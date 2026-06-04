Dat Bike ERA: Đẹp, giá tốt, nhiều công nghệ độc đáo

Khi thị trường đầy rẫy các sản phẩm xe máy điện, việc tìm ra hướng cạnh tranh độc đáo không phải là câu chuyện dễ dàng, nhưng dường như Dat Bike đã mở ra lối đi riêng với ERA. Đây là dòng sản phẩm mới nhất của hãng, lần đầu được giới thiệu vào ngày 23/5.

Thay vì tập trung vào các mẫu xe giá rẻ hướng đến học sinh, Dat Bike lựa chọn phân khúc tầm trung - phân khúc dành cho những người dùng cần một phương tiện đáng tin cậy để phục vụ cuộc sống hàng ngày, từ nhân viên văn phòng, phụ nữ, các gia đình trẻ, mẹ bỉm sữa đến những người chạy dịch vụ.

Với mức giá dao động 29,9-32,9 triệu đồng, Dat Bike ERA có đủ sức cạnh tranh trong phân khúc xe máy phổ thông. Mức giá dễ tiếp cận cùng những trang bị công nghệ và hiệu năng nổi bật giúp mẫu xe trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người đang có nhu cầu chuyển sang phương tiện xanh.

Vậy Dat Bike ERA có thực sự đáng sở hữu? Phóng viên Dân trí đã có dịp trải nghiệm mẫu xe máy điện này, cụ thể là phiên bản E1 cao cấp nhất.

Hoàn thiện tốt, thiết kế hiện đại và trung tính

Xét về kiểu dáng, Dat Bike ERA đem lại sự thân thuộc với những người dùng đang sử dụng xe tay ga phổ thông, nhưng vẫn có những đường nét riêng của thương hiệu. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED với chóa đèn tạo hình kim cương, nhưng được vuốt khá mềm mại.

Phần yếm trước là một số dải đèn LED mang tính nhận diện, ôm theo những đường gân dập nổi. Đèn xi-nhan có tạo hình thanh mảnh nhưng được đặt ở vị trí khá cao, dễ dàng giúp người tham gia giao thông khác quan sát.

Phần đuôi xe được vuốt nhọn khá thời trang. Cụm đèn sau gồm hai đèn hậu LED đặt chính giữa, như một chi tiết tạo độ nhận diện thương hiệu khi có thiết kế tương đồng với dòng Quantum S đang được mở bán.

Tổng thể, Dat Bike ERA sở hữu kiểu dáng khá thanh lịch và có phần điệu đà hơn so với dòng Quantum. Nếu như Quantum có thiết kế tương đối thể thao và phù hợp với khách hàng nam giới, thì ERA có phần trung tính hơn, dù là nữ giới sử dụng thì cũng hợp.

Phần vỏ nhựa của xe được làm khá tốt với độ hoàn thiện cao, các chi tiết ráp nối tương đối khít, mang lại sự chắc chắn và chỉn chu trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, lớp sơn ngoại thất màu xám cũng là điểm nhất về mặt thẩm mỹ, phù hợp với những người dùng yêu thích phong cách hiện đại và tối giản.

Vận hành ấn tượng, tay ga mượt bất ngờ

Chế độ mặc định của Dat Bike Era là P (dừng đỗ) khi gạt chân chống, giảm bớt rủi ro khi vặn nhầm tay ga. Chỉ với thao tác đơn giản là bóp giữ phanh trước và bấm nút khởi động, xe sẽ chuyển sang D và sẵn sàng lên đường.

Nếu lặp lại thao tác trên, xe sẽ chuyển sang chế độ S (thể thao), nhưng thực tế chế độ D đã đủ dùng trong đô thị. Bởi Dat Bike ERA được trang bị động cơ điện có công suất tối đa lên tới 5.000W, thuộc hàng mạnh nhất phân khúc và cho khả năng tăng tốc 0-40km/h trong 3 giây.

Tuy nhiên, điểm gây ấn tượng của mẫu xe máy điện này lại nằm ở tay ga. Chi tiết này được hãng làm rất thật và có cảm giác như tay ga của một mẫu xe xăng truyền thống, ít độ trễ và dễ làm quen.

Sau khi hãm phanh để giảm tốc độ, thao tác vặn tay ga không khiến xe nhảy vọt gây khó kiểm soát, thay vào đó là khoảng nghỉ tăng tốc từ từ trước khi động cơ điện đạt công suất đỉnh. Đồng thời, hệ thống phanh tái sinh cũng góp phần mang lại cảm giác vận hành liền mạch và ổn định hơn trong điều kiện di chuyển đô thị.

Cũng cần phải đề cập đến động cơ đặt bên (Side Motor) được Dat Bike phát triển cùng đối tác FCC Nhật Bản. Thiết kế này giúp giảm thiểu tiếng ồn và đơn giản hóa quá trình bảo trì, khi người dùng không cần phải chăm sóc hệ truyền động hay tăng xích thường xuyên như các dòng xe máy truyền thống.

Trong trường hợp lốp xe bị dính đinh, người dùng có thể dễ dàng khắc phục tại các tiệm sửa xe máy phổ thông. Trong khi những dòng xe máy điện sử dụng động cơ đặt tại bánh xe cần tới các thao tác tháo lắp phức tạp hơn.

Cốp lớn thực dụng, sạc nhanh là điểm cộng

Về tính thực dụng, có lẽ khó có một mẫu xe hai bánh nào có thể vượt qua Dat Bike ERA ở thời điểm hiện tại. Với dung tích cốp lên tới 50 lít (lớn nhất thị trường), người dùng có thể để vừa 2 mũ bảo hiểm 3/4, mà vẫn còn không gian dành cho những vật dụng khác.

Trong quá trình phóng viên Dân trí trải nghiệm, dù vận hành nguyên buổi chiều dưới tiết trời nắng nóng của Hà Nội, khi nhiệt độ thực tế có thể vượt ngưỡng 40 độ C, thì những vật dụng được để trong cốp xe ERA vẫn không bị nóng. Đây là điểm phóng viên đánh giá cao ở mẫu xe máy điện này, cho thấy khả năng quản lý nhiệt độ pin và động cơ điện tốt.

Xe còn có cổng sạc điện thoại USB-A và Type C ở phần cổ xe, đem tới cho người dùng nhiều lựa chọn nạp năng lượng cho điện thoại. Tương tự Quantum, ERA sử dụng thẻ RFID cao tần để tắt/bật, thay vì sử dụng chip từ, chìa khóa Smart Key hay ổ khóa vật lý.

Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng ứng dụng điện thoại “Dat Bike” để kết nối với xe. Ứng dụng này đã được hãng cải thiện khá nhiều, từ tốc độ kết nối cho đến một số tính năng.

Tương tự Quantum, ứng dụng này cho phép người dùng ERA tắt và khóa xe (lúc mở cần bấm nút đề khi điện thoại được kết nối sẵn), tra tìm trạm sạc và cửa hàng dịch vụ. Điểm mới là tính năng kích hoạt cơ chế sạc Nhanh và sạc Tăng cường (Boost Charging) chỉ có trên phiên bản E1.

Với tính năng Sạc tăng cường, xe chỉ cần 15 phút để “nạp” quãng đường khoảng 30km, đủ để di chuyển cả ngày với người dùng phổ thông, nhân viên văn phòng. Về vấn đề sạc, Dat Bike không theo đuổi xu hướng đổi pin hay pin tháo rời trên thị trường.

Công nghệ sạc tích hợp độc quyền, phạm vi hoạt động “cân” cả tuần

ERA là mẫu xe đầu tiên được hãng tích hợp sạc vào hệ truyền động. Theo thiết kế độc quyền của Dat Bike, phần gắp xe được tích hợp mạch điều khiển công suất (PCU - Power Control Unit), bộ phận này lấy năng lượng từ nguồn AC đưa vào động cơ để nạp lại cho pin lúc sạc, không cần mạch sạc riêng.

Hãng sử dụng chính gắp xe và động cơ để tản nhiệt cho PCU, từ đó không cần tới quạt tản nhiệt như các mẫu xe máy điện thường thấy. Thiết kế này không chỉ giúp ERA loại bỏ bộ sạc cồng kềnh, mà còn tinh gọn linh kiện cơ khí giúp tăng độ bền tổng thể của cả cụm tích hợp.

Nhằm đảm bảo an toàn khi sạc từ nguồn điện dân dụng, hệ thống sạc tích hợp trên Dat Bike ERA được thiết kế với ba lớp cách ly độc lập giữa nguồn điện lưới (điện áp cao), hệ thống điện trên xe và các vị trí người dùng có thể tiếp xúc. Như vậy, mỗi thành phần đều được cách ly kép với hai thành phần còn lại, đáp ứng các yêu cầu an toàn điện theo tiêu chuẩn UN-R136 của Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, hệ thống hiệu chỉnh hệ số công suất (Power Factor Correction – PFC) giúp tối ưu chất lượng điện năng, giảm méo hài và hạn chế ảnh hưởng đến mạng điện sinh hoạt trong quá trình sạc.

Theo Dat Bike, việc tích hợp bộ sạc trực tiếp vào hệ thống điều khiển công suất trong khi vẫn duy trì các cơ chế cách ly an toàn và PFC là một giải pháp kỹ thuật độc quyền, hiện đang trong quá trình đăng ký bảo hộ sáng chế. Tuy nhiên, điểm trừ là dây cắm sạc của Dat Bike ERA chỉ có chiều dài khoảng hơn 1m, có thể gây bất tiện trong một số trường hợp vị trí đỗ xe không gần ổ cắm.

Bù lại, công nghệ sạc nhanh (1.800W) và Boost Charging (2.700W) giúp việc sạc xe trở nên nhàn nhã hơn. Trong trải nghiệm thực tế, xe cần khoảng 2 tiếng để sạc đầy pin; điều này sẽ phù hợp với những người dùng không muốn cắm sạc xe máy điện qua đêm, hay sinh sống tại những chung cư hạn chế thời gian cắm sạc.

Với nhu cầu đi lại bình thường của một nhân viên văn phòng, Dat Bike ERA không phải là một mẫu xe cần sạc quá nhiều. Theo nhà sản xuất, xe có tầm hoạt động tối đa lên tới 200km, nhờ bộ pin có dung lượng 4,3kWh.

Mẫu xe máy điện đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng

Dat Bike ERA hứa hẹn sẽ là một trong những lựa chọn xe máy điện tầm trung đáng cân nhắc. Với nhân viên văn phòng và người dùng phổ thông, dung tích cốp rộng là điểm cộng đáng đề cập, không cần sạc nhiều và dễ làm quen khi chuyển đổi từ xe xăng sang.

Với những tài xế dịch vụ, công nghệ sạc nhanh trên Dat Bike ERA là yếu tố hấp dẫn, giúp tiết kiệm thời gian chờ sạc, đẩy nhanh hành trình làm kinh tế.