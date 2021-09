Đã mắt với mobihome hai tầng của tài tử Hollywood, chuẩn biệt thự di động

Dân trí Mobihome The Heat thuộc sở hữu của diễn viên nổi tiếng Will Smith, có giá trên 2,5 triệu USD, được cá nhân hóa với các trang bị xa xỉ giống như một biệt thự sang trọng.

Chiếc xe được Will Smith mua vào năm 2000 với mức giá 2,5 triệu USD, khi sự nghiệp của anh đang trên đỉnh cao và phải dành nhiều tháng xa gia đình làm việc. Thời điểm đó chiếc mobihome này đại diện cho sự thanh lịch và sang trọng.

Hãng Anderson sản xuất chiếc xe với tên gọi ban đầu là The Studio. Sau đó, Will Smith đã cá nhân hóa nó và đặt tên mới là "The Heat" để vinh danh bộ phim cùng tên của mình.

Tổng thể bên ngoài, chiếc xe giống như một căn hộ khổng lồ được đặt trên một cỗ máy 22 bánh xe với hai tầng.

The Heat được trang bị hệ thống gồm 8 pít-tông, cho phép nâng tầng trên lên hơn một mét khi người dùng có nhu cầu sử dụng. Khi xe di chuyển, nó sẽ được hạ xuống mà không ảnh hưởng tới bất kỳ không gian bên dưới.

Chiếc mobihome có chiều rộng 16,7 mét, diện tích bên trong lên tới 111,5 m2. Khu vực tầng hai có thể chứa đến 30 người, cho phép tổ chức một bữa tiệc hoặc biến thành một khu vực văn phòng làm việc riêng tư và sang trọng.

Không gian trong xe như một căn biệt thự xa hoa, sử dụng vật liệu cao cấp cùng đầy đủ tiện nghi hiện đại thường thấy trên một chiếc du thuyền. Ghế và trần nhà được bọc da, mặt bàn bằng đá granite, 14 chiếc TV đặt tại mọi vị trí trong xe.

Riêng chi phí để trang bị những món đồ công nghệ và tiện ích trên đã tiêu tốn khoảng 155.000 USD.

Tầng dưới là nhà bếp và phòng ăn với đầy đủ những trang thiết bị cần thiết, một khu vực trang điểm sang trọng và một văn phòng nhỏ để làm việc. Ngoài ra, còn có một phòng khách thứ hai được Smith sử dụng làm phòng ngủ.

Khu vực phòng tắm trị giá 25.000 USD rộng rãi được trang bị phòng xông hơi như ở spa, toilet khô riêng biệt tích hợp cửa kính hiện đại có thể chuyển sang màu đục chỉ bằng một nút ấn.

Tầng hai khi được nâng lên có thể tạo ra một rạp chiếu phim cùng với một màn hình kích thước lớn 100 inch được thả xuống và cũng có thể sử dụng làm văn phòng.

Một dấu ấn khác trên chiếc The Heat là sử dụng hệ thống cửa Star Trek hoàn toàn tự động bằng điện, khi đóng mở sẽ tạo ra âm thanh mang lại cảm giác thích thú cho chủ nhân.

Sau khi mua và nhận The Heat vào đầu những năm 2000, Will Smith đã sử dụng chiếc xe để sinh sống và quay những bộ phim đình đám, thành công nhất như Ali, Men in Black III và The Pursuit of Happiness.

Hiện tại, Smith vẫn là chủ nhân của chiếc xe này nhưng anh đã không sử dụng mà cho thuê với mức phí 9.000 USD/tuần.

Đoàn Trung Nam

theo Motor1