Cùng Ford Việt Nam an tâm chăm sóc xe mùa dịch

Dân trí Đại dịch Covid-19 mang lại khoảng thời gian đầy thử thách cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp. Thấu hiểu khó khăn chung của khách hàn, Ford Việt Nam luôn giữ vững cam kết về chất lượng dịch vụ để khách hàng an tâm kiến tạo giá trị cùng Ford.

Giao nhận xe tại nhà miễn phí

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp, Ford Việt Nam và các đại lý đã và đang triển khai dịch vụ nhận và giao xe tận nơi miễn phí. Cách làm này giúp hạn chế tối đa tiếp xúc, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng cũng như nhân viên đại lý Ford trên toàn hệ thống.

Vệ sinh khử khuẩn miễn phí

Sau khi nhận xe từ khách hàng, các kỹ thuật viên của Ford sẽ tiến hành vệ sinh khử khuẩn xe trước khi thực hiện quy trình dịch vụ, đặc biệt là các điểm thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, vô lăng và các nút bấm. Quy trình khử khuẩn tương tự cũng sẽ được thực hiện trước khi giao trả xe cho khách hàng.

"Ford Việt Nam và hệ thống đại lý luôn coi khách hàng như những thành viên gia đình của mình. Vì vậy, chăm lo cho sức khỏe cũng như sự an toàn của khách hàng và cả đội ngũ nhân viên đại lý luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tôi rất tự hào khi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý đã nhanh chóng triển khai những tiện ích như giao nhận xe tại nhà miễn phí, thanh toán điện tử, vệ sinh khử khuẩn để khách hàng yên tâm tiếp tục sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Ford. Tận tâm phục vụ khách hàng là niềm vui của chúng tôi." - ông Hồ Mậu Hùng, Tổng Giám đốc Hà Nội Ford chia sẻ.

Duy trì dịch vụ cứu hộ 24/7 và tổng đài chăm sóc khách hàng

Với mong muốn mang đến sự an tâm, thoải mái cho khách hàng trên mọi hành trình, Ford Việt Nam tặng miễn phí gói dịch vụ hỗ trợ cứu hộ 24/7 (Roadside Assistance) cho khách hàng mua xe mới. Dịch vụ hỗ trợ này luôn sẵn sàng 24/7 (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ) tại 63 tỉnh thành, được hỗ trợ trực tiếp qua tổng đài chuyên biệt và miễn phí. Tổng đài chăm sóc khách hàng của Ford được duy trì liên tục và hoạt động cả ngày thứ 7. Để công việc và hành trình của khách hàng không bị ảnh hưởng, Ford Việt Nam đã triển khai đội hỗ trợ chuyên biệt để hỗ trợ đại lý đưa ra giải pháp sửa chữa nhanh cho khách hàng, đặc biệt là dòng xe Ranger và Transit.

Ngày Chủ nhật dịch vụ và bảo dưỡng nhanh 60 phút

Giảm thiểu thời gian khách hàng phải chờ đợi thực hiện dịch vụ cũng là một mục tiêu của Ford Việt Nam trong thời gian này. Những khách hàng trực tiếp mang xe tới đại lý và có đặt lịch hẹn

trước sẽ được ưu tiên sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng nhanh trong vòng 60 phút (Express Service) với đầy đủ các bước theo quy trình tiêu chuẩn và chi phí không đổi. Dịch vụ này giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi và tiếp xúc của khách hàng tại Đại lý. Các đại lý cũng triển khai làm việc cả vào ngày Chủ nhật (Sunday Service) để tạo thuận lợi cho khách hàng không thể thu xếp làm dịch vụ vào các ngày trong tuần, đồng thời đảm bảo lưu lượng người và quy định giãn cách cho những ngày còn lại.

Bảo dưỡng lưu động và hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp

Chương trình Bảo dưỡng Lưu động (Mobile Service) cũng được thực hiện hàng tháng bởi các đại lý trên cả nước, giúp khách hàng ở các địa phương chưa có Đại lý chính hãng của Ford cũng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà không cần tốn thời gian và công sức di chuyển. Ford và đại lý cũng ưu tiên các khách hàng doanh nghiệp và tổ chức bằng cách thực hiện bảo dưỡng tại địa điểm thuận lợi nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, Ford cũng tổ chức đào tạo kỹ thuật chuyên sâu và cung cấp đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp dành riêng cho đội ngũ kỹ thuật của khách hàng doanh nghiệp và tổ chức.

"Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng của những dịch vụ hậu mãi, Ford cũng đặt mục tiêu mang lại lợi ích kinh tế dài hạn cho khách hàng. Đại lý Ford luôn sử dụng phụ tùng, phụ kiện chính hãng theo đúng tiêu chuẩn toàn cầu của Ford, đồng thời có mức chi phí cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai những chính sách linh hoạt để khách hàng có được trải nghiệm an tâm, tiện lợi, có những hành trình an toàn và cùng Ford kiến tạo giá trị của cuộc sống." - ông Ngô Bá Vinh, Giám đốc Dịch vụ và Phụ tùng của Ford Việt Nam chia sẻ.

Về Công ty Ford Motor

Công ty Ford Motor là một công ty toàn cầu có trụ sở đặt tại Dearborn, Michigan, với mục tiêu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà mọi người đều có cơ hội tự do dịch chuyển và theo đuổi đam mê của mình. Kế hoạch Ford+ để phát triển và kiến tạo các giá trị dựa trên những thế mạnh sẵn có, những khả năng mới và những mối quan hệ bền vững với khách hàng hướng tới những trải nghiệm toàn diện và sâu sắc. Ford thiết kế, sản xuất, tiếp thị và cung cấp dịch vụ cho toàn bộ các dòng xe du lịch, và xe thương mại ngày càng được sử dụng nhiều hơn động cơ điện và các công nghệ kết nối, bao gồm: các xe tải, xe thể thao đa dụng, xe thương mại Ford và các dòng xe cao cấp thương hiệu Lincoln. Công ty đang theo đuổi vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực điện hóa, dịch vụ kết nối và các giải pháp di chuyển thông minh, bao gồm công nghệ tự lái và cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua Ford Motor Credit Company. Ford hiện đang có khoảng 186.000 nhân viên trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin về thương hiệu và sản phẩm Ford, cũng như Công ty Tín dụng Ford Motor, xin mời truy cập: www.corporate.ford.com.

Trường Thịnh