Civic G đi kèm tặng bộ phụ kiện 30 triệu đồng.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 8/2021 đạt 8.884 xe, giảm 45% so với tháng 7/2021 và 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là mức giảm kỷ lục thấp nhất trong 10 năm qua.

Đoàn Trung Nam