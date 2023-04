Cùng Lexus "lên rừng, xuống biển" - Hành trình của sự êm ái, hứng khởi

"Anh chị có thể đi rất nhiều hành trình, trải nghiệm nhiều xe nhưng sự êm ái và cảm xúc đọng lại ở cuối hành trình mới là đích đến hướng tới. Lexus sẽ chứng minh điều này", đó là nhận xét của người dẫn đoàn, mở đầu cho hành trình từ Buôn Ma Thuột về Nha Trang, thay mặt hãng xe Nhật gửi lời cam kết tới mỗi thành viên về sự khác biệt tới từ những giá trị riêng biệt mà Lexus mang lại.

Chuyến trải nghiệm Sense the Next Chapter của Lexus cuối tháng 3 vừa qua (Ảnh: Lexus Việt Nam).

"Sense the Next Chapter" không phải là một chuyến lái thử xe đơn thuần. Mỗi cung đường đồng hành cùng Lexus cho người lái những cảm xúc khác nhau. Đó là niềm hứng khởi sau mỗi cú đạp ga tăng tốc, cảm giác êm ái và thư thái khi được hòa mình vào thiên nhiên giữa rừng thông đại ngàn, niềm thỏa mãn chinh phục khi băng qua những con đường gồ ghề sỏi đá hay những khúc cua tay áo uốn lượn. Tất cả là những trải nghiệm làm nên phong cách của Lexus.

Nâng cao giá trị thẩm mỹ với ngôn ngữ thiết kế mới

Thế hệ sản phẩm trong "Chương tiếp theo" của Lexus đã dần xóa bỏ những định kiến về ngoại hình của những chiếc Lexus. Từ NX, RX cho đến LX thế hệ mới là những chiếc xe có thiết kế trẻ trung, tạo ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.

Sự tinh tế ở chỗ là chỉ cần nhìn vào lưới tản nhiệt có thể phân định chiếc xe đó như thế nào. LX mang dáng dấp của sự uy quyền, RX toát lên vẻ đẹp hiện đại, kiến tạo những giá trị mới, và NX khoác lên mình sự trẻ trung, năng động.

Tất cả tạo nên những bức tranh nhiều sắc màu dù được đặt tại những căn villa ở Đà Lạt thơ mộng hay resort đầy nắng gió tại Nha Trang, trên quốc lộ thẳng băng dẫn tới đường chân trời hay những khúc cua tay áo gắt gỏng dưới mưa, sương giăng ở đèo Khánh Lê…

Lexus RX 500h F SPORT Performance hoàn toàn mới trên cung đường trải nghiệm (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Lexus thậm chí còn tập trung vào triết lý thiết kế xoay quanh con suốt trên RX thế hệ mới. Thay vì lưới tản nhiệt, giờ đây hình tượng con suốt xuất hiện ở cả thân xe. Triết lý thiết kế mới không thuần về thẩm mỹ mà còn nâng cao tính khí động học. Hình dáng của RX khéo léo hướng luồng không khí chạy quanh thân xe con suốt hiệu quả, đồng thời làm mát hệ thống phanh. Triết lý thiết kế này được kỳ vọng sẽ sớm được Lexus đưa lên toàn bộ dải sản phẩm.

Công nghệ sáng tạo

Lexus là thương hiệu luôn mong muốn kiến tạo những giá trị mới và lấy triết lý con người làm trung tâm. Đầu tiên, hãng đã khởi sinh phân khúc SUV cỡ trung hạng sang và tới năm 2005, RX trở thành mẫu xe sang sử dụng động cơ Hybrid đầu tiên trên thế giới. Cho đến ngày nay, hành trình đó vẫn tiếp tục và thể hiện qua những công nghệ sáng tạo trên dải sản phẩm "Next Chapter".

Công nghệ sáng tạo là một trong 4 trụ cột chính của chương tiếp theo (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Đó là gói trang bị an toàn cao cấp LSS + 3.0 với những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường… giúp các tay lái trở nên nhàn nhã trên từng cung đường quốc lộ từ Tây Nguyên đại ngàn xuống Nha Trang nắng gió. Đúng như người dẫn đoàn đã nói, mỗi khi đổ đèo, từng chiếc Lexus không cần lấn vào làn đường còn lại bởi công nghệ đã giúp bản thân mỗi chiếc xe vững chãi ở đúng làn.

Cả đoàn di chuyển từ Tây Nguyên, qua những cung đèo thơ mộng ở Đà Lạt rồi tới Nha Trang ngập tràn nắng gió. Trải qua nhiều dạng địa hình và thời tiết, xuất phát từ sáng sớm, rong ruổi qua các cung đường và chiều tà có mặt tại Cam Ranh, câu trả lời của cả đoàn khi dừng chân vẫn là "Anh chị không mệt gì đâu", khiến ban tổ chức nở nụ cười vì một lần nữa, niềm tin được khẳng định.

Tầm nhìn điện hóa và dấu ấn trải nghiệm lái Lexus

Trước đây, nhiều người có thể còn đắn đo khi quyết định mua Lexus, bởi trải nghiệm lái còn chưa thực sự thỏa mãn niềm đam mê. Nhưng giờ đây, khách hàng sẽ bị thu hút và thuyết phục bởi khả năng vận hành của những mẫu xe Lexus mới nhất.

"Trong hành trình này, chúng tôi được trải nghiệm từ sedan thể thao IS, rồi LS 500h hay 3 mẫu xe mới nhất trong chương tiếp theo là NX 350h, RX 500h F SPORT Performance và LX 600. Những chiếc Lexus dễ dàng băng qua khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, vượt đèo Chuối, đèo Phú Sơn với những góc cua từng là nỗi sợ của rất nhiều tài xế trên cung đường Buôn Ma Thuột tới Đà Lạt. Nói một cách dễ hiểu, Lexus biến mọi con đường phía trước dễ lái như đường thẳng", một vị khách trong đoàn trải nghiệm chia sẻ.

Những chiếc xe Lexus vút đi mà không để lại độ trễ hay cảm giác sai khác nào trong từng nhịp mớm ga. Hệ thống hybrid song song của RX 500h F SPORT Performance gồm động cơ tăng áp dung tích 2,4 lít, kết hợp motor điện ở phía trước và motor công suất cao "eAxle" ở phía sau cùng hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh Direct4… RX 500h F SPORT Performance phản hồi nhanh và rõ ràng từ bất cứ sự thay đổi nào xuất hiện.

"ES 300h thực sự đã rất khác, chúng tôi có thể tự tin ôm cua ở tốc độ cao mà không hề ngại ngần sự trượt văng hay mất ổn định", anh Trần Giáp (Vietnam Roadtrip) chia sẻ (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Những góc cua tay áo với chênh lệch độ cao lớn trên quốc lộ 27 hay đèo Khánh Lê đã giúp người lái cảm nhận rõ sự đầm chắc của hệ thống treo, khung gầm, sự mạnh mẽ, hứng khởi của hệ thống động lực trên những chiếc xe máy xăng thuần túy hay xe hybrid.

"ES 300h thực sự đã rất khác, chúng tôi có thể tự tin ôm cua ở tốc độ cao mà không hề ngại ngần sự trượt văng hay mất ổn định, cảm giác như người lái dính chặt vào chiếc xe thông qua ghế rất ôm, tay lái nhạy bén cùng trọng tâm thấp có thể xóa bỏ giới hạn của bất cứ mẫu sedan nào khác", anh Trần Giáp (Vietnam Roadtrip) chia sẻ.

Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến chiếc NX 350h - mẫu xe khởi đầu cho một hành trình mới mang tên "Chương tiếp theo". Mang lại nhiều cảm xúc hơn cho khách hàng thông qua hệ thống lái, khung gầm, hộp số hay hệ dẫn động, NX 350h được ví như bước nhảy vọt so với thế hệ trước.

NX350h - mẫu xe khởi đầu chương tiếp theo của Lexus (Ảnh: Lexus Việt Nam).

LX 600 vẫn là bậc "đàn anh" trong phân khúc SUV cỡ lớn (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Bên cạnh đó, LX600 vẫn là "bậc đàn anh" trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn mà ít có đối thủ nào sánh kịp. Tay lái nhạy bén, những cú bứt tốc bên cạnh sự hoạt động mượt mà của hộp số cùng với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái đã nâng tầm trải nghiệm cho bất cứ ai ngồi sau vô lăng.

Đối với Lexus, "Next Chapter" không phải tiêu đề của một câu chuyện, mà là tầm nhìn mang đến những giá trị tốt nhất có thể để phục vụ con người. Đó không chỉ còn là những giá trị về độ bền, sự êm ái mà còn là ngôn ngữ thiết kế táo bạo, những công nghệ mang tới cảm xúc và trải nghiệm lái đầy hứng khởi.

"Sense the Next Chapter" đã khép lại, nhưng hành trình "Next Chapter" của Lexus mới chỉ ở điểm khởi đầu, ở đó ngôn ngữ thiết kế mới, công nghệ sáng tạo, dấu ấn trải nghiệm lái Lexus và tầm nhìn điện hóa được kỳ vọng sẽ lan tỏa hơn.