Đâm phải người đi xe đạp sang đường, thanh niên tăng ga tẩu thoát

Đoạn video từ camera hành trình của chiếc ô tô, do thành viên Do Duc chia sẻ trên nhóm OFFB ghi lại diễn biến một vụ va chạm, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Theo đó, một người đàn ông đi xe đạp đã sang được hơn nửa phần đường. Lúc này, chiếc xe máy do một thanh niên điều khiển lao nhanh tới, đâm ngang xe đạp khiến cả hai phương tiện ngã ra đường.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trước đầu ô tô nhưng xe di chuyển chậm và tài xế đã kịp phanh lại. Sau va chạm, thanh niên dựng xe máy của mình lên và phóng đi. Khi gặp sự truy đuổi của người đi xe đạp và những người xung quanh, người này đã lạng lách để tẩu thoát.

Đây là tình huống mà nhiều ý kiến cho rằng có lỗi từ cả hai phía (Video: OFFB).

Tình huống va chạm đã thu hút hàng trăm bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng thanh niên đi xe máy chạy ẩu là nguyên nhân chính của vụ tai nạn. "Người ta đã sang gần hết đường rồi nhưng "trẻ trâu" này chạy hết sang làn bên kia, phóng nhanh nên mới đâm vào. Chưa kể lúc này trời tối, dòng phương tiện phức tạp", nick Vũ Trần nêu.

"May mà bác đi xe đạp không sao, chứ gặp mấy cậu choai choai này rất sợ. Không mũ bảo hiểm, không gương, có khi còn chưa đủ tuổi lái xe máy nên va chạm giao thông xong mà vẫn còn sức là dựng xe dậy chạy mất. Lại còn lạng lách thế kia nữa", thành viên Khoa Dương bức xúc.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng người đi xe đạp cũng tự tạo thêm nguy hiểm cho mình. "Sợ nhất là mấy bác đi kiểu này, sang đường cắt ngang rồi còn ngay trước đầu ô tô, khuất tầm nhìn như vậy thì nguy cơ bị xe khác đâm phải là rất cao", tài khoản có tên Duy Bùi nêu ý kiến

"Trong tình huống này, người đi xe đạp gần như băng ngang đường, nửa đạp xe, nửa dắt xe nên mới xảy ra chuyện. Theo tôi, nếu muốn băng ngang đường thì mọi người tìm chỗ có vạch kẻ cho người đi bộ, dắt xe thì dắt hẳn để mọi người còn biết mà tránh, đạp xe thì giữ tốc độ rồi sang đường từ từ", anh Thành Nhân bình luận.

Đồng tình với ý kiến trên, nick Vũ Tuấn viết: "Rồi sau mình cũng già đi như họ nhưng quả thực giờ trên đường nhìn các bác, các cụ đi xe đạp mà rất sợ. Không tuân thủ luật giao thông, tay chân yếu nên đi chậm nhưng lại không đi sát lề đường, sang đường thì bất ngờ, thậm chí nhấc cả xe qua dải phân cách để đi cho nhanh".