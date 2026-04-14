Doanh nghiệp vận tải tối ưu chi phí nhờ giải pháp bảo hành dài hạn

Chi phí vận hành tăng mạnh giai đoạn 2025-2026, từ nhiên liệu đến bảo trì phương tiện, đang tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp vận tải trong việc kiểm soát chi phí và duy trì hiệu quả khai thác đội xe.

Thực tế, chi phí vận hành có thể chiếm tới 60-70% tổng chi phí, trong đó bảo trì và sửa chữa là khoản đáng kể, đặc biệt với các phương tiện vận hành cường độ cao.

Thực tế này khiến doanh nghiệp dần chuyển trọng tâm từ tối ưu chi phí đầu tư ban đầu sang quản trị chi phí sở hữu dài hạn (TCO). Việc hạn chế thời gian dừng xe để sửa chữa và kiểm soát chi phí bảo dưỡng trở thành yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu suất khai thác.

Các chính sách hậu mãi, đặc biệt là kéo dài thời gian bảo hành, là giải pháp giúp giảm rủi ro chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu sử dụng. Nhiều doanh nghiệp cho biết khả năng dự báo chi phí bảo trì trong thời gian dài giúp họ chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và vận hành đội xe.

Trên thị trường, một số hãng xe thương mại đã bắt đầu điều chỉnh chính sách theo hướng này. Đơn cử, dòng xe 16 chỗ Hyundai Solati được áp dụng bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000km đối với các xe sản xuất từ năm 2026.

Theo đánh giá của một số đơn vị vận tải, việc kéo dài bảo hành giúp giảm áp lực chi phí sửa chữa trong giai đoạn đầu, đồng thời tăng tính ổn định trong khai thác.

Hyundai Solati tăng thời hạn bảo hành lên đến 5 năm/150.000km, áp dụng cho xe sản xuất từ năm 2026 (Ảnh: Hyundai Thành Công Thương Mại).

Ở góc độ khai thác, các yếu tố về không gian và công năng vẫn là tiêu chí được doanh nghiệp quan tâm khi lựa chọn phương tiện. Những mẫu xe có thiết kế khoang hành khách rộng, trần cao và dung tích hành lý lớn cho phép nâng cao công suất sử dụng và góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ.

Khoang hành khách rộng, trần cao, tối ưu nhu cầu vận chuyển hành khách và hành lý (Ảnh: Hyundai Thành Công Thương Mại).

Phân khúc xe tải cũng ghi nhận xu hướng nâng cấp sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục và vận chuyển liên tỉnh. Dòng xe tải trung Hyundai EX Series phiên bản mới (EX900 XL, EX11 XL) với tải trọng 5-7 tấn hướng đến tối ưu hiệu suất và chi phí sử dụng, trong đó EX11 XL trang bị động cơ D4GA mạnh nhất trong phân khúc.

Hyundai EX Series phiên bản mới đáp ứng nhu cầu vận hành cường độ cao, vận chuyển liên tỉnh (Ảnh: Hyundai Thành Công Thương Mại).

Các cải tiến tập trung vào độ bền và khả năng vận hành thực tế, từ khung gầm cường lực đến thiết kế cabin hỗ trợ tài xế trên hành trình dài. Qua đó giúp giảm hao mòn, tối ưu chi phí bảo trì và nâng cao hiệu quả khai thác xe.

Sự kết hợp giữa chính sách hậu mãi kéo dài và các dòng sản phẩm nâng cấp như EX Series cho thấy Hyundai Thành Công Thương Mại đang theo sát xu hướng thị trường, hướng đến giải pháp tổng thể về chất lượng, hiệu quả vận hành và chi phí sở hữu. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp vận tải cân nhắc khi đầu tư và nâng cấp đội xe trong thời gian tới.