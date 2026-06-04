Cùng Mazda khám phá tinh hoa Nhật Bản trong tháng 6

Đánh dấu cột mốc doanh số lũy kế hơn 340.000 xe tại thị trường Việt Nam, Mazda khởi động chương trình “Cùng Mazda khám phá tinh hoa Nhật Bản”. Theo đó, giải thưởng là 10 chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người trọn gói 5 ngày 4 đêm, được thiết kế theo lộ trình trải nghiệm chuyên biệt.

Bên cạnh khám phá các địa danh nổi tiếng như Tokyo, Osaka, núi Phú Sĩ, điểm nhấn của chuyến du lịch là lộ trình tham quan di sản tại Hiroshima - vùng đất khởi nguyên và là nơi định hình lịch sử hơn 100 năm phát triển của thương hiệu Mazda.

Chạm tinh hoa chế tác Mazda tại Hiroshima

Hành trình khởi đầu tại Osaka, tham quan Lâu đài cổ kính và trải nghiệm nhịp sống sầm uất tại phố đi bộ Shinsaibashi. Rời Osaka, đoàn di chuyển đến Hiroshima - trung tâm đầu não của Mazda toàn cầu - để khám phá chiều sâu di sản của thương hiệu.

Tại đây, khách hàng sẽ tham quan Bảo tàng Mazda, trực tiếp chứng kiến dây chuyền lắp ráp hiện đại, tìm hiểu công nghệ SkyActiv cùng triết lý thiết kế KODO. Lịch trình tại Hiroshima tiếp nối với hoạt động tham quan di sản thế giới Atomic Bomb Dome - Vòm bom nguyên tử, biểu tượng cho tinh thần hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất này, trước khi ngắm hoàng hôn tại Đền Itsukushima và Cổng Otori trên đảo Miyajima.

Trải nghiệm tàu siêu tốc Shinkansen và nghệ thuật khoáng nóng Onsen

Hành trình được thiết kế để khách hàng cảm nhận rõ nét sự đối lập trong đời sống và dòng chảy công nghệ của Nhật Bản. Đoàn sẽ trải nghiệm di chuyển bằng tàu siêu tốc Shinkansen - biểu tượng về sự chính xác, kỷ luật và năng lực cơ khí của xứ sở Phù Tang.

Tiếp theo, khám phá ngôi làng cổ Oshino Hakkai dưới chân núi Phú Sĩ, thưởng thức ẩm thực bản địa và trải nghiệm nghệ thuật khoáng nóng Onsen truyền thống. Không chỉ phục hồi thể chất, Onsen là cách người Nhật thanh lọc tâm trí và tìm lại sự thư thái. Tương đồng với không gian Human-Centric, ghế công thái học cùng khả năng cách âm được tối ưu trên các mẫu xe Mazda, mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng.

Xe Mazda được đông đảo khách hàng tin yêu và lựa chọn (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Khám phá bảo tàng kỹ thuật số "ma thuật" ở Tokyo

Trạm dừng tại thủ đô Tokyo đưa khách hàng đến với TeamLab Planets - bảo tàng nghệ thuật số tương tác độc đáo đang thu hút lượng lớn du khách quốc tế. Tại đây, ranh giới giữa con người, ánh sáng và không gian được xóa nhòa qua các chuyển động mô phỏng tinh vi.

Sự hòa quyện về thị giác và xúc giác này đồng điệu với triết lý chế tác nâng tầm cảm xúc của Mazda. Hành trình khép lại bằng chuyến tham quan nông trại địa phương và khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên Vịnh Odaiba - biểu tượng cho nhịp sống tương lai của thủ đô Tokyo.

Đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu xe Mazda

Chương trình áp dụng cho khách hàng sở hữu xe Mazda2, Mazda3, CX-3, CX-30, CX-5, CX-8 từ ngày 3/6 đến 30/6 và hoàn tất thủ tục nhận xe muộn nhất vào ngày 10/7. Mỗi số khung xe hợp lệ tương ứng với một phiếu rút thăm trúng thưởng (tùy điều khoản và điều kiện áp dụng).

Đây là cơ hội để khách hàng khám phá tinh hoa Nhật Bản và trải nghiệm hành trình đặc biệt trong dịp hè.