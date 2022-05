Cùng Toyota Việt Nam "An tâm bảo dưỡng - vững bước hành trình"

Chương trình bao gồm những ưu đãi dịch vụ hấp dẫn, cụ thể như sau:

- Khách hàng sử dụng xe Toyota và cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam sẽ được giảm 15% trên giá bán lẻ dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng và phụ tùng hao mòn tự nhiên khi đến chăm sóc và bảo dưỡng xe tại hệ thống đại lý Toyota.

- Tặng phiếu dịch vụ trị giá 200.000 đồng sử dụng cho lần dịch vụ tiếp theo trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất phiếu dành cho khách hàng đặt hẹn dịch vụ qua ứng dụng Toyota Vietnam, hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng xe tại hệ thống đại lý Toyota theo lịch hẹn và có giá trị dịch vụ từ 400.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT và đã trừ khuyến mãi).

- Tặng phiếu Got it trị giá 200.000 đồng khi mua 2 lốp cùng hãng Bridgestone, Michelin, Dunlop.

Chương trình sẽ được thực hiện trên hệ thống 80 đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Toyota đặt tại 42 tỉnh thành trên cả nước.

27 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Toyota đã xây dựng được một hệ thống dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo, đảm bảo cho hàng trăm ngàn chiếc ô tô luôn hoạt động ổn định, bền bỉ và đảm bảo chất lượng tốt nhất khi vận hành.

Cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có kỹ năng chuyên môn cao cùng tinh thần phục vụ khách hàng là "thượng đế" đã luôn mang đến sự hài lòng và an tâm cho mỗi chủ sở hữu xe Toyota. Chính bởi thế mà "Chỉ số hài lòng của khách hàng về dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam" do Công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power công bố hàng năm cho thấy, Toyota Việt Nam luôn xếp ở vị trí dẫn đầu trong nhiều năm liền. Chỉ số này được thực hiện dựa vào đánh giá của các chủ xe, đã trải nghiệm dịch vụ tại một trung tâm dịch vụ, hoặc đại lý chính hãng trong 12 đến 60 tháng đầu sau khi mua xe. Theo J.D. Power, khách hàng đánh giá các đại lý Toyota Việt Nam đã thực hiện đặc biệt tốt về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ.

Với mong muốn đảm bảo những chiếc xe của khách hàng luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất, thông qua chương trình ưu đãi "An tâm bảo dưỡng - Vững bước hành trình", Toyota Việt Nam cũng khuyến nghị khách hàng nên bảo dưỡng xe định kỳ theo tiêu chuẩn 5.000 km hoặc sau 6 tháng vận hành. Đặc biệt, trong trường hợp ít đi lại hoặc ít sử dụng, xe cũng cần được kiểm tra và bảo dưỡng sau mỗi 6 tháng để đảm bảo hoạt động ổn định bởi các lý do sau:

- Đảm bảo quy trình lái xe an toàn: Việc giữ cho chiếc xe luôn ở trạng thái tốt nhất là một trong những điều kiện giúp đảm bảo sự an toàn cho cả người lái và những người ngồi trên xe. Một chiếc xe không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ rất có thể sẽ phát ra những âm thanh khó chịu hay gặp sự cố bất ngờ trên đường. Vì vậy, để an tâm trên mọi hành trình, khách hàng hãy đưa xe đến garage chính hãng bảo dưỡng khi đến lịch kiểm tra định kỳ.

- Ngăn chặn hư hỏng và hạn chế các tình huống khẩn cấp: Nổ lốp, mất phanh, chập cháy… là những trường hợp vô cùng nguy hiểm mà người lái có thể gặp khi điều khiển xe trên đường. Tình huống này hoàn toàn có thể ngăn chặn hay hạn chế đến mức tối đa bằng cách kiểm tra, bảo dưỡng xe thường xuyên.

- Đảm bảo trạng thái hoạt động tốt nhất cho các bộ phận của xe và kéo dài tuổi thọ xe: Sau một thời gian dài sử dụng, hỏng hóc hay ăn mòn tự nhiên có thể xảy đến với bất kỳ bộ phận nào và với bất kỳ chiếc xe nào. Vì vậy, việc bảo dưỡng định kỳ giúp đảm bảo các bộ phận và chi tiết của ô tô luôn ở trong trạng thái tốt nhất, làm chậm quá trình hỏng hóc, ăn mòn và làm tăng tuổi thọ cho xe.

- Tiết kiệm chi phí sửa chữa xe: Ngoài việc tự bảo vệ mình trước những rủi ro nguy hiểm trên các cung đường, bảo dưỡng ô tô định kỳ giúp khách hàng ngăn chặn được những hư hỏng nghiêm trọng của xe, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí phải sửa chữa.

Ngoài ra, để không bao giờ quên lịch kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ và có những trải nghiệm thú vị nhất với các dịch vụ của Toyota, khách hàng hãy cài đặt ứng dụng miễn phí Toyota Vietnam với hàng loạt chức năng, tiện ích chưa từng có như: Thông tin showroom thuận tiện nhất với vị trí của bạn; các thông tin hỗ trợ kĩ thuật; tra cứu, cập nhật các thông tin về giá, sản phẩm, dịch vụ của Toyota trên toàn quốc; đặt lịch hẹn dịch vụ online; được nhắc đến kỳ bảo dưỡng, hết hạn đăng kiểm theo thông tin chi tiết của xe; quản lý được lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa của xe; tin tức "nóng hổi" về thị trường ôtô; các chương trình khuyến mại của hãng và đại lý…

Luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng xe, Toyota Việt Nam ngày càng mang lại sự hài lòng với chất lượng dịch vụ hoàn hảo.