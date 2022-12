Cùng Volvo lan tỏa tinh thần tự do làm chủ hành trình

Chuyến đi không chỉ giúp các golfer được cọ xát với hệ thống thi đấu và các thể thức tiêu chuẩn quốc tế mà còn là cơ hội chạm đến tinh thần "Freedom to move" mà Volvo đang theo đuổi. Một golfer nhận định: "Thật khó để kể lại trọn vẹn hành trình này, nhưng đó là một trải nghiệm cực kỳ sâu sắc và đầy cảm hứng".

Tự do làm chủ hành trình vạn dặm

Chuyến đi kéo dài hơn 10 ngày mang các golf thủ đi qua nhiều thành phố lớn của Bắc Âu như thủ đô Stockholm (Thụy Điển), thủ đô Oslo (Na Uy), thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), thành phố Malmo (Thụy Điển) và Gotheborg - thủ phủ của Volvo. Bên cạnh trải nghiệm chơi golf dưới cảnh sắc mê hoặc của tiết trời chớm đông, tại các sân golf đẳng cấp hàng đầu Thụy Điển như Bro Hof Golf AB, Halmstad Golf Club, Tegelberga Golf Club, hành trình này còn mở ra nhiều chiêm nghiệm mới mẻ.

Anh Trần Nhất Duy, thành viên đoàn kể lại: "Mình bắt đầu sở hữu chiếc xe Volvo XC90 từ năm 2018 vì yêu thích các tính năng an toàn và phong cách thanh lịch của Volvo. Cho đến khi bước chân vào hành trình này, mình cảm nhận sâu sắc hơn về cách mà người Thụy Điển tạo ra những chiếc xe Volvo và thêm phần nể phục".

Trong lịch trình kết hợp các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, thi đấu giao lưu, cả đoàn đã ghé thăm showroom Volvo lớn nhất tại Gothenburg, trải nghiệm tour tìm hiểu về Volvo và đặc biệt không thể bỏ lỡ một điểm đến lý thú - bảo tàng Volvo. Tại đây, thành viên đoàn có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng những mẫu xe đầu tiên của Volvo được sản xuất năm 1927 với các dòng xe biểu tượng như P1800, các mẫu xe Volvo buýt hoặc xe tải cổ điển, cho tới mẫu Volvo đời 1975-1995 với mốt đèn pha xoay đình đám thời đó… Trải nghiệm này cho người tham quan một cái nhìn toàn cảnh về chiều dài 100 năm của thương hiệu Volvo với các cải tiến không ngừng nghỉ để tạo nên những dòng xe với tiêu chuẩn cao nhất như hiện nay.

Mọi người được chiêm ngưỡng những mẫu xe đầu tiên của Volvo (Ảnh: Volvo).

Năm 1959, Volvo công bố sáng kiến dây an toàn 3 điểm trên ôtô, phát minh này đã cứu mạng hàng triệu người trên thế giới. Volvo đã chia sẻ phát minh này cho các hãng xe khác, từ đó dây an toàn 3 điểm trở thành trang bị an toàn bắt buộc trên các mẫu xe hơi cho tới tận bây giờ. Câu chuyện này khiến các thành viên trong đoàn đều thán phục.

"Là một người yêu xe, hiểu về nguyên lý vận hành hay động cơ chưa đủ, chỉ có thật sự hiểu được triết lý của những người đã tạo ra nó, mình mới thật sự làm chủ được chiếc xe mình đang lái. Thấy được sự dày công của Volvo trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn an toàn cao nhất, điều đó làm mình thấy tự tin hơn khi ngồi lái, cảm giác làm chủ được hành trình của mình và tự hào khi sở hữu nó", anh Nhất Duy nói thêm.

Các thành viên trong đoàn trầm trồ khi tìm hiểu về những công nghệ ấn tượng của Volvo (Ảnh: Volvo).

Tự do làm chủ hành trình của riêng bản thân

Chính sự an toàn và làm chủ hành trình khi đồng hành cùng Volvo đã mang lại sự tự tin cho mọi người. Và giá trị này là tiền đề để những khách hàng Volvo đạt đến những thành công trong công việc mà cuộc sống. Trong suốt hành trình, hầu hết thành viên là doanh nhân Việt bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự thanh lịch, đơn giản nhưng hiệu quả trong cách người dân xứ sở này tạo ra và vận hành mọi thứ - một tinh thần rất "Scandinavia". Nhiều thành viên bày tỏ sự thán phục với cách Volvo truyền cảm hứng cho nhân viên, khách hàng của mình và rộng hơn là cho xã hội đã khiến họ muốn xây dựng nét văn hóa đó ở doanh nghiệp của mình.

Anh Nhất Duy đưa những trải nghiệm trong chuyến đi ứng dụng vào giá trị sống của chính mình (Ảnh: Volvo).

Chia sẻ sau chuyến đi, anh Nhất Duy cho biết mình đang ấp ủ xây dựng những giá trị bền vững cho doanh nghiệp, bắt đầu từ việc tạo ra một khu thể thao dành cho nhân viên. Nhìn thấy cách Volvo tôn trọng những giá trị nhân văn, khi hướng mọi thứ xung quanh con người, không chỉ ở con người ở hiện tại mà cho cả mai sau. Anh thầm mong, trong tương lai doanh nghiệp mình cũng sẽ tạo ra những giá trị tốt đẹp đáng tự hào.

Chuyến hành trình này cũng chính thức khép lại mùa Volvo Golf Championship Vietnam 2022 với thật nhiều cảm xúc. Giải đấu không chỉ hướng tới tinh thần thể thao năng động, mà còn mang những thông điệp đầy nhân văn về phong cách sống, về giá trị mà Volvo muốn mang lại cho người dùng Việt Nam.

Trở lại sau hai năm, giải đấu Volvo Golf Championship Vietnam 2022 thu hút gần 600 golfer tham gia tranh tài với giá trị tổng giải thưởng đến 30 tỷ đồng. Đây là giải đấu thường niên do hãng xe sang Thụy Điển tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi dành cho khách hàng và giới doanh nhân. Giải thưởng này không những mang đến cho các tài năng Việt cơ hội giao lưu ở những sân golf đẳng cấp quốc tế ở Bắc Âu, mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng thể thao văn minh của thương hiệu Volvo.