Đại lý ô tô vào cuộc đua doanh số cuối năm, tận dụng chính sách giảm phí trước bạ

Chỉ còn 5 ngày nữa, Nghị định 109 về giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ hết hiệu lực. Đây cũng là thời điểm nhiều đại lý ô tô vốn đã ráo riết cho cuộc đua doanh số cuối năm nay càng thêm tích cực chốt khách nhằm tận dụng những ngày cuối được giảm phí.

Anh Trịnh Cường, một nhân viên đại lý ô tô tại Hà Đông cho biết trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, mức giảm phí trước bạ tạo nên động lực không nhỏ cho thị trường ô tô.

"Cuối năm không chỉ là mùa mua sắm lớn mà còn là cơ hội để các đại lý ô tô đẩy mạnh doanh số nhằm đạt các chỉ tiêu kinh doanh. Trong năm nay, cuộc đua này càng thêm nóng khi Chính phủ tiếp tục áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước. Với một chiếc xe có giá bán 800 triệu đồng, mức lệ phí trước bạ tại Hà Nội (12%) thường là 96 triệu đồng. Nếu được giảm 50%, khách hàng chỉ cần đóng 48 triệu đồng, tiết kiệm đáng kể chi phí. Do đó, các khách hàng cũng dễ quyết định xuống tiền hơn, nhất là vào những ngày hiệu lực cuối của Nghị định 109", anh Cường chia sẻ.

Quy định giảm thuế trước bạ khiến thị trường ô tô cuối năm 2024 sôi động (Ảnh: Lâm Nguyễn).

Nắm bắt cơ hội này, các đại lý ô tô đã triển khai nhiều chiến lược để tối đa hóa doanh số. Theo đó, không ít đại lý tung ra nhiều chương trình giảm giá và hỗ trợ tài chính hấp dẫn để thu hút khách hàng như giảm giá trực tiếp, tặng phụ kiện và quà tặng (như bảo hiểm vật chất, phim cách nhiệt, gói bảo dưỡng miễn phí, phiếu nhiên liệu), hỗ trợ vay vốn với những khách hàng mua xe trả góp. Nhiều hãng xe nhập khẩu còn tung chương trình ưu đãi kép khi vừa khuyến mại giảm giá bán, vừa cùng các hãng xe lắp ráp trong nước kéo dài các chương trình hỗ trợ 50-100% phí trước bạ tới hết tháng 12 để đẩy mạnh doanh số.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường trong tháng 10 tiếp tục lập đỉnh mới với tổng lượng bán 38.761 xe, tăng 5,94% so với tháng 9 (36.585 xe) và tăng 52,78% so với cùng kỳ năm ngoái (25.369 xe). Trong đó, xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe (tăng 8% so với tháng 9), xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 17.648 xe (tăng 3%). Lũy kế 10 tháng, tổng doanh số bán hàng theo thống kê của VAMA là 264.344 xe, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Chung sức nóng với thị trường ô tô, các phiên đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) cũng ghi nhận lượng khách hàng đông đảo vào dịp cuối năm. Các khách hàng không chỉ tập trung tìm kiếm biển số xe đẹp tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM, mà ngay cả biển số của các tỉnh khác cũng thu hút lượng người quan tâm lớn.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, trong 3 tháng cuối năm, VPA cũng liên tục tổ chức nhiều buổi đấu giá công khai biển số xe đẹp, tạo cơ hội cho người dân có nhu cầu có thể sở hữu loạt biển ngũ quý 5, 6, 7, 8, 9, các biển số lặp 8668, 9889, hay số toàn tiến 23456, 56789…

